Mi Jardín de Flores

Que le Reclamen a David Monreal

Por la Madre Teresa Chalchihuites

David no tiene la capacidad para gobernar el estado de Zacatecas, los únicos que perdemos con su gobierno somos los zacatecanos. No es un asunto político, ni es un asunto de fi lias y de fobias; no se le da la habilidad para gobernar Zacatecas. Un gobernante tiene que estar en contacto permanente con la gente: Javier Enríquez Félix

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 24 de Noviembre de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde iiel 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Se Confirma el Asesinato del Excomisario Ejidal de Sombrerete

PUES hoy domingo nuestro Diario Página 24 Zacatecas, confi rma el cobarde asesinato del excomisario ejidal Juan Velázquez Ochoa, y padre del regidor de Morena, Manuel Velazquez Valdez, del municipio de Sombrerete, Zacatecas.

JUAN Velázquez tenía 54 años, y hace unos días en una rueda de prensa que ofreció el diputado federal, José Narro Céspedes, denunciaron que el hombre había recibido amenazas de muerte

-DEBIÓ haber ido a denunciarlo a las autoridades-.

-QUE SÍ lo hizo, pero pues no lo pelaron a pesar de ser hombre de izquierda, pero como no pertenecía a la cúpula, ni era hijo de David Monreal, pues lo ignoraron y ahí están las consecuencias funestas.

A JUAN Velázquez lo mataron en su propia casa en los primeros minutos de ayer sábado, ubicada en la calle González Valencia, Barrio El Peñasco, de aquel pueblo mágico. Obviamente no hubo detenidos.

AHORA andan diciendo que posiblemente el regidor Manuel Velázquez demande al fi scal Cristian Paul Camacho Osnaya, y al general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, por negarle a su señor padre protección policiaca.

ME dicen mis fuentes que en cuanto los vecinos del excomisario ejidal escucharon los balazos, los reportaron de inmediato al Sistema de Emergencia 911, con la fi rme esperanza de que pronto las autoridades intervinieran y capturaran a los pistoleros, pero pasaron muchos minutos antes de que llegaran las fuerzas del orden, lo que provoc ó que los asesinos huyeran con inaudita y sospechosa tranquilidad: de nada sirvió que los vecinos denunciaran en cuanto sonaron los primeros plomazos.

-SEGURAMENTE ya estaban en la meme, son muy buenos para dormir-.

No Ceden las Desapariciones

HOY NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas continuando con su loable labor social al servicio de la sociedad zacatecana, publica las siguientes Cédulas de Búsqueda: VANESSA ARLET NAVA GAUCÍN de 17 años.

-¡VIRGEN Santísima, otra jovencita que se roban esos señores!-.

-SÍ MADRE Teresa, otra guapa jovencita desaparecida en Guadalupe, Zacatecas, el 21 de noviembre del presente años.

TAMBIÉN desapareció forzadamente, VÍCTOR GONZALO MORENO GUERRA, chavito de 18 años, el 23 de noviembre del presente año en Fresnillo, Zacatecas.

OTRO más en Fresnillo, Zacatecas: ROBERTO VERA TORRES de 43 años fue desaparecido forzadamente, el 23 de noviembre de 2024, y .

HORACIO HERNÁNDEZ TEJADA de 51 años corrió la misma suerte (desaparici ón forzada) el 18 de noviembre de 2024, en Guadalupe, Zacatecas, ¿qué les parece?.

-¡ATROZ, simplemente atroz!-.

-TODAVÍA hay marchantes que me agarran de carrilla, ¿qué pasó con su Deivis, doña Petra, no que él si iba a regresarnos la paz y la tranquilidad?, jajaja… salió peor que El RaTello.

-PUES contésteles que usted no es la que falló, sino el propio don David que, nomás llegó al poder y se volvió loquito, como bien decía el expresidente, don Andrés Manuel López Obrador; que le reclamen al señor gobernador no a usted-.

-PUES eso le digo y se calman un rato, pero como siguen los asesinatos y las desapariciones forzadas y las privaciones ilegales de la libertad, pues me vuelven a agarrar de su puerquita, como dice el Saúl Monreal-.

-PUES ni modo, doña Petra -tercia don Roberto- no hay más que aguantar vara; y sí, como dice la madre Teresa: .

¿QUIÉN prometió acabar con la corrupción?.

-¡EL DAVID!-.

-¿QUIÉN PROMETIÓ acabar con la impunidad?-.

-¡EL DAVID!-.

-¿QUIÉN prometió regresarnos la paz y la tranquilidad?-.

-¡EL DAVID!-.

-¿QUIÉN prometió atraer inversiones?-.

-¡EL DAVID!-.

-¿QUIÉN prometió más y mejores empleos?-.

-¡EL DAVID!-.

-¿ENTONCES quién falló, David Monreal o usted?-.

-¡PUES el David!-.

-PUES así contésteles: Tiene usted toda la razón, reclámele al David, y asunto concluido, ¿pa qué se agüita, si él es el ojete que incumplió lo prometido, no acaso dijo que si no cumplía que el pueblo se lo demandara? Pues que aproveche y eleve su protesta a ver si ya El Holgazán se levanta temprano y se pone a trabajar, ¿que no leyó lo que hoy domingo declaró a nuestro Diario, el profe jubilado de la UAZ, Javier Enríquez Félix?: .

DAVID NO tiene la capacidad para gobernar el estado de Zacatecas, los únicos que perdemos con su gobierno somos los zacatecanos. No es un asunto político, ni es un asunto de fi lias y de fobias; no se le da la habilidad para gobernar Zacatecas. Un gobernante tiene que estar en contacto permanente con la gente, expresó el conocido maestro.

Y TAMBIÉN habló sobre la Revocación de Mandato:

OBVIAMENTE que es un juicio popular abierto, no sujeto a una reglamentación determinada y mi opinión es que ese juicio va en contra del gobernador David Monreal, quien ha quedado mucho a deber y tan lo sabe que hace lo posible para que no se haga la revocación de mandato.

ADEMÁS recordó que ocho de cada 10 zacatecanos están en contra del adefesio ese del segundo piso al bulevar, ya que es una obra que afectaría principalmente a la ciudadanía, la cual también es uno de los factores que motivan a las y los zacatecanos a promover la Revocación de Mandato.

-TIENE razón don Roberto, doña Petra, que le reclamen al señor gobernador como lo hacen miles de ciudadanos como el profesor don Javier Enríquez, usted no tiene culpa alguna, actuó de buena fe al apoyar su campaña y, al fi nal, todos somos víctimas.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.