No Tiene Dinero Para Pagar a Profesores, Pero sí Para Otro Helicóptero

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

No hay dinero, no se les va a pagar el bono hasta que llegue el dinero de la federación; lo más probable es que ese dinero llegue en diciembre… así cierren el bulevar y todas las escuela, no hay posibilidades de pago: Rodrigo Reyes Mugüerza a Maestros.