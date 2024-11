Mi Jardín de Flores

El Robo más Grande de la Historia no fue a Peñasquito

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

El PRI ha estado a la altura del tiempo, del momento y de las circunstancias, nunca fue arbitrario, ciego ni sordo ante las demandas ciudadanas: Carlos Peña Badillo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 15 de Noviembre de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde iiel 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¿El Robo más Grande de la Historia de Zacatecas?, por Supuesto que no

POCO A poco continuará el esclarecimiento del que se creyó el robo más grande de la historia de Zacatecas: será muy difí- cil, casi imposible, desaparecer, sin dejar huella, 285 toneladas de oro, plata y otros minerales.

-¿POR QUÉ dice, madre Teresa, que se creyó era el robo más grande de la historia de Zacatecas?-.

-PORQUE HASTA hoy informó la empresa norteamericana Newmont, que explota la Minera Peñasquito, que valúa lo hurtado en tres millones de dólares; si el billete verde ronda los 20 pesos por dólar, el monto de lo robado serían alrededor de 60 millones de pesos-.

-ES UN dineral hasta para contarlo -dice don Roberto-: yo no recuerdo un robo semejante a una minera, al menos en Zacatecas-.

-A UNA minera no, don Roberto, ¿pero, qué tal al pueblo? No vayamos tan lejos ni analicemos los últimos gobiernos que hemos padecido en Zacatecas, pero recuerde que a don Benjamín Medrano Quezada, se le acusa de un fraude al Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas, por 60 millones 100 mil pesos, monto superior a lo robado a la minera estadounidense, entonces es no es el robo más grande de la historia de Zacatecas.

-MUY BUENA observación la suya, como siempre, madre Teresa-.

-GRACIAS DOÑA Petra, pero esto lo sabe y lo dice cualquier persona bien informada, además de que el asalto a la Minera Peñasquito de Newmont, fue un robo muy bien planeado y mucha gente participó, en cambio el asalto a la Fenaza lo cometió una sola persona y no se le hizo tanta publicidad como se le hizo a la Minera, robo que seguramente se resolverá y pudiera recuperarse lo hurtado, insisto: son muchas las toneladas y el volumen de ese botín para pasar desapercibido: ¿a dónde lo llevarán que no levante sospechas?-.

-COINCIDO CON usted, madre Teresa -dice don Roberto-, yo también creo que los gringos recuperarán lo robado, en cambio el pueblo de Zacatecas no tiene garantía alguna de recuperar esos 60 millones 100 mil pesos que le robó Benjamín, pues el homosexual cuenta con el apoyo del gobernador David Monreal, como ha quedado demostrado al paso del tiempo-.

-A VER pues -dice doña Petra-, entonces queda en claro que el cometido a la Minera Peñasquito no fue el robo más grande de la historia, pues el Benjamín lo supera por 5 mil dólares, o sea 100 mil pesos-.

-ES CORRECTO, entonces si la memoria no me falla, el robo más grande de la historia de Zacatecas, es el cometido por Alex Tello Cristerna, a quien el gobernador David Monreal ha acusado Pública y medi áticamente de haberle robado al pueblo de Zacatecas 2 mil 900 millones de pesos-.

-ESO LO dice don David desde que llegó a la casa de los perros, y don Alejandro no ha dicho una sola palabra para desmentirlo, pero sí anda presumiendo por ahí, que radica en Querétaro, que hace casitas para venderlas y da clases en una universidad: la Anáhuac, si no mal recuerdo; ¿creen ustedes que don David haga algo para recuperar los dos mil 900 millones de pesos robados por su antecesor como él lo asegura?-.

-DEBE, es su obligación como gobernador de Zacatecss, de lo contrario se convertiría en cómplice-.

-PUES YA van más de tres años que llegó al gobierno del estado y el Narizón sigue libre y tan tranquilo como el monito del güisqui aquel-.

