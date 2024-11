Acusan a David Monreal de Reprimir a los Organizadores de Revocación de Mandato

¡Pónganse a Trabajar, Güevones!, nos Dijo el General Medina

Por Nallely de León Montellano

Ciudadanas y ciudadanos que integran la Red por la Revocación de Mandato en Zacatecas denunciaron actos de hostigamiento, represión y amenazas por parte de las autoridades estatales en diferentes puntos de recolección de firmas del estado, además de que, argumentaron que dicho proceso “ya está viciado”.

En rueda de prensa, Eduardo Goitia Martínez, recordó los hechos de represi ón de los que fue víctima el pasado miércoles 30 de octubre durante la inauguración del Festival de Día de Muertos, por parte de elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata (FRIZ), de lo cual fue testigo el gobernador David Monreal Ávila, así como el coordinador general jurídico Ángel Muñoz Muro, quienes decidieron no intervenir a pesar de que elementos policiales estaban agrediendo al ciudadano.

Expuso que, en reiteradas ocasiones, elementos de la Policía Vial y policías estatales, han realizado visitas constantes donde se encuentran los puntos de recolección de f i rmas tomando fotografías, así como el propio titular de la Secretaría de Seguridad Pública Arturo Medina Mayoral, quien, a decir de Goitia Martínez, ha agredido verbalmente a auxiliares de Villanueva con frases como “¡pónganse a trabajar güevones!”.

Detalló que inmediatamente después de lo ocurrido, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) quien, a la espera de que sea turnada a la comisión local y de la misma manera, una queja ante lo contencioso electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) a efecto de que se establezca un proceso especial sancionador.

Resaltó que el proceso en mención no se trata de confrontar al gobernador, sino de trabajar para hacer una democracia más directa y participativa, además de subrayar que la seguridad de las personas vale más que las 126 mil firmas. .Queremos denunciar estos hechos, y decir que el proceso ya lo viciaron, no están entendiendo absolutamente nada, además nos llegan denuncias de cada una de la secretaría de gobierno del estado en las cuales sus jefes les piden que no firmen además de que servidores de la naci ón les están diciendo a los ciudadanos que si firman les van a quitar sus apoyos.

. Por todo lo anterior responsabilizó al mandatario estatal de los hechos del 30 de octubre, porque presenció los hechos al coordinador general jurídico que se veía como estaba coordinando la acción del miércoles, al secretario de seguridad pública que sus elementos nos han estado hostigando, y llamar a la fiscalía a que comience una investigaci ón de oficio, los hechos son públicos..

Finalmente, llamó a la población a participar en el proceso, refirió que no están de manera permanente confrontando al gobierno, sino que esperan que la participación ciudadana tenga más presencia en este tipo de procesos. Además, reiteró que los datos personales de las personas firmantes están protegidos y no existe riesgo de que sean ventilados.