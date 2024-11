Rentas Caras y Falta de Promoción, Desafíos de Comerciantes del Centro Histórico: Velazco

“La Canacozac, no Hace Nada”

Por Miguel Alvarado Valle

Lulu Velazco, líder de los comerciantes del Centro Histórico de Zacatecas, expresó su frustración ante la falta de promoción para los negocios establecidos en el Centro Histórico por parte de la Canacozac y otras instituciones gubernamentales, especialmente en fechas de alto potencial comercial como el Buen Fin.

Con la llegada de este evento comercial, que coincide con un fin de semana largo, los comerciantes del Centro Histórico buscan aprovechar el incremento en la afluencia de visitantes para mejorar sus ventas.

Sin embargo, la lider de comerciantes destacó que, aunque históricamente estas fechas representan un repunte, el apoyo en términos de promoción es escaso.

Señaló que la Cámara de Comercio de Zacatecas no realiza esfuerzos significativos para publicitar los negocios del Centro Histórico durante estas fechas especiales, “la Canacozac no hace nada y lo único que hace es repartir los volantes a los comercios, bueno a algunos no, en mi caso no, por eso los mando a hacer de manera particular”.

Enfatizó que por tal motivo, los comerciantes del Centro Histórico cambiarán de estrategia para cuando se lleguen este tipo de fechas “nosotros mismos hacer nuestros logos, reunirnos y organizamos con los descuentos, que sea muy atractivos para el turismo”.

Velazco también apuntó la importancia de utilizar redes sociales y otros medios digitales para difundir las promociones y descuentos de los comercios establecidos.

Aunque muchos comerciantes ya han implementado descuentos significativos para atraer clientes, ella resaltó que esta información no siempre llega al público de manera efectiva.

Aparte de la falta de publicidad, Velazco mencionó otros desafíos que enfrentan los comerciantes del Centro Histórico, entre los que destaca el alto costo de las rentas.

En los últimos años, las tarifas de alquiler han subido, pero las ventas no han logrado compensar estos aumentos, lo que genera una carga adicional para los empresarios locales.

“Tristemente, los arrendatarios no toman en cuenta que las ventas están más bajas que nunca. En años anteriores podíamos esperar algún repunte en fechas importantes, pero ahora la situación es más crítica” concluyó.