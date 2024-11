En MDMZ no Hemos Recibido la Convocatoria Para Participar en Encuentro de la 58: Rodarte

“No Estamos de Acuerdo con el Reglamento del Sindicato”

Por Nallely de León Montellano

Este sábado, el Movimiento Democrático Magisterial Zacatecano (MDMZ), sección 58 celebraron un encuentro estatal informativo en temas laborales y de seguridad social con el Issstezac y manera enfática en esta ocasión, para el análisis del reglamento para la contienda de elección de directivas seccionales.

Al respecto, Marcelino Rodarte Hernández, señaló que “ahí vamos a enfocar todos los esfuerzos, nosotros ya hace tiempo decidimos como movimiento participar, lo único que estamos esperando es la convocatoria”.

Expuso que, quienes integran el MDMZ, no están de acuerdo con el reglamento del sindicato, debido a que no hubo una reforma estatutaria que se requería desde la reforma laboral, lo cual, dijo, fue un incumplimiento en el SNTE “que a fin de cuentas no les interesó y con este mismo reglamento ya se eligieron la mayoría de las secciones sindicales”.

Dijo que después de cuatro años sin haber un relevo en las directivas seccionales, posiblemente pueda darse. Para ello, el miércoles 20 de noviembre se llevará a cabo el Pleno Seccional para elegir los perfiles que pudieran participar en la contienda de la sección 58 del SNTE, una vez publicada la convocatoria, máximo el 23 de noviembre.

“Vamos a ir formando en lo general quienes quieren participar en la planilla, que tengan ese respaldo desde las bases y ya con eso nosotros iremos haciendo un bosquejo de planilla. Cuando salga la convocatoria debemos tener ese avance para no entretenernos en los tiempos y en la forma para la participación”, comentó.

Finalmente dijo que existe la amenaza en torno cancelar la elección si no hay convocatoria, sin embargo, considera que no hay riesgo de que eso suceda, toda vez que hay interés por parte del magisterio de que se cumpla lo que marcan los estatutos a efecto de que haya un relevo en la dirección seccional y cambien las cosas dentro del sindicato.