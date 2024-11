Dos Lesionados en Choque en la 44

Aquí Valparaíso, Zacatecas

Por Margarito Juárez González

Valparaíso, Zac.- Ayer por la madrugada dos personas resultaron lesionadas en un choque por alcance en la carretera federal 44, a la altura del kilómetro 78+500, frente a la comunidad Lobatos.

Era la una de la madrugada cuando varios automovilistas se percataron del accidente y de inmediato lo reportaron al Sistema de Emergencia 911, por lo que se activó el código de alerta en cada una de las corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno y cuerpos de urgencia.

Los primeros en llegar al lugar de los hechos fueron elementos de la Guardia Nacional (GN), división caminos, quienes confirmaron el reporte y pidieron el apoyo de paramédicos de la Red de Emergencia de Zacatecas (Remeza), ya que había dos personas lesionadas, que presentaban diversos golpes en el cuerpo ante el fuerte choque entre un automóvil Jetta gris, modelo 2008 con placas del estado de Zacatecas y el automóvil Nissan Sentra blanco modelo 2017 con placa de Zacatecas.

Los paramédicos allí mismos atendieron a los dos conductores y no fue necesario el trasladarlos a un hospital, ya que las lesiones no eran de gravedad, y no hubo más lesionados pues los conductores viajaban solos.

Fue el conductor del veloz Jetta el que no guardó su distancia y se estampó contra la parte trasera del Nissan; esto arrojó el peritaje realizado por elementos de la Guardia Nacional (GN), división caminos.

Se pidió el apoyo de dos grúas para retirar ambos vehículos de la carretera federal en mención y fueron trasladados a un corralón privado en donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

El peritaje lo canalizaron al Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), quien continuará con la carpeta de investigación.