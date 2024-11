Saúl Monreal Advierte Riesgo de Ingobernabilidad en Apulco

“Es muy Fuerte la Presencia del Narco en ese Municipio”

Por Miguel Alvarado Valle

El senador Saúl Monreal Avila afirmó que el municipio de Apulco está en riesgo de ingobernabilidad debido a la fuerte presencia de narcotraficantes en la región. Ante esta situación, sugirió que el gobierno estatal debería asumir temporalmente la administración del municipio para restaurar el orden y garantizar la seguridad.

El senador, refirió que debido a lo delicado de la situación, existe la posibilidad de una “desaparición de poderes en el municipio”, medida que implica la intervención directa de las autoridades federales y estatales.

“Es una situación que se debe de tomar con seriedad. Es conveniente que desde la federación y el estado se sumen, que el Congreso declare porque está delicado. Hasta que la misma Fiscalía deslinde en su caso o procese, se tendrá condiciones para darle la gobernabilidad al municipio”.

Aseguró que gobierno del estado tiene las condiciones necesarias para asumir este desafío, solo es cuestión de que la administración lo defina. Si embargo, señaló que es el Congreso local es quien tiene la responsabilidad de evaluar si existen las condiciones necesarias para que el municipio sea gobernado de manera autónoma.

Por su parte, el diputado local Martín Álvarez Casio explicó que, conforme a la Ley, el suplente de Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz debería asumir la administración de Apulco.

Sin embargo, el diputado reconoció que no ha recibido ninguna notificación oficial respecto a la toma de posesión del suplente. Mencionó que observó en una columna periodística donde se informaba que ya está en funciones el suplente, “pero para mí es un tema que desconozco, en mi caso particular como diputado no se me ha notificado”.