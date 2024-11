Anuncia Antorcha Encuentro Nacional de Teatro

Los Días 22, 23 y 24 de Noviembre: Osvaldo Ávila

Por Nallely de León Montellano

Con la presentación de 32 puestas en escena, los días 22, 23 y 24 de noviembre se llevará a cabo el XXIII Encuentro Nacional de Teatro 2024 en las instalaciones del Teatro de la Paz y el Centro de Difusión Cultural “Raúl Gamboa” del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA), organizado por el Movimiento Antorchista.

En esta edición se presentará la puesta en escena de Los Cuervos, de la autoría de Elena Garro y además se registrarán las categorías Semiprofesional y Amateur, donde podrán participar activistas de Antorcha de los 32 estados de la República, con la finalidad principal de promover la actividad teatral en las colonias, pueblos y escuelas, así como a los diferentes sectores sociales del país.

“Probablemente el día 21 vamos a hacer el evento de abanderamiento en el cual presentamos la obra, no sé si las condiciones logísticas permitan que sea en la Casa de Cultura o en algún teatro porque queremos dejar constancia de que no es anunciar la participación sino dejar constancia de lo que se está haciendo aquí y que es el resultado de mucha dedicación de trabajo y de impulso”, señaló.

En rueda de prensa, Osvaldo Ávila Tiz- careño, líder de Antorcha en Zacatecas, mencionó que este tipo de actividades se tienen que masificar para que la gente tome conciencia de problemas complejos “porque a veces no llega la posibilidad de promover el arte, no porque a la gente no le guste el arte”.

Ante ello, reconoció que las problemáticas en el estado son más complejas, sin embargo, las actividades culturales “aportan un granito de arena”.

“Yo veo que la oposición en Zacatecas y en el país está metida en un problema que tiene que ver con que hay que estar en contra de todo”, comentó.

También resaltó que el tema de resarcir el tejido social tiene que pasar por actividades de deporte y cultura.

“A un joven que lo invitas a participar en un foro, a un joven que lo invitas a participar en una obra de teatro a un joven que lo invitas a declamar, lo estás alejando de estas circunstancias en las cuales a veces se tiene hacia este tipo de situaciones de inseguridad que todos nosotros sabemos que se han hecho complejas en la época actual”.