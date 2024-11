Mi Jardín de Flores

Son más las Mujeres que Quieren a David Fuera de Palacio

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Con Estados Unidos yo estoy convencida que va a haber una buena relación. Y cuando se presenten problemas los vamos a afrontar con dignidad, con orgullo y sabiendo a quién representamos, que es a nuestro gran pueblo y a esta gran nación que tenemos”: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 9 de Noviembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Sintieron Ñáñaras con los Explosivos

CUANDO EXPLOTÓ un artefacto a las afueras del estadio de futbol, aquel lunes por la madrugada, después de dar por clausurada la edición 2024 de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) que ocasionó casi una veintena de heridos, de inmediato gobierno del estado, por conducto del secretario ‘bombero’, el Rodrigo Reyes ‘Mugrera’ mejor conocido como ‘Gustavito’, a bote pronto salió en redes a decir que no había sido un artefacto el que explotó, sino un tanque de gas, jaja.

“DÍAS DESPUÉS, en Jerez, frente a Palacio Municipal, en pleno jardín, volvió a explotar otro artefacto y ahora sí, callaron boca, para que no les entrara mosca alguna. “Hoy sábado nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica fotos de varios efectivos de la Guardia Nacional, con un perro experto en detectar explosivos en un Centro de Salud del IMSS, después de que por la madrugada de ayer viernes retiraron un artefacto explosivo a las puertas del edificio.

“¿ENTONCES, ESTÁN o no los narcos utilizando esos artefactos sí o no? Claro que sí, sólo que las autoridades no lo quieren aceptar, porque entonces sí sería la puntilla para el turismo, me dicen mis informantes de la secretaría de Seguridad Pública.

-Y COMO están las cosas, si el David y sus muchachos no hacen otra cosa más que encomendarse a Dios, pues el narco está que no cree en nada ni en nadie que no sean ellos, están sobradísimos:

“SI SON capaces de robar más de 240 toneladas de oro, plata y otros metales preciosos, ¿no podrán hacer estallar un artefacto explosivo para aterrorizar más a la población zacatecana?

-NO LES dé ideas doña Petra, está usted viendo la tempestad y no se hinca-.

-YO LO digo pa’ver si se ponen al tiro porque la realidad es que están muy güeyes, no sacan un perro de una milpa-.

No Ceden los Asesinatos

-ALGO PODRIDO Está en Villanueva, ayer se volvió a cometer otro asesinato -toma la palabra don Roberto-: narcosicarios al servicio de la delincuencia organizada, secuestraron a un sujeto, lo ataron de pies y manos, lo torturaron, lo mataron a balazos y tiraron su cadáver en un camino de terracería que va de Villanueva a La Encarnación.Por supuesto, no hay detenidos.

Y ESO QUE estamos en ‘El Año de la Paz 2024’, ¿qué tal y no estuviéramos?

“Pinches Judas”

“QUIENES FUERON bañados con mentadas de madre y todo tipo de insultos fueron los “líderes charros” Óscar Castruita Hernández, secretario general de la Sección 58 del SNTE, y Ernesto Macías Silva, líder del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundarias de Zacatecas (SITTEZ), quienes vendieron la huelga al gobierno de David Monreal tal vez por las mismas 30 monedas de plata que le dieron a Judas por entregar a Jesús, hace más de 2024 años, por lo que quiere decir que el traidor de Judas reencarnó en los cuerpos de Óscar Castruita y Ernesto Macías, con ésta clase de líderes corruptos vende huelgas ¿cuándo los maestros recibirán sueldo y trato decoroso, por parte del gobierno?

-ESOS LÍDERES son una mierda, doña Petra, mándeles un saludillo, jajaja…-.

-YA PARA qué, si los insultos y mentadas de madre que les lanzaron al Óscar y al Ernesto pesaron más que las 240 toneladas de oro y plata que le robaron a la minera Peñasquito-.

Son más las Mujeres que Quieren Fuera de Palacio al David, que Hombres

-IMPORTANTE REVELACIÓN acaba de hacer don Rafael Rodríguez Quintero, promotor de la consulta de Revocación de Mandato: de seis personas que firman para que don David deje Palacio de Gobierno, cinco son mujeres y uno es hombre, ¿por qué será?-.

-YO CREO, madre Teresa -responde doña Petra- que es porque el David es muy coscolino y le pone mucho el cuerno a la Sara, a quien la gente ve como una mártir; tampoco hay que olvidar aquella agarrada de nalgas que le dio de la forma más que descarada a la maestra “Chío” (María del Rocío Moreno Sánchez), entonces candidata a presidenta municipal de Juchipila, por eso yo creo que el repudio viene de ahí: que no le tiene respeto a las mujeres-.

-PUES SÍ -tercia don Roberto- no olviden la ‘ayudada’ que Marco Flores, el cantante de la Banda Limón, cuando apoyando a David Monreal en la campaña gritó: “¡Pinches viejas!”, entonces yo creo que ese 5X1 se da por la misoginia del propio David, ¿qué dirá Ricardo de ese 5X1, a su hermano tan contundente?-.

-NADA, ‘EL Monris’ se da por bien servido con el buen trato que su hermano David le da a su amante Verónica Ivette Hernandez López de Lara, a quien coloco en su gabinete como Secretaria de Administración, con un sueldazo de alrededor de 125 mil pesos mensuales, o más-.

-ES MUCHÍSIMO dinero, eso ni la Madre Superiora lo gana en un año; yo creo que nunca ha visto tanto dinero junto, si vieran cómo batalla para sacarnos adelante… se podría decir que es un milagro -.

-PUES ESA es la historia contada por Don Rafael Rodríguez Quintero: De 6 personas que no quieren que don David Monreal siga en Palacio de Gobierno, 5 son mujeres, y que no se nos olvide: somos más mujeres que hombres-.

Lo que nos Faltaba

“EL ASALTO a la minera Peñasquito por más de 240 toneladas de oro y plata, llamado ‘el robo del siglo’, que yo creo es más que eso: ‘es el robo más importante de toda la historia de Zacatecas’, el pueblo ya comenzó a pagar las consecuencias, y no lo digo yo, sino un catedrático de nuestra máxima casa de estudios, la UAZ, don Santiago Valle Rodríguez, pues muchos inversionistas que ya estaban por invertir en Zacatecas parte de su capital, ya se arrepintieron por tan escandaloso robo”.

-SE LOS dije, se los dije, si esos delincuentes son capaces de desaparecer a plena luz del día, más de 240 toneladas de metales preciosos, ¿podría un fabricante de refrigeradores, evitar que le robaran cuatro, cinco tráileres atestados de refrigeradores, televisores, automóviles, camionetas o cualquier otro producto?

“DE PENDEJOS invierten en Zacatecas, donde la policía no ve más allá de su nariz”.

-¡AY NO, qué vergüenza, somos el hazme reír del mundo, ni el mago David Copperfield hubiera sido capaz de desaparecer 240 toneladas de metales preciosos!-.

-Y ESTO apenas comienza, los dueños del billete están paralizados de la fuerte impresión, ¿dejen que les caiga el veinte y vamos a ver una estampida de empresarios abandonando Zacatecas; quisiera equivocarme pero pues está cañón tanta complicidad hampa-autoridades, de otro modo no se explica nadie cómo fue posible ese asalto de fantasía-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.