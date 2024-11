Zacatecas Vive en Condiciones de Miseria, Dice Faustino Adame

“Ya no es Sólo el Campo, Sino Todo el Estado”

Por Nallely de León Montellano

Faustino Adame Ortiz, coordinador del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), lamentó que la crisis del campo siga latente, pese a que este año el clima fue más favorable para la siembra y cosecha de alimentos, sin embargo, no se superaron las expectativas.

Aunado a lo anterior, comentó que factores como el incremento en el precio del Diésel y otros insumos han hecho un efecto de estancamiento para los productores, por lo que señaló que “digan lo que digan no se le ha puesto atención y el campo sigue en crisis”.

Además, lamentó que en consecuencia, muchas comunidades se han quedado solas, ya que no existen opciones para generar ingresos que puedan darles sustento a las familias campesinas, “y no nada más en el campo, en la ganadería, en generación de empleos, es una cadena que se está dando porque si en el campo no hay insumos, repercute en la ciudad”.

En este tenor, resaltó la importancia de que el gobierno estatal asuma la problemática y otorgue apoyos significativos a los campesinos, ya que consideró que de otro modo la pobreza y la inseguridad podrían agudizarse dada la falta de opciones laborales.

“Hago un llamado al gobierno del estado para que se ponga las pilas para que realmente apoyen al campo. Una cosa es el discurso del gobernador y otra cosa son los hechos y no es necesario tanto discurso, nada más es cuestión de ir a las comunidades, a los municipios y que vean la situación de miseria que hay en todo el estado de Zacatecas”, agregó.

Asimismo, aseguró que, de no ser por las remesas, la situación financiera del estado sería aún más crítica, sin embargo, son una fuente de ingreso importante para sobrevivir ya que, el desempleo en la entidad también sigue latente.

Para finalizar, reiteró la importancia de que el estado de Zacatecas sea declarado como zona de desastre, a efecto de que la federación otorgue los apoyos necesarios para favorecer a los productores, ya que, de otro modo, dijo, las autoridades estatales “solo son simuladoras”.

“Somos un estado campesino, que realmente vive de la agricultura, porque no hay empresas que realmente le den trabajo a la gente y por eso la gente se está yendo”.