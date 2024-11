Mi Jardín de Flores

Tibieza Criminal la de David Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Basta con publicar cosas que pudieran parecernos de la cotidianidad para que un periodista se ponga en riesgo, porque en este paÌs vivimos bajo el asedio de un fenómeno que se ha conocido en los últimos años como gobernanza criminal: Leopoldo Maldonado Gutiérrez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 13 de Noviembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde iiel 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Tibieza Criminal, la de David Monreal

YO NO me explico por qué el gobernador David Monreal Ávila no actúa contra la criminalidad, la corrupción y la impunidad que tanto daña a Zacatecas y que prometió exterminar.

HOY lo recuerdo por enésima ocasión al leer nuestro Diario Página 24 Zacatecas, por dos casos importantes de corrupción y de impunidad muy sonados: el de los alcaldes ligados al narco en Apulco y las multimillonarias transas en el gobierno de Alex Tello Cristerna.

HOY, nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica una entrevista con Ernesto González Romo, secretario de la Función Pública, quien señala con índice de fuego una posible simulación de 214 millones de pesos invertidos en la obra de la tristemente célebre Presa Milpillas, que vuela para convertirse en mil pillos.

ERNESTO González no ha quitado el dedo en ese renglón torcido del gobierno de Tello porque sostenemos -declaró a la Prensa- que cuando menos podemos hablar de una irregularidad, que se hayan invertido 214 millones de pesos y que al momento no tengamos certeza de los terrenos y que no hayamos cosechado una sola gota de agua.

ES UN expediente voluminoso, son más de 9 mil fojas, estamos investigando todos los detalles, porque nosotros vamos a ser muy responsables en la investigación, prometió.

ESTO LO dijo ayer el secretario de la Función Pública, pero bien podría decir misa, ya que el gobernador David Monreal, inexplicablemente, se resiste a combatir la criminalidad, la corrupción e impunidad: recuerden que acusó pública y mediáticamente a su antecesor de un desfalco de 2 mil 900 millones de pesos y no ha hecho nada para recuperarlos, menos lo hará por esa bicoca (sic) de 214 millones de pesos.

PERO NO es sólo Alejandro Tello y sus millonarios robos al erario, sino de influyentes asesinos como Julio César Chávez Padilla, exalcalde de Guadalupe, Zacatecas, y su cómplice y esposa María de Jesús Solís Gamboa Susy, quienes le arrancaron la vida a balazos al conocido abogado Raúl Calderón Samaniego, y a quienes de manera descarada protegieron para poder huir de la acción de la ley y la justicia, no lo olvidemos.

TAMPOCO olvidemos el asesinato vil y cobarde del Joven universitario, Jorge Iván Ávila Correa, que murió a consecuencia de los golpes que con pies y puños un grupo de ebrios juniors, encabezado por uno de los hijos de David Monreal, le propinó al preparatoriano de la UAZ, cuya muerta continúa impune.

QUE NO se nos olvide que Benjamín Medrano Quezada, excoordinador del Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), continúa en libertad pese a tener una orden de aprehensión por desfalco a la Fenaza por 60 millones 100 mil pesos.

TAMPOCO hay que olvidar que un amigo muy querido del gobernador David Monreal, Jeu Ramón Márquez Cereso, a quien impuso como directo estatal de Protección Civil del Gobierno de Zacatecas, utilizó el cargo para extorsionar a empresarios y comerciantes con importantes sumas de dinero, por lo que en cuanto salieron a la luz pública sus delitos, el amigo del gobernador desapareció de Zacatecas, sin siquiera comparecer ante el Ministerio Público.

