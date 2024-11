Mi Jardín de Flores

Ni Le Roy, ni Rodrigo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

El Operativo Enjambre que se realizó en el Estado de México, es un ejemplo claro de esta nueva etapa en construcción de la paz. México se está transformando y no hay lugar para la impunidad. Cada funcionaria o funcionario -sea cual sea su rango- que actúe en complicidad con el crimen organizado tendrá que enfrentar las consecuencias. Los gobiernos locales ya no pueden anteponer la falta de recursos o el abandono histórico como excusa, porque la corrupción y la impunidad no serán toleradas: Ricardo Monreal Ávila

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 25 de Noviembre de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde iiel 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Ayer Domingo se Cometieron dos Asesinatos

PUES CON la novedad de que los narcosicarios se siguen zurrando en la palomita blanca del Año de la Paz: ayer domingo 24 se cometieron dos asesinatos más.

A PLENA luz del día y, ante numerosos testigos, varios matones a sueldo llegaron a una casa de la calle Magisterio, colonia Francisco E. García, la allanaron violentamente y acribillaron a sangre fría al hombre de la casa, sostén de su hogar que, desgraciadamente, quedó desprotegido al ser asesinado a balazos.

INMEDIATAMENTE después de darle muerte al hombre, cuya identidad ocultaron las autoridades, los asesinos salieron de la humilde vivienda, abordaron el vehículo en el que llegaron y en un dos por tres, desaparecieron.

EL TELÉFONO del Sistema de Seguridad 911, comenzó a repiquetear a las 12:30 de la tarde, pero las autoridades no pudieron detener a los asesinos, sólo llegaron para llevar a cabo las investigaciones de campo, abrir la carpeta de investigaci ón y levantar el cadáver para practicarle la necropsia de ley. Obviamente, no hay detenidos..

-¿Y EL otro asesinato, en dónde ocurri ó?-.

David Monreal Sigue Ocultando Cadáveres en el Clóset

-¡AHHH, ese no lo dieron a conocer, sólo el que acabo de comentar!-.

-¿ENTONCES, cómo sabe que se cometieron dos asesinatos?-.

-LO SÉ por el reporte diario del Gobierno de México, miren, aquí está: Zacatecas 2 asesinatos.

-¡PINCHE gobierno tan mamón!, si ya hasta el gobierno federal está dando a conocer lo más relevante que sucede en el país, ¿por qué el David le hace al ensarapao para minimizar la inseguridad que padecemos y no mostrar cómo el narco se caga en la vituperada paloma de la paz que no sólo no vuela, sino que nació muerta?-.

-YO NO me explico ¿por qué don David oculta y minimiza los homicidios, ¿qué no se da cuenta que sigue perdiendo credibilidad a pasos agigantados y llegará el día en que lo habrá de lamentar?-.

-LO DEBE de saber porque en todas las encuestas los resultados son de que sólo el 36.6% de los zacatecanos confían en el gobierno de David, sólo el gobierno de Alex ha tenido ese bajo promedio de confi abilidad-.

-LAS MENTIRAS son del diablo. Punto-.

El Municipio de Fresnillo Tiene Todo el Derecho

-SE ESPERA un buen agarrón: Estado- Municipio de Fresnillo, el cual ya despertó de un largo letargo y ahora se ha propuesto en administrar Tránsito Municipal, sin embargo el diputado local, Martín Álvarez Casio, cilindrado por el senador David Monreal, ya pegó de gritos y dice que el gobierno morenista no lo va a permitir-.

-LOS municipios, como lo sabemos todos los ciudadanos, son autónomos y deben de ejercer sus funciones que son los que les marca la Constitución y entre ellas están Policía y Tránsito Municipal-.

-PERO que yo recuerde el estado siempre ha manejado Tránsito-.

-MAL hecho, probablemente en aquellos años era una carga muy pesada para el municipio, pero Fresnillo ha crecido muchísimo y ahora ya son muchos los veh ículos que circulan en todo el territorio y deben de estar recaudando un buen billete, billete que le corresponde al municipio de Fresnillo, no al estado.

LEGALMENTE, en este rubro, el municipio se debe de imponer al estado, no hay de otra, así lo ordena la Constituci ón y por encima de nuestra Carta Magna, no hay ley alguna, ni la de los monreales, que valga.

-PUES va a ser un buen agarrón, los compañeros deberían de consultar a los expertos, un revés al estado sería gancho al hígado en el ego de David y sus bonos seguirían bajando-.

¿Así o más Claro?

LO DIJO con elegancia: El gobierno es un pen… tonto…

-¿A QUÉ se refi ere, doña Petra?-.

-A LA entrevista que nuestro Diario Página 24 Zacatecas, le hizo al comerciante el Francisco Baltazar Jiménez, locatario del Mercado González Ortega, quien pide al gobierno que promueva más a Zacatecas para atraer turismo, pues las ventas no acaban de componerse y terminó con no es queja, es consejo’, ¿qué les parece?

-SÍ, LO hizo elegante y aclaratoriamente, pero don David no entiende, es muy testarudo: si don Ley Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo, ya ha expresado con anterioridad, que esa rama del servicio público, no es para él, que lo suyo es la política, ¿por que don David se aferra en tenerlo ahí, a pesar de los pésimos resultados?

-YO CREO -madre Teresa, doña Petra-, que David es masoquista, le gusta sufrir-.

-TIENE USTED razón, don Roberto: al David le gusta la mala vida, el problema es que el Le Roy, tiene empinado a Zacatecas, pues nomás el turismo no levanta y no levanta: yo recuerdo cuando el Miguelito era secretario de Turismo, él sí que atraía turistas y en los desfi les que se hacían él se integraba y hasta bailaba y comenzaba el griterío de mujeres: ¡Miguel, bombón, te quiero en mi colchón!, y él se dejaba querer; ese grito jamás se lo gritarán al Le Roy, porque tampoco tiene la simpatía ni el fi ling de ‘El Rorro’.

PERO el David -continúa doña Petratambi én se aferra a otro oscuro y siniestro personaje: el Rodrigo Castañeda Miranda, secretario de Economía, que tampoco da una: ese no le consigue chamba ni a un bolero, su nombre es sinónimo de fracaso, ¡cuánto daño le ha hecho a Zacatecas!, es una real pendejez que el David siga teniendo al Rodrigo en ese cargo, ¿dónde chingaos están los empleos muy bien pagados y dónde quedaron las grandes inversiones prometidas?

-SIN embargo ahí mantiene al Rodrigo, seguramente porque son novios o amantes, yo, la verdad, no me lo explico, ya lo dice todo Zacatecas, ¡el Rodrigo, lo que tiene de grandote, lo tiene de pen… zonzo!: si tanto lo quiere, que se lo lleve a su rancho y le dé chamba de mayordomo, pero que ya ponga a otra gente que sí sea trabajadora y le sepa a ese cargo, como el Carlos Lozano de la Torre, que, a pesar de ser ‘cocodrilo’ y gustarle la fi esta, le sabía al negocio de las inversiones, como pocos-.

-CIERTO, cocodrilo y todo, pero echó a andar a Zacatecas-.

-ES QUE hay que reconocerlo, lo contrató El Monris que fue buen gobernador, muy trabajador y madrugador, en cambio el David es ‘Holgazán’ y se levanta tarde… no lo digo yo, lo dice el propio Monris, todavía ese regaño circula en Internet: ‘… ¡ya levántate temprano y ponte a trabajar!., pero el muchacho nunca se compuso-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.