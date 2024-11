“Entre Todas y Todos Vamos a Transformar el Poder Judicial”

Presidenta Claudia Sheinbaum Desde Zacatecas:

Todos los jóvenes, abogados, abogadas y personas que cumplan con los requisitos podrán inscribirse a la elección popular de cargo del Poder Judicial.

La reforma detuvo el nepotismo, la corrupción y el tráfico de influencias que amenazaba al Poder Judicial: coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

La Presidenta de México reconoció que gracias a la estrategia de construcción de la paz del gobernador, Zacatecas es el estado donde más se han disminuido los homicidios.

Zacatecas, Zacatecas.- Durante un encuentro con el pueblo de Zacatecas, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró que las y los mexicanos cambiarán al Poder Judicial el próximo 1° de junio de 2025 con la elección popular de jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministros y ministras.

“Entre todos y entre todas vamos a transformar el Poder Judicial, sobre todo, desde la base, desde el pueblo de México. Por eso hace unos días dije: ‘queremos muchos Benitos Juárez en la Suprema Corte de Justicia de la Nación’, por eso luchamos durante tantos años, por la justicia (…)”. “El 1o. de junio, que se oiga lejos, que se oiga fuerte: ¡el pueblo de México va a votar por jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación! ¿Saben quién triunfó? El pueblo, el pueblo de México, y así va a seguir siendo. Somos uno solo, el pueblo de México y el Gobierno de la República”, destacó.

Explicó que el Poder Judicial es un sistema en el que se reprodujo un esquema vinculado con la corrupción, por ello el 2 de junio de 2024 el pueblo votó por la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la de Senadores, lo que es necesario para cambiar la Constitución Política, de acuerdo con artículo 135 de la Carta Magna. Manifestó que pese a que hubo quienes intentaron detener la reforma al Poder Judicial con un paro de labores, desde el Gobierno de México siempre se ha defendido la voluntad del pueblo.

“La Suprema Corte de Justicia no se atrevió a enfrentarse al pueblo de México, porque no era a la presidenta de la República, sino al pueblo de México (…)”. “¿Y qué querían? Que la presidenta se sentará a negociar, pero la presidenta nunca va a traicionar al pueblo de México. Ya era parte de la Constitución, ya se había votado, ya está en la letra de la Constitución. Y no nos dejamos vencer, explicamos lo que significaba y nunca traicionamos la voluntad del pueblo. Y cuando eso ocurre, sigue la Transformación de la Vida Pública de México, que fue lo que prometimos durante todo el proceso electoral y lo que juré cuando llegamos a la Presidencia de la República”.

Por ello, invitó a quienes cumplen con los requisitos, a inscribirse para participar en la elección popular de jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministros y ministras del Poder Judicial, para la cual se tomará en cuenta la experiencia en materia judicial, cartas de recomendación, así como sus calificaciones escolares.

“Quiero pedirles que todos los jóvenes que cumplen con los requisitos, hombres y mujeres que son abogadas, abogados, que cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución se inscriban para ser jueces, magistrados, magistradas, ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Destacó que Zacatecas es el estado donde más han disminuido los homicidios en todo el país, esto gracias a la estrategia de construcción de la paz implementada por el gobernador del estado, David Monreal Ávila. Además de que se ha puesto orden en las finanzas estatales.

“Cuando hay episodios de violencia, de inseguridad, se llenan los medios de comunicación dando estas noticias, pero pocas veces se reconoce cuando hay trabajo serio, constante, disciplinado. Y la verdad, hoy quiero hacerle un reconocimiento a David Monreal, porque es muy importante el trabajo que ha hecho. Y a todo su equipo, a todo su Gabinete que, la verdad, han estado trabajando”.

Anunció que, para continuar apoyando a Zacatecas, se impulsarán proyectos para reactivar el turismo; se aumentará el número de preparatorias y universidades; y se construirá el primer hospital de tercer nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Guadalupe.

“Cuando vinimos a Zacatecas con el entonces presidente López Obrador, cuando salimos de aquí me dijo: “Te quiero encargar dos cosas que ya no pude hacer, pero que fue mi compromiso con el pueblo de Zacatecas”. Y retomo aquí estas dos: la primera, la carretera de Osiris a Aguascalientes; y la otra, vamos a empezar a trabajar, ayer lo acordamos para que sea por consenso, la Presa Milpillas, con su acueducto”.

Además, se pondrá en marcha el programa Cosechando Soberanía para apoyar a las y los productores de frijol en el estado, quienes también trabajarán de manera coordinada con la Productora de Semillas para el Bienestar (Prosebien) para producir semillas de este alimento con la más alta calidad.

Reiteró que la continuidad de la Cuarta Transformación significa mantener todos los Programas para el Bienestar actuales, pero también se implementarán nuevos apoyos como: Pensión Mujeres Bienestar; la nueva beca universal “Rita Cetina Gutiérrez” y el programa Salud Casa por Casa en el que 22 mil profesionales de la salud visitarán a adultos mayores y a personas con discapacidad.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, celebró que el actual Poder Legislativo trabaja a favor del pueblo con la aprobación de reformas constitucionales que benefician a quienes más lo necesitan tales como hacer de todos los Programas para el Bienestar un derecho reconocido en la Constitución y que actualmente benefician a 30 millones de mexicanos y mexicanas.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que las y los diputados federales de la Cuarta Transformación, iniciaron asambleas informativas para explicar al pueblo las modificaciones realizadas a 40 artículos de la Constitución.

Aseguró que particularmente la reforma al Poder Judicial era indispensable para terminar con la corrupción que impera en las instituciones de impartición de justicia.

“No podía más el pueblo aguantar; el déficit de justicia se agrandaba; el nepotismo, la corrupción y el tráfico de influencias amenazaba con devorar al Poder Judicial en el corto plazo”.

Celebró que por primera vez la vía institucional logró vencer a quienes intentaron estar por encima de la Constitución, por lo que se impuso la razón, la sensatez, la serenidad y el buen juicio.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila celebró las acciones que el Gobierno de México está impulsando en el estado, tales como incrementar los Precios de Garantía del frijol a 27 pesos y la construcción del primer hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de tercer nivel.

Al encuentro con el pueblo de Zacatecas también estuvieron presentes, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel; el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; el director general del IMSS, Zoé Robledo; el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López y la titular de Coordinación de Asuntos Gubernamentales de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Amaya.