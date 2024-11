Mi Jardín de Flores

Sigue Ardiendo la Cuna de los Monreal Ávila

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

No somos los maestros los culpables de que el estado esté en las condiciones precarias en las que está, no somos los maestros los culpables de que las carreteras estén abandonadas y que el campo también lo esté. Es el mismo discurso que están utilizando de cuando este gobierno recién llegó y nos dejó de pagar tres quincenas.

: Eva Griselda Murguía López CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 7 de Noviembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contmplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Cobarde Ataque a una Familia en Fresnillo

¡SANTO DIOS!, los malos organizados e inteligentes siguen demostrando que son ellos los que mandan en Fresnillo y que pueden hacer lo que les venga en gana, porque gozan de impunidad no sólo en la llamada Cuna de los Hermano Monreal Ávila, sino en todo el estado; qué malo está todo eso.

-BENDITO mi Padre Dios, que nuestro Chalchihuites querido semeja una isla donde se respira paz y tranquilidad -contesta doña Petra- aunque no podemos negar que hay algunos negritos en el arroz: el consumo de crystal y la yerbita esa vaciladora-.

-CIERTO, pero todavía podemos caminar por todo el pueblo con cierta confi anza y eso es bueno -tercia don Roberto-, horrible Fresnillo: la inseguridad es muy alta.

COMO hoy jueves lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, narcotrafi cantes balearon una camioneta cuando circulaba por la avenida Plateros esquina con la calle Los Fresnos, a la altura de la colonia Emiliano Zapata, a plena luz del día y ante decenas de testigos involuntarios quienes al escuchar los plomazos corrieron en diferentes direcciones, buscando un lugar donde protegerse de alguna bala perdida.

EN LA camioneta baleada viajaba una familia: el padre, la madre y dos de sus hijitos menores de edad; los delincuentes huyeron y los cuatro integrantes de la familia fueron trasladados al Hospital General pocos después del mediodía.

Las Desapariciones Forzadas Continúan

-EN CUANTO a las desapariciones forzadas, secuestros, levantones, privaciones ilegales de la libertad o como ustedes quieran llamarle, no ceden.

HOY NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas publica la desaparición de una joven mujer: SANDRA ALEJANDRA RODRÍ- GUEZ LOERA de 26 años, desaparecida en Zacatecas, Zacatecas, el 4 de noviembre de 2024, mientras que el fi scal general de Justicia de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya y el general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública del Estado, hacen como que trabajan.

Viene a Zacatecas la Presidenta de México

-EL DAVID echó las campanas al vuelo para anunciar que la Dra Sheinbaum estará en Zacatecas en gira de trabajo este sábado 9 y domingo 10 de noviembre.

SEGÚN informó El Holgazán, la Presidenta de México estará en Calera en donde tendrá una reunión con campesinos, agricultores, ejidatarios y pequeños propietarios.

HABRÁ también una reunión de funcionarios federales con secretarios del gobierno del David para revisar políticas públicas y refrendar el compromiso que tienen con la Presidenta de México, de seguro estarán los güevonazos del Rodrigo Castañeda Miranda, secretario de Economía y Le Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo .

EL DOMINGO, inaugurará la clínica del IMSS en Guadalupe, posteriormente .habrá un evento de cercanía con el pueblo de Zacatecas en una sede por defi nir”.

-SE ME hacen pocos eventos para dos días, yo oí decir a la Dra. Sheinbaum que además de Zacatecas, estará en San Luis Potosí y Durango.

-INSINÚA usted, madre Teresa, que El Holgazán es mentiroso.

-DE ninguna manera, yo nomás confronto decires: don David dice una cosa y la Presidenta de México dice otra-.

-A MÍ también -dice don Roberto- se me hacen muchos dos días de gira de trabajo para Zacatecas, pero ya nos enteraremos de la verdad-.

-YO CREO que la Dra. Sheinbaum viene a Zacatecas a darle un jalón de orejas al David: porque con todo y que ha tenido los mejores presupuesto de egresos de la historia, no se le ve obra pública alguna por ningún lado.

PARA además la economía está por los suelos, hay mucho desempleo, muchas fabricas han cerrado sus puertas y se han ido a otros estado a invertir, y las inversiones chinas y coreanas de las que tanto habló desde que arribó a la Casa de los Perros, no acaban de aterrizar.

-Y COMO dijo don Teofi lito: “Ni aterrizarán”-.

-ENTONCES yo creo que la Presidenta le va a preguntar ¿qué está pasando David, por qué Zacatecas sigue muy mal y, parodiando al ‘Monris’ le va a ordenar: ‘Ya levántate temprano y ponte a trabajar, si tu gabinete no te está respondiendo, arma otro.

-¡AY, doña Petra, cuanta imaginación tiene usted!-.

-PUES ES que vea: ‘El Holgazán’, en todo anda mal, ahí están los gráfi cos del IEEG que nuestro Diario acaba de publicar y en todos los rubros el David tiene a Zacatecas por los suelos y nomás no levanta; ya hasta las mineras están alarmadas, a una de ellas, los narcos le robaron toneladas de plata y oro, entonces ¿qué va a pasar?-.

-PUES a lo mejor tiene usted razón doña Petra y la Presidenta, al menos, le preguntará: ¿David, qué está pasando contigo?-.

-NO PASA nada -dice don Roberto- adem ás David tiene una concha de tortuga en la que todo se le resbala, ya ni a Ricardo le hace caso-.

Zacatecas muy mal: Faustino Adame

-QUIEN le puso el cascabel al gato fue el Faustino Adame Ortiz, coordinador del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), quien en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, denunció: Zacatecas vive en condiciones de miseria, ya no sólo es el campo sino todo el estado: digan lo que digan no se le ha puesto atención y el campo sigue en crisis; y no nada más en el campo, en la ganadería, en generación de empleos; es una cadena que se está dando porque si en el campo no hay insumos repercute en la ciudad.

Y SE nota que el hombre estaba muy molesto con el David y, a pesar de que es de izquierda, le dijo sus verdades: ‘Hago un llamado al gobernador del estado para que se ponga las pilas y realmente apoye al campo.

UNA COSA es el discurso del gobernador -continuó- y otra cosa son los hechos y no es necesario tanto discurso, nada más es cuestión de ir a las comunidades, a los municipios y que vean la situación de miseria que hay en todo el estado de Zacatecas: de no ser por las remesas -continuó el Faustino-, la situación económica del estado sería aún más crítica, sin embargo son una fuente de ingresos importante para sobrevivir ya que el desempleo en la entidad también sigue latente.

Y EL entrevistado subraya con índice de fuego: ‘Somos un estado campesino, que realmente vive de la agricultura porque no hay empresas que realmente le den trabajo a la gente y por eso la gente se está yendo de Zacatecas.

-QUÉ tristeza tan grande, no sé, pero yo nunca saldría de mi tierra yo amo a Chalchihuites, amo a Zacatecas y por nada en el mundo dejaría al terruño-.

-YA SOMOS dos-.

-AH Y luego yo… ya somos 3.

BUENO, me voy que ya es tardísimo. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.