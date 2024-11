Mi Jardín de Flores

No Demanda Porque se le Puede Revertir

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Sí, Salinas Pliego debe pagar su deuda, si no la paga, ¡charrascas!, tu canal desaparece y es expropiado por deudas al aparato del Estado; también tendrían que haber este tipo de operaciones en sectores donde se proyectan abusos exagerados como la minería: Paco Ignacio Taibo II.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 17 de Noviembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde iiel 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Cierto, al que no Matan, lo Secuestran

-¿A USTED le gustaría vivir en Fresnillo, don Roberto?-.

-¿QUÉ, ya me quiere correr, doña Petra?-.

-NO, le pregunto porque cuando usted andaba por allá trabajando en la construcci ón le iba muy bien y hasta camioneta del año manejaba-.

-YO QUIERO mucho a Fresnillo, pero sin los Monreal: nomás llegó Rodolfo a la Presidencia Municipal (2004-2007) y el narco comenzó a echar raíces muy profundas y se extendió por todo el municipio: el último alcalde honesto y con vergüenza, fue Gonzalo Ledesma Bretado, con él, Fresnillo levantó mucho, fue el último de los mohicanos, porque nomás llegó Rodolfo a la presidencia municipal y comenzó a funcionar el tobogán de la prosperidad y la seguridad: .

¡TODO para abajo!, porque luego de Rodolfo llegó David, se llevó a trabajar con él a Benjamín Medrano y éste le llevaba artistas de medio pelo pero muy buenonas y a gozar de la vida y de la alquimia electoral, porque los Monreal, para eso se pintan solos.

FRESNILLO es una chingonería, todo tiene, nomás le faltó mar, pero Rodolfo y David le dieron en la torre seis años seguidos y desde entonces valió chetos: no se ha podido levantar, en seis años monrealistas acabaron hasta con la ilusión.

LO QUE son las cosas, David y Benjamín Medrano eran cuatísimos, muy amigos, Benjamín nomás lo veía y se le ponía de tapete y gritaba a los cuatro vientos: ¡Yo amo a David, a David le debo todo lo que soy!, lo decía recio y quedito, pero ahora los amigos no se pueden ver.

DAVID le quitó su antro La Reina y Benjamín lo destruyó de puro coraje: un homosexual enojado es más peligroso que una mujer despechada, David no sabe el alacrán que se echó encima, cuando su poder se acabe, entonces vendrá la venganza de Benjamín y… ¡cuidado!, él sabe vida y milagros de todos los Monreal y conoce muy bien sus puntos débiles, ya falta menos tiempo que antes, ¡aguas!-.

-¡AY, no qué mello!, a mi Benjamín se me hace muy vengativo, aventao y muy desalmado y no creo que le perdone este destierro que ya va para tres años… y lo que falta-.

Otra vez el David Volvió a Despotricar Contra Miguel Alonso

-YO LO digo nuevamente: si al David le faltan ovarios, le presto los míos: es muy fácil, desde el poder, agarrar de ojeriza a quien te dé la gana; hace unos días el David volvió a hablar pestes contra el Miguel Alonso Reyes, a sabiendas de que a El Rorro no le gusta andar de dimes y diretes, por eso, como no contesta porque no es su estilo, el David cada vez que se le pega la gana habla mal de sus antecesores, pero no procede como lo marca la ley, porque sabe que en una de esas se le voltea el chirrión por el palito y de acusador podría pasar a acusado, porque el David podrá decir muchas cosas pero no podrá demostrar su riqueza inexplicable, pues tiene más propiedades que el propio Monris y eso sí que es inexplicable, dado que ha tenido mas cargos públicos que el David.

EL DAVID, luego de haber sido alcalde de Fresnillo creyó que podría ser gobernador en 2010, pero su campaña no pegó pues el gran favorito era el Miguel Alonso, pues miles de mujeres coreaban durante toda la campaña y más como gobernador: .

¡MIGUEL, bombón, te quiero en mi colchón!.. .

Y AL ver que el elegido sería el Miguel, el David se bajó de la contienda y declinó a favor del Rorro, y no sólo él, se le unieron El Monris y hasta el Saúl, pero se dice que lo hizo porque tuvo temor que, una vez el Miguel en el gobierno del estado, podría hacerle una auditoría y demostrar de donde salió la riqueza que presumió como candidato a gobernador, pues es vox populi que le metió las manos al cajón con total descaro: ¡se atascó de billetes! .

POR eso la gente dice que no se anima a denunciar penalmente al RaTello, porque si no le cuaja se le voltea el bastón.

EN FIN, ya dije lo que tenía que decir.

-Y LO dijo sin tapujos, aquí sí tenemos libertad de expresión; claro, con los pelos de la burra en la mano-.

No Ceden las Privaciones Ilegales de la Libertad

DUELE decir las cosas que pasan en Fresnillo, municipio al que quiero mucho porque por años la pasé muy bien por allá: con mucha chamba, construimos bodegas y varias casas pero luego llegó la maña y con ella el cobro de piso y me dije: me regresó a mi tierra y retorné a Chalchihuites, no ganó lo de allá, pero la seguridad de mi familia y la mía no tienen precio.

AQUÍ se respira paz y tranquilidad, mi querido Chalchihuites es una isla de la que nomás sales y te acechas los tiburones para, en cualquier, momento darte la dentellada.

AYER mismo, en Fresnillo, a plena luz del día, a eso de las 6:00 de la tarde, como hoy lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, criminales con armas de grueso calibre privaron de su libertad a un hombre y una mujer a los que sacaron violentamente de su casa, ubicada en la calle Ciruelos, colonia Arboledas, los aventaron dentro de una camioneta y desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos.

HASTA hoy no se sabe nada de ellos: es cierto que los asesinatos han bajado, pero porque ahora ya no los matan sino que los secuestran y los obligan a permanecer en sus fi las con la amenaza de matarlos a ellos y a su familia si desertan; esa es la verdad y la saben desde el fi scal Cristian Paul Camacho Osnaya, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, comandantes, policías, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, así es que David no puede pararse el cuello diciendo que han bajado los asesinatos, cuando las privaciones ilegales de la libertad van en aumento y es gente muerta en vida.

HOY nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las Cédulas de Búsqueda de dos persona muy jóvenes JOSELIN ANAHÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ de 15 años, desaparecida forzadamente el 15 de noviembre de 2024, en Guadalupe, Zacatecas, y .

JAIME DANIEL PIEDRA ÁLVAREZ de 22 años, desaparecido en Río Grande, Zacatecas, el 12 de noviembre del presente año, ¿qué les parece?

-DESGRACIADOS infelices, es una niña, no se vale y el chavito apenas tiene 22 años, ¿dónde jijos de la chin… chorra está la policía?, ¿dónde carajos anda el gobierno, que prometió nos recuperaría la paz y la tranquilidad?-.

-DESGRACIADAMENTE nos falló, nos defraudó.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y Maria Santísima de Guadalupe-.