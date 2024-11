Mi Jardín de Flores

David y el Helicóptero Usado de $105 Millones

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Esto es contra la corrupción. Que no se nos olvide: la Reforma al Poder Judicial que hoy es parte de la Constitución no sale de la nada, sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación: al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras publicado en el 2018., cuyas .redes clientelares. se extienden a más de 7 mil servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 6 de Noviembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

El David y su Helicóptero Usado de 105 Millones de Pesos

NO ANDABA yo tan errada: el helicóptero que compró el señor gobernador, don David Monreal Ávila, costó al pueblo de Zacatecas, 105 millones de pesos, según declaró el señor general don Arturo Medina Mayoral, quien además reconoció que es usado, no nuevo.

Y ADEMÁS es cierto que un equipo de expertos tendrá a su encargo la operación de la aeronave: un capitán, cinco pilotos y ofi ciales de artillería; además técnicos en mantenimiento, enfermeras y ofi ciales: algunos de ellos tienen más de 25 años de experiencia en operaciones de transporte, ¿se imaginan lo que ya están ganando?, esta gente cobra por hora trabaje o no, vuele o no.

-TAMPOCO en eso andaba usted mal, madre Teresa, es mucha la gente que se necesita para volar y cuidar esa aeronave y tendrá que estar al alba a cualquier hora del día o de la noche: 24X24 y de domingo a domingo, un dineral costará su operación: ¿cuánto combustible no gastará sólo para elevarse?

-LOS LITROS que gasta mi vochito en un año-.

-YO NO sé por qué don David le gusta mentir, le encanta decir mentiras, no sé quién de don Alejandro Tello y él sea el más mendaz-.

-AHORA que mentira dijo El Holgazán.

-QUE Zacatecas es el único estado del país, que tiene un helicóptero Black Hawk blindado y artillado, lo que es una verdadera mentira: Jalisco tiene uno igual y Nuevo León, otro idéntico: no sé si otros estados tengan otro igual.

POR cierto que el periódico Mural hizo una buena investigación al respecto, comenzando con que esos helicóptero Black Hawk son especiales para la guerra, no para labores de vigilancia y policial.

EL siguiente texto es de los señores reporteros Daniel Reyes y Carlos Rodríguez, publicado en el Periódico Mural el 3 de agosto de 2003, y dice: .

LA Administración estatal (gobierno de Nuevo León) pagó 4.5 millones de dólares, unos 76.6 millones de pesos, por el Black Hawk usado.

-¡AH, caón, los gringos se están deshaciendo de su chatarra!-.

-ES correcto, y a buen precio, pero deje continuó con la nota de Mural: .

AUNQUE el Gobernador Samuel García presumió ayer en redes su “nuevo fi chaje”, especialistas consideran que el helicóptero es inapropiado para las labores de Fuerza Civil, además de que tendrá muy altos costos de operación, mantenimiento y combustible.

LES PRESENTO al nuevo fi chaje de mi Fuerza Civil de Oro”, posteó ayer el gobernador desde su gira en la India, acompa ñando el mensaje con dos fotografías.

EL EMECISTA, quien está en la India para iniciar hoy una nueva gira internacional, no compartió detalles de la adquisición y sólo señaló que el aparato ya está en sus últimas pruebas” y llegará al Estado a fi nales de este mes.

SEGÚN fuentes estatales, el helicóptero fue comprado a través de un broker colombiano.

EL BLACK Hawk se encontraba ayer en Huntsville, Alabama, dijo, y llegará a Nuevo León en unos 20 días. No revelaron la procedencia del helicóptero ni a quién se le compró.

ESPECIALISTAS consultados señalaron que el Black Hawk está diseñado para misiones de guerra y para portar armamento de alto poder, y no para vuelos de vigilancia, que es la función de una policía preventiva, como Fuerza Civil estatal.

EL OBJETIVO de una aeronave para uso policial es de vigilancia y apoyo a la operación terrestre a efecto que detengan a los delincuentes, apuntó uno de lo expertos, pero nunca para disparar desde el helicóptero.

NINGÚN helicóptero de las Policías de Estados Unidos lo realiza (disparar desde la aeronave), añadiO. Va en contra de los protocolos policiacos por los daños colaterales que se pudieran causar a gente inocente y daños a inmuebles y muebles.

EL EJÉRCITO de Estados Unidos usa el Black Hack para misiones de guerra en otros países, pero ninguna de sus Policías lo utiliza.

INCLUSO, en febrero pasado se inform ó que Ucrania recibió un Black Hawk para usar en la guerra contra Rusia.

EL ESPECIALISTA señaló que, adem ás de que las Fuerzas Armadas mexicanas no autorizarán equipamiento para este helic óptero de uso bélico, es una aeronave muy costosa (en) su operación y el consumo de combustible es sumamente alto.

EL BLACK Hawk es un helicóptero bimotor que, según los especialistas, requiere una tripulación de piloto y copiloto, tiene un consumo de combustible de 454 litros por hora de vuelo, y no existe en México un taller aeronáutico autorizado para dar mantenimiento a este tipo de aeronaves por lo que hay que trasladarlo a Estados Unidos.

NO EXISTE otro Black Hawk en Mé- xico que no sea utilizado por las Fuerzas Armadas, más que el del Gobierno de Jalisco , expresó un experto, por lo que no existen sufi cientes pilotos con la capacidad, adiestramiento y experiencia en el País para volarlos.

EL GOBIERNO estatal no hizo un pronunciamiento ofi cial sobre la compra de la aeronave, que el Gobernador pretendía desde mayo pasado, argumentando que Fuerza Civil requiere de herramientas para enfrentar a los bandidos y a la delincuencia organizada.

LA ADMINISTRACIÓN de García ha destinado cientos de millones de pesos en una fl ota aérea que incluye un avión King Air 250 que supuestamente sirve para estimular lluvias, dos helicópteros Bell 412 rentados para Fuerza Civil y dos más para Protección Civil.

LA COMPRA del Black Hawk fue cuestionada desde que el Gobernador anunció que estaban tras una de estas unidades.

HASTA aquí el texto del Diario Mural, ¿qué les parece?

-¡AY, NO, el David da cada cagada que, bueno, dilapidar a lo güey 105 millones de pesos, no tiene nombre, mientras los maestros reclaman sus bonos y el Rodrigo Reyes Mugrera Gustavito, retándolos a que bloqueen el bulevar Metropolitano, tomen todas las escuelas para que vean que ni así se les va a pagar su bono porque el gobierno no tiene dinero y háganle como quieran; esto es no tener ni poquitita abuela, pinche secretario hijo de… nieto de Díaz Ordaz-.

-BUENO, pues así están las cosas, presiento que don David tiró a la basura 105 millones de pesos, me gustaría saber que opinan los maestros-.

-DERROCHAR 105 millones de pesos y lo que falta, es una mentada de jefecita, más sueldos, mantenimiento, combustible… nomás imagínense: 450 litros por una hora de vuelo, es un pinche dineral-.

-DE SEGURO, para completar el precio del susodicho helicóptero, utilizaron el dinero que era para pagarles sus bonos a los maestros-.

-NO LO dudo ni tantito, el David siempre se anda pasando de lanza-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.