Pero lo más Cañón fue Dejar Fugar al Narcoalcalde de Apulco

LA periodista Irma Mejía, corresponsal de El Universal, nuestro Diario Página 24 Zacatecas y -humildemente- nosotros desde este espacio, alertamos sobre la complicidad del entonces candidato de Movimiento Ciudadano, a la Presidencia Municipal de Apulco, Zacatecas, Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, con el capo Gerardo González Ramírez El Apá, caca grande del CJNG: ¡Cuidado!, alertamos, y dimos pormenores y pormayores de esa peligrosa y comprobada relación altamente delictiva y mortal.

¿QUÉ PASÓ?, nada, lo dejaron llegar a la alcaldía de Apulco no sólo con trampas sino con actos criminales como robo de urnas y amenazas de muerte.

YA, el narcotrafi cante en el poder, el Fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, reaccionó y pidió al Congreso del Estado desaforar a Mauro Yuriel Jáuregui; y desde aquí, le volvimos a advertir a Cristian Paul: Fiscal, póngale vigilancia al narcoalcalde porque se le va a ir… y así fue, se le peló y Mauro Yuriel se refugió con su Apá.

¿Y QUÉ creen? Pues que el tal Apá, la acaba de armar bien gacho en el vecino estado y Zacatecas salió a relucir.

-¡SANTO Dios, cómo así!-.

-HOY mismo lo publica el Diario Hermano Página 24 Jalisco en portada, dejen les leo: .

UNA SERIE de videos grabados desde las cámaras de vigilancia del C5, revelaron la manera en la que un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), irrumpe al municipio de Teocaltiche, Jalisco, en donde desató una serie de enfrentamientos con pobladores y otro grupo armado.

LAS CÁMARAS captaron la movilidad del convoy, integrado por tres camiones blindados conocidos como monstruos y equipados con rifl es de asalto Barrett calibre 50.

LOS DELINCUENTES, también iban a bordo de dos camiones de redilas con blindaje artesanal y una camioneta blindada.

EN LAS imágenes, se ve la manera en la que los delincuentes destruyen las cámaras de seguridad en las localidades de Agua Tinta y El Saucito.

EL COMANDO continuó y al llegar a la localidad de Michoacanejo, fue frenado por habitantes de la región y un grupo armado para evitar su avance, lo que desató un enfrentamiento.

LOS INFORMES de seguridad revelan que esa célula del CJNG, está arraigado en Apulco, Zacatecas y de ese punto salió hacia Teocaltiche, donde consumó su ofensiva criminal.

LUEGO DE varios minutos, la célula delictiva regresó nuevamente a Apulco, no sin antes atravesar varios vehículos sobre la carretera y prenderles fuego, para evitar el avance de las fuerzas federales de seguridad, que ya los perseguían.

DEL CHOQUE a tiros ocurrido este pasado fi n de semana, se desconoce el saldo, pero habitantes de la zona señalaron que fue un infi erno’ el que vivieron al ser blanco de esa organización delictiva.

Terror Provocado por El Apá, Quien Encabeza el CJNG

EL GRUPO armado del CJNG, es liderado en ese vértice de Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes, por Gerardo González Ramírez, El Apá y/o El Gera, por quien la Fiscalía General de la República ofrece recompensa a quienes aporten información que los lleve a su captura.

EL GERA, se adjudicó el ataque perpetrado el 19 de noviembre del año pasado, en contra de personal de las fuerzas armadas, que dejó tres elementos del Ejército Mexicano muertos.

LAS VÍCTIMAS, fueron identifi cadas como los soldados de infantería: Constantino Cortés de los Santos, Saamir Villareal Guerrero y Sergio de la Cruz Ciprián.

EL ATAQUE ocurrió minutos antes de las 7:00 horas de ese día, sobre el libramiento de ese municipio ubicado en el vértice de los estados de Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas.

EN ESE punto situado a la altura de la desviación a Nochistlán, Zacatecas, el personal de la XV Zona Militar, fue atacado con fusiles de asalto, desde varios vehículos blindados.

EN VIDEOS, se observa que son las 6:55 de la mañana cuando la cámara de la camioneta de Sedena capta a sus compañeros que están metros adelante, detenidos en el acotamiento mientras son atacados a tiros por los delincuentes.

