Respalda el PRI Demandas Salariales del Magisterio Zacatecano: Carlos Peña

En su participación en la LXV Legislatura del Congreso, el Presidente estatal del PRI y Diputado local, Carlos Peña Badillo expresó el respaldo del partido y su grupo parlamentario en favor de las demandas de maestras y maestros que exigen pagos convenidos en las normas que rigen al sistema educativo zacatecano.

El legislador Carlos Peña Badillo sostuvo que en estos momentos la educación no busca culpables ni responsables, sino soluciones, por ello manifestó su solidaridad con el gremio porque sortear sus confl ictos y falta de recursos no ha sido fácil.

En este sentido, hizo un llamado al Gobierno Estatal para atender los problemas, enfrentar las situaciones y encontrar soluciones, porque una respuesta no es la represión, el silencio, ni huir de los problemas porque los docentes estatales necesitan que se les acompañe. .

El hecho de no recibir su salario o una prestación va en contra de su familia y de su estabilidad, es un atentado directo a la realidad que tienen que sortear. Si no los acompañamos y no los defendemos, la consecuencia social va a ser mayor.

El ejemplo es que tenemos presidencias municipales, calles y dependencias gubernamentales paralizadas, porque no se atiende a las y los maestros, indicó.

El Presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo sostuvo que la respuesta no es mandarlos para que ellos gestionen, porque el gobierno del estado es el interlocutor y el responsable de enfrentar y resolver el problema.

Finalmente, hizo un llamado al Poder Ejecutivo para pedir y exigir, porque lo que se requiere es que el gremio magisterial tenga respuestas y soluciones.

Que no sea el desdén, ni el desinterés, ni mucho menos la acusación, lo que resuelva los problemas que hoy tiene Zacatecas, sostuvo el Diputado local Carlos Peña Badillo.

Cabe señalar que los Diputados de Morena y sus aliados abandonaron la sesión, se les olvida que a quienes abandonan son a las maestras y maestros de Zacatecas que hoy exigen solución a sus demandas.