Inaugura Conalep 5° Foro Sociocultural, Bajo la Temática de Inteligencia Artificial

Del 11 al 15 de Noviembre

Por Nallely de León Montellano

Este lunes se inauguró el 5° Foro Sociocultural del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), cuyos alumnos de Zacatecas, Fresnillo y Mazapil participarán en talleres y conferencias bajo la temática de la Inteligencia Artificial (IA), del 11 al 15 de noviembre.

Durante los próximos cinco días, los jóvenes podrán escuchar a quienes ya se encuentran en el mercado laboral en cada una de sus áreas, algunos de ellos egresados del CONALEP, donde enfatizarán en diferentes rubros de trabajo donde abarca la fotografía, alimentos y bebidas, educación, desarrollo tecnológico, entre otros.

Juan Claudio Esparza Castillo, director del CONALEP Zacatecas, llamó a los alumnos de los diferentes planteles del estado, para que “aprovechen al máximo estos días y cada una de las pláticas, cada uno de los expositores y cada uno de los talleres”.

Agregó que hace 10 meses atrás, acudió al Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt) para solicitar las instalaciones de dicha sede para desarrollar el foro, donde también recibió la sugerencia de tocar el tema de la lA por parte del director general, Hammurabi Gamboa Rosales.

“Ese es el motivo por el cual este quinto foro lleva ese nombre de Inteligencia Artificial y va enfocado a ver cada uno de los traslados que existen dentro de sus áreas (sic) de conocimiento hacia lo que hoy es la inteligencia artificial”, mencionó.

Por su parte, Hammurabi Gamboa Rosales, director del Cozcyt, resaltó que la ciencia y la educación van de la mano, por lo que, aseguró que jóvenes estudiantes de 15 a 18 años “representan la parte transformadora que lleva el conocimiento a una aplicación técnica en beneficio de la sociedad y adicionalmente están cursando el nivel preparatoria que es la preparación para el profesionalismo y una carrera técnica”.

Recordó que en México existe la tasa poblacional más alta en la historia del país, lo que significa que la nación va a alcanzar la industrialización a través del desarrollo científico y a través de la aplicación de la ciencia y la técnica.

“Si no lo alcanzamos, las generaciones que vienen después de ustedes, no significa que no la puedan alcanzar pero van a ser menos y va a ser mucho más difícil”