Mi Jardín de Flores

¿Por qué David Apapacha Tanto a Rodrigo Castañeda?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Es un Paquete muy sólido (el de 2025), vienen cambios importantes en la manera de distribución del presupuesto, se reduce el déficit, y eso implica también un esfuerzo mayor de todo el gobierno de Austeridad Republicana. Eso no implica afectar la operación del país ni mucho menos, ni del gobierno, pero sí algunos ajustes. Obviamente, se garantizan los programas de Bienestar, inversiones públicas y se hace una reorientación. Al fortalecer Pemex, también —y Comisión Federal de Electricidad tiene buenas finanzas—, pues también vamos a fortalecer toda la economía del país. La economía de México está sólida, está fuerte, y vamos a salir adelante el próximo año’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 16 de Noviembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Fuerte ‘Jalón de Orejas’ Para Ricardo Monreal

-JAJAJA... LE quitaron lo ‘gallito’ al ‘Monris’ por mamón-.

-¿QUÉ ES eso, doña Petra?, últimamente anda usted hablando muy coloquialmente-.

-ES QUE no le quiero decir más feo, pues ‘El Monris’ primero se puso muy gallito cuando los reporteros de la Cámara de Diputados federal, le preguntaron ¿por qué volaba en helicóptero si el gobierno morenista está en austeridad; entonces ‘El Monris’ les contestó que él normalmente ocupa helicóptero por alguna necesidad o urgencia:

‘NO SOY hipócrita, siempre lo he utilizado y, seguramente, lo seguiré haciendo pues no se utilizan los recursos públicos’, dijo palabras más, palabras menos, y ahí quedó grabada su declaración.

“AL DÍA siguiente, en la ‘Mañanera’, a la Presidenta Sheinbaum los reporteros le preguntaron su opinión al respecto y ella fue clara y contundente al respecto:

‘ES UNA decisión de él, yo siempre he pensado que nosotros debemos ser un ejemplo a la sociedad y no debe haber gobierno rico con pueblo pobre, creo que es la manera en la que nos comportamos y creo que todos debemos dar un ejemplo’, les contestó, y poco después, en vivo y a todo color, ‘El Monris’ con la cola entre las patas salió en sus redes sociales:

‘HOLA, ¿QUÉ tal? Buen viernes. La etapa que vive la República en la transición política es sensible y excepcional. Por eso, nuestros actos deben de ser permanentemente revisados y mejorados. Las mujeres y los hombres dedicados al servicio público estamos permanentemente sometidos al escrutinio social: no hay para nosotros días inhábiles ni tampoco vida privada. No hay tregua ni tampoco justificación que valga ante nuestros adversarios externos e internos por posibles errores que se cometan.

‘EN LA Cuarta Transformación, esta filosofía es aún más enérgica y estricta, y los militantes y simpatizantes son incluso más exigentes por razones explicables, pues vivimos una etapa única estelar en la transición democrática mexicana que incluso ha costado la vida de miles de personas simpatizantes nuestros.

‘HACE UNOS días, al aceptar acompañarme en un viaje a mi amigo entrañable y a su familia en un transporte privado aéreo, pero sin uso de recursos públicos y sin alterar nuestro horario y responsabilidad en la sesión y en el trabajo en el Congreso, se han generado comentarios y opiniones distintos. Sin embargo, una vez dada a conocer la situación, la admití de inmediato.

‘INTENTARÉ QUE no se repitan este tipo de situaciones que aunque de buena fe y utilizadas solo en casos de emergencia o excepcionales pueden ocasionar alguna afectación a nuestro movimiento.

‘A LAS simpatizantes y simpatizantes que se sintieron lastimados u ofendidos, les ofrezco una disculpa sincera, y a todas y a todos los mexicanos de igual forma. Nunca hemos hecho nada indebido ni hemos violado una ley, pero por ser dirigentes, debemos ser más cuidadosos y estar a la altura de las circunstancias.

‘ESTOY CONCLUYENDO un libro sobre el poder judicial y hoy se presentó el paquete económico que nos va a llevar de aquí hasta el trece de diciembre revisarlo y en su caso, aprobarlo. Es el instrumento financiero y económico más importante que tendrá el gobierno. Buen fin de semana, saludos’.

-¡AY, POBRECITO!, él tan propio se vio obligado a pedir perdón-.

