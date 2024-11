Ante Insuficiencias, Urge una Visión Distinta de Gobierno: Carlos Peña

Desde su posición como Presidente estatal del PRI, que es el partido que representa la segunda fuerza opositora en el Estado, el también Diputado local Carlos Peña Badillo señala que a tres años de este sexenio, el gobierno ha quedado a deber, no solo en el combate a la inseguridad, también en atención al campo, en la superación del rezago económico, en las carencias del sector salud, en el pago a jubilados, pensionados y maestros y, por lo mismo le urge tener una visión distinta de gobierno.

Se podrán anunciar por segunda o tercera vez las obras importantes que requiere Zacatecas, pero que no se ejecutan porque simplemente no se les destinan recursos, pero en frente como una cruda realidad, siguen las demandas de las madres buscadoras que no encuentran a sus familias y que cada día aumentan en número porque los secuestros y las extorsiones no se detienen y eso hay que frenarlo de manera definitiva, apuntó Carlos Peña Badillo.

En entrevista radiofónica, el Presidente del PRI comentó que en el Estado hay decepción, desesperación y frustración en la forma en la que se está conduciendo el gobierno estatal, porque no hay atención ni focalización de los problemas del Estado.

“Es un sexenio que ha quedado a deber, que ha decepcionado, que ha distanciado la confianza ciudadana con la que llegó”, indicó. En este sentido, Peña Badillo condenó que tampoco exista un equipo de trabajo integrado por funcionarios estatales que ayuden al gobernador a resolver, enfrentar y sortear los problemas que presenta Zacatecas.

“Hoy vemos un Estado en el que cada vez surgen más problemas y adversidades y son pocas las soluciones que se encuentran. Ojalá y la actual Presidenta de México resuelva y haga lo que su antecesor no hizo”, enfatizó.

Asimismo, el dirigente estatal priista señaló que en Zacatecas se siguen sin atender los problemas carreteros, del campo y de crecimiento económico, por lo que destacó la importancia de que el gobierno federal se comprometa y respalde al Estado porque el presupuesto estatal jamás alcanzará para atender estos problemas.