¿Qué onda con el Carlos Peña?

-EL Carlos Peña debe cuidar sus palabras porque el horno no está para bollos, y todavía recuerde el pésimo gobierno del PRI en el pasado quinquenio-.

-PUES QUE hizo el joven diputado priísta, presidente local del PRI?-.

-OFENDIÓ la memoria y la inteligencia de los zacatecanos, de muy fea forma al decir que el PRI ha estado a la altura del tiempo, del momento y de las circunstancias, nunca fue arbitrario, ciego ni sordo ante las demandas ciudadanas, ¿qué le les parece?-.

-ES MUY probable que padezca amnesia, no puede olvidar tan pronto por qué el PRI perdió la gubernatura, con don Alejandro Tello por su mal gobierno y haberle abierto las puertas de Zacatecas, a los malos organizados-.

-HALAGO EN boca propia es vituperio, eso que dijo nadie se lo cree, por una sencilla razón: es mentira, el Carlos Peña debe de disculparse con los zacatecanos, pero no sólo eso, sino expulsar del tricolor a El RaTello, para sentar procedente, como bien lo decía mi cabecita de algodón y no hay que olvidarlo: El pueblo se cansa de tanta pinche transa.-.

¡Cómo le Gusta al David Hacerle al Tigre!

-LA VERDAD, me da risa: el David organizó un evento en la cabecera municipal de Villanueva, para presumir sus logros en cuestión de seguridad, jajaja. según dijo, les presumió a sus invitados especiales: representantes de 12 estados, aunque sólo mencionó a 9: Sinaloa, Estado de México, Sonora, Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, Baja California, Baja California Sur y Colima todos gobernados por Morena; lo extraño que no invitó a los vecinos: Jalisco, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, ni a Aguascalientes, con los que compartimos límites territoriales y están enterados que Zacatecas es muy peligroso, al menos peor que los vecinos, entonces no los invitó porque a ellos no los puede sorprender o engañar: Te conozco, mosco, le dirían.

OTRA cosilla rara es que los haya invitado a Villanueva y no a la capital del estado, y que se haya acordado de Miguel Alonso de fea forma, olvidando que fue su ídolo y hasta declinó su candidatura al gobierno de Zacatecas, por él y ganó la elección.

LUEGO, queriendo impresionar a sus invitados especiales, les dijo que la inseguridad fue ascendente, omitiendo, claro está, el gobierno de su hermano El Monris , pero mencionó el de Amalita García con 143 asesinatos, el del Miguel Alonso con 584 asesinatos y el de El RaTello Tello con mil 741 asesinatos, pero no dijo cuántos son los que se han cometido en su gobierno, ni tampoco cuántos ha metido a su clóset.

USTED, don Roberto, debería de investigar cuantos asesinatos realmente se han cometido en lo que va del sexenio del Holgazán, ahora que tampoco presuma de amnesia, en el gobierno de su hermano El Monris se desató la violencia, que no se haga güey, no hasta mataron a balazos a su subsecretario general de Gobierno, Manuel Ortega González, en pleno Centro Histórico de la capital del estado y nunca dieron con los asesinos?

NO puede andar presumiendo de limpieza cuando tiene la cola cagada, basta ya de truculencias.

. -PERO no se enoje doña Petra…

-ES QUE da coraje, madre Teresa, que diga .todos son corruptos y malos gobernantes, menos mis hermanos Ricardo, Saúl, Rodolfo y yo., y que no los denuncie penalmente pero sí bien que los quema, que no sea mamón, si el Miguel la hizo, si el Tello también pues que la paguen y ya, solo una cosa le digo: ni El RaTello tiene tanto dinero y propiedades como él, y apuesto lo que quiera: tiene más propiedades que el nopal, siempre lo he dicho, además con ranchos que suman casi mil o más hectá- reas, ¿ladronde?-.

-TRANQUILA, doña Petra, tranquila…

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.