-QUIÉN SE lo manda andar de mam… ila, ¿no que muy gallito, que él no era hipócrita y que continuaría volando en helicóptero cuantas veces fuera necesario? Conste que yo se los dije desde antes: la Dra. Sheinbaum es más estricta que el señor Presidente AMLO y miren, no me equivoqué: con una simple opinión doblegó al orgulloso doctor Monreal, ahora sí podemos decir con orgullo: ‘¡es tiempo de mujeres!; no importa que mi esposo me diga que desde que la Sheinbaum ganó la Presidencia de la República, estoy muy alzada’.

-PUES NO está equivocado, ¿eh?-

El Gobierno de David Monreal Sigue en Picada

-LA VERDAD, madre Teresa, don Roberto, ya ni sé qué pensar pero, si en una empresa o negocio particular un empleado no funciona para lo que fue contratado, lo corren o se va pero no hace huesos viejos en el cargo, sin embargo en el gobierno del David Monreal no sucede eso y lo digo por el inepto secretario de Economía, Rodrigo Castañeda Miranda, que es un florero más sin flores en la administración monrealista.

“HOY SÁBADO, nuest ro Diar io Página 24 Zacatecas publica varios gráficos muy importantes sobre los empleos formales -con información del IMSS- y vemos que este ‘desgobierno’ está en la calle, porque en ‘nuevos patrones registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social’, mientras Jalisco registró 13 mil 139 patrones acumulados en el sexenio de diciembre de 2018 a octubre de 2024, Zacatecas perdió 304 empleos.

“Y RECUERDO que el Rodrigo -que lo que tiene de grandote lo tiene de pen…. inepto, en una entrevista dijo que llevaban en poco menos de tres años 30 y tantos mil empleos, pinche mentirosos, es igual de mendaz o peor que su patrón ‘El Holgazán’, que lo único que hacen es ‘contratar a gente con rasgos orientales para engañar a los zacatecanos, diciendo que esos ojos de rayita son empresarios chinos que vienen a firmar cartas de compromiso de inversión que nomás no aterrizan y, bueno, ahí está la prueba con ese gráfico y con este otro que también se publica hoy sábado: en el sexenio de mi ‘cabecita de algodón’, Zacatecas perdió 304 patrones nuevos registrados en el IMSS.

“PERO NO es todo, también se publicó otro gráfico de ‘patrones nuevos registrados ante el IMSS en octubre de 2024’ y arrojó que el Estado de México jaló 190 patrones nuevos, mientras Zacatecas obtuvo solamente 12.

Y OTRO más: En el acumulado en 2024, Quintana Roo logró 1.81% de patrones nuevos, registrados en el IMSS, mientras que Zacatecas sacó -2.74% menos.

PURAS PÉRDIDAS con el tal Rodrigo, yo no sé por qué el David lo apapacha tanto, ¿acaso serán novios?”.

-PUES COMO están las cosas… los chicos yeyé están ganando mucho terreno y si no me creen pregúntenle al comediante Teo, el de la cola de caballo, a cada rato los saca a balcón-.

Y Hablando del Rey David de Zacatecas

-COMO HOY sábado lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, un motociclista y su acompañante fueron baleados ayer viernes 15: el conductor de la moto murió en el lugar de los hechos y su acompañante, gravemente herido, fue internado en el Hospital General de Fresnillo: el cobarde ataque sucedió al filo de la 1:00 de la mañana en la calle 20 de noviembre, colonia Benito Juárez, en la cuna de los hermanos Monreal; pero sucedió que horas más tarde el acompañante falleció, aumentando a dos los asesinatos.

PERO... NUEVAMENTE David le quiere contar las muelas a los zacatecanos y mete en su clóset particular oootros dos cadáveres, o sea ayer viernes 15 se cometieron cuatro asesinatos, no dos como informó el gobierno y luego lo publicaron los medios de comunicación, ¿qué les parece?”

-Pues él solito se echa la soga al cuello, porque entre más mienta, más pierde credibilidad, el pueblo no es tonto, tonto es el gobierno que crea que el pueblo es tanto, bien lo decía don Andrés Manuel López Obrador, nuestro querido presidente: ‘Yo me arrodillo donde se arrodilla el pueblo, porque el pueblo no es tonto’.

-EL DAVID, en el pecado llevará la penitencia, si llegara a salvarse de la Revocación de Mandato, Morena pierde la próxima elección para gobernador: vi hace unos días unas encuestas en donde juntos el PRIAN y otro partido que no recuerdo, saca más puntos que Morena y, pues como dice el borrachín del Felipillo Calderón: ‘A’i se los haiga’, síganle haciendo al ‘ensarapao’ y verán.

-PUES SÍ, yo veo que los bonos de don David Monreal, como los de don Ricardo, están bajando mucho, no obstante las porras que le echó la Presidenta Sheinbaum al gobernador.

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.