SE VE pasar una camioneta blanca de tres y media toneladas desde la que disparan contra los militares, quienes intentan ponerse a salvo.

POCO después pasa otra camioneta, igual tipo monstruo desde el que realizan más disparos, con fusiles Barrett calibre .50, montados en los vehículos.

A PESAR de que el Ejército Mexicano repelió el ataque, tres militares murieron y tres más resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital de la región.

PARA CUBRIR su escape, los delincuentes incendiaron uno de los vehículos en que perpetraron el ataque y lo atravesaron sobre la carretera Jalostotitlán-Teocaltiche a la altura del kilómetro 30.

ADEMÁS, sobre la carretera que va de San Juan de los Lagos a Jalostotitlán, en el kilómetro 55, atravesaron otro camión de carga color verde con placas de Aguascalientes que transportaba plátano.

Separan del Cargo al Presidente Municipal de Apulco

BAJO LAS órdenes de Gerardo Gonzá- lez Ramírez, El Apá y/o El Gera, también está el ahora exalcalde de Apulco, Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, actualmente pró- fugo de la justicia.

MAURO JÁUREGUI ganó la elección, luego de que sujetos armados robaran las urnas de una localidad de Tenayuca, Apulco.

A SOLICITUD de la Fiscalía zacatecana, el pasado 31 de octubre, el pleno del Congreso de Zacatecas aprobó con 28 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención el desafuero y separación del cargo de Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, presidente municipal de Apulco.

JÁUREGUI Muñoz, ya fue sometido a proceso judicial por los delitos de homicidio califi cado en grado de tentativa y asociación delictuosa.

LOS legisladores zacatecanos decidieron desaforar al alcalde, al considerar que existen pruebas sufi cientes para retirar la inmunidad procesal al imputado, a fi n de que quede a disposición de las autoridades competentes y comparezca al proceso penal iniciado en su contra.

MAURO Jáuregui, fue sustituido por el alcalde suplente, Israel Ramírez Íñiguez, quien se encuentra bajo la lupa, luego de presumirse en videos y fotografías, con armas y como presunto sicario de un grupo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación.

RAMÍREZ, se muestra con armamento, fornituras y equipamiento real, con bordados de con el emblema de la calavera de Punisher con la que se uniforma la célula delictiva que lidera, Gerardo González Ram írez, El Apá y/o El Gera.

LOS VIDEOS fueron subidos a los estados de un par de cuentas de Instagram (is- raralramirez y jauregui4983) y son musicalizados con narcocorridos.

EN LAS imágenes que las áreas de seguridad califi caron de verídicas, el entonces suplente, Israel Ramírez Íñiguez presume su rifl e R-15.

LAS autoridades federales, confi rmaron que el análisis previo, arrojó que el arma no tiene registro y tampoco es parte de alguna Licencia Colectiva de portación de armas.

OTRA de las publicaciones que llamó la atención de las autoridades, es la imagen de la camioneta de lujo Cupra Formentor, con un valor de más de 600 mil pesos en la que se pasea Israel Ramírez.

ALGUNOS de los videos, incluso aparecen con fecha de diciembre del año pasado, previo al registro de la planilla de Movimiento Ciudadano, a la presidencia municipal de Apulco’.

HASTA aquí el reportaje que hoy miércoles publica el Diario Hermano Página 24 Jalisco, ¿qué les parece?.

-APULCO -dice doña Petra- sigue estando en manos del CJNG, por eso ni el fi scal, ni el secretario quieren entrar ahí, les da ‘mello’, ¡que el David mande al Ejército y a la Guardia Nacional, a imponer el orden y si le faltan ovarios yo le presto los míos-.

-YO NOMÁS pregunto: ¿Dónde está el Año de la Paz Zacatecas 2024, que tanto pregona don David?

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.