Inaugura Tere Jiménez la Explanada de los Toreros

En el Marco del 50 Aniversario de la Monumental de Aguascalientes

Es la primera de varias etapas de dignificación de espacios públicos en torno a la Plaza de Toros Monumental, proyecto diseñado por el arquitecto Axel Espinosa, de la dinastía “Armillita”.

Se invirtieron 12.5 millones de pesos.

Las esculturas cuentan con códigos QR que permiten a los visitantes acceder a información detallada sobre la trayectoria de cada torero.

En el marco de los festejos del 50 aniversario de la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez encabezó la inauguración de la Explanada de los Toreros en las inmediaciones del coso taurino, donde se develó la escultura en honor a Joselito Adame bajo el título “En Aguascalientes, los sueños se cumplen”.

También se develaron el Mural de Toreros de Aguascalientes y el Mural de Ganaderías de Aguascalientes.

“Desde hace más de cuatro siglos Aguascalientes ha sido tierra de toros y toreros; desde entonces, los aguascalentenses hemos promovido y cuidado esta bella tradición. Este legado que nos da identidad y orgullo, representa poco más del dos por ciento del producto interno bruto, es el corazón de nuestra feria. Hace 50 años se inauguró la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes y esta noche queremos hacer un gran reconocimiento a quienes forman parte de la familia taurina”, mencionó la gobernadora.

Añadió que la escultura de Joselito Adame cuenta la historia de un niño que soñó con convertirse en torero, y con ella se busca reconocer sus logros, pues es un torero que ha puesto el nombre de Aguascalientes en alto, con esfuerzo, sacrificio y constancia.

Destacó que este martes se inauguró la primera de varias etapas de dignificación de espacios públicos en torno a la Plaza de Toros Monumental, proyecto diseñado por el arquitecto Axel Espinosa, de la dinastía “Armillita”, que consiste en la creación de varias plazas públicas, además de la de Los Toreros, como la Plaza de los Olivos, la Plazoleta de los Naranjos y la Plaza del Encierro.

Joselito Adame agradeció a la gobernadora por el respaldo que ha dado a los taurinos y por dignificar espacios como la Plaza de Toros Monumental.

“Hoy es un día muy especial; cuando supe la intención por parte de la gobernadora, a quien agradezco infinitamente, se me hizo un nudo en la garganta, ¿quién iba a imaginar que aquel niño lleno de sueños estaría aquí develando su escultura a sus 35 años? Este sábado torearé mi corrida número 586 en homenaje a nuestra Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes y lo haré con la rectitud, el honor y el compromiso que me caracteriza, y ahora más, porque en este homenaje, donde me inmortaliza el maestro Sergio Peraza, me inmortaliza para dar el mejor ejemplo dentro y fuera de la plaza. Quiero finalizar con las palabras que usó mi padrino de confirmación de alternativa en la Plaza México, con quien torearé en su despedida este sábado: ‘Siéntete orgulloso de ser torero’, muchas gracias, viva México y viva Aguascalientes”, declaró el matador.

Sergio Peraza, escultor de la obra, mencionó sentirse orgulloso de estar en Aguascalientes y agradeció a la gobernadora por el apoyo para realizar la escultura.

“Los invito a que vean la escultura, que es de todos ustedes, con la luz del sol, pues el principal juez es el cielo y el sol; cuidémosla, pues esto es un museo único en el mundo, una obra de arte que hará que las futuras generaciones lo aprecien y lo hagan suyo; esta estatua es la única donde está un niño vestido de luces, Aguascalientes tienen un museo vivo, quiero ser su amigo y ser también adoptado por Aguascalientes”, subrayó el artista.

Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga, director general del Instituto Cultural de Aguascalientes, informó que para hacer honor a los 50 años de la Plaza de Toros Monumental, habrá una serie de actividades toda la semana, como documentales, conferencias, homenajes, ponencias, congreso de ganaderos, la presentación de un libro que cuenta los momentos iconos de la plaza, una corrida de toros el sábado 23 de noviembre y el domingo, un festival infantil.

Carolina López López, secretaria de Obras Públicas del Estado, detalló que se invirtió un total de 12.5 millones de pesos en esta primera etapa, con lo que se generó un nuevo espacio público urbano, pues la Plaza de Toros es un lugar muy característico del estado; dijo que como innovación, las esculturas cuentan con códigos QR para que los visitantes puedan acceder a información detallada sobre la trayectoria de cada torero.

En el evento, también estuvieron presentes el señor Luis Alberto Villarreal García; Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Gloria Romo Cuesta, secretaria de Turismo del Estado, y Fabián Barba Rivas, gerente operativo de la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes.