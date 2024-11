David Sigue Ocultando Asesinatos

Por la Madre Teresa Chalchihuites

David, ni siquiera tomas mis llamadas. Estás tan difícil de localizar que parece que yo soy el candidato, no tú. A tí te vale, te vas a dormir temprano, estás aislado. No estás al frente de nada. Es un desastre todo, David. Yo no sé que pasa. Ya te renunció Citlali. Debes retomar el control y el liderazgo del movimiento: Ricardo Monreal Avila.