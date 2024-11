“Hubo más Afluencia de Gente en Día de Muertos Pero fue Local”

La Inseguridad Impacta a Visitantes: Promotora Turística

Por Miguel Alvarado Valle

Mónica Isabel Ramírez, promotora turística de Operadora Zacatecas, señaló un repunte en la afluencia de turistas durante el reciente Festival del Día de Muertos, especialmente el viernes y el sábado.

Mencionó que a pesar de la habitual disminución de visitantes en meses previos, las actividades y eventos que se realizaron en el marco del Día de Muertos lograron atraer tanto a locales como a algunos turistas de otros estados del país, como Monterrey, Michoacán, Guadalajara y Ciudad de México.

Detalló que el sábado fue el día con mayor cantidad de visitantes, ya que tuvieron recorridos llenos durante todo el día, incluso hasta las 9:00 de la noche.

La mayoría de los autobuses destinados al recorrido nocturno de leyendas en el Centro Histórico de Zacatecas estuvieron llenos, algo que no había sucedido en meses anteriores, cuando la asistencia era tan baja que en algunos horarios sólo se contaba con tres o cuatro personas.

No obstante, indicó que estos resultados podrían haber sido mejores con una mayor difusión fuera del estado, “Normalmente este tipo de eventos no lo dan a conocer mucho y la gente no se entera en otros estados”, comentó.

Destacó que aunque se percibió un leve incremento en turistas de otras ciudades, la mayoría de los asistentes fueron locales, quienes suelen representar el grueso de los visitantes ante la falta de promoción.

Sin embargo, Isabel Ramírez enfatizó que la inseguridad en el estado sigue siendo una preocupación latente que impacta la percepción y decisión de los visitantes.

Compartió que un tema recurrente entre los turistas que los visitaron fue la preocupación sobre la seguridad en Zacatecas, especialmente en las rutas hacia destinos como el Santuario del Santo Niño de Atocha de Plateros en Fresnillo y el municipio de Jerez.

Según la promotora varios de los visitantes preguntaban directamente sobre la situación de seguridad y expresaban dudas para desplazarse en carretera, en particular en horarios nocturnos.

Finalmente mencionó que ante estas preguntas, ella y su equipo optan por brindar recomendaciones preventivas, aconsejando evitar viajes en la noche hacia algunas áreas de mayor riesgo.