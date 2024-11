Diputada Pide a David Monreal la Cabeza de Ángel Muñoz, por Inepto

No Publicó la Despenalización del Aborto en Diario Oficial

Por Nallely de León Montellano

Ante la reciente despenalización del aborto en el estado, aprobada por la LXV Legislatura el pasado 20 de noviembre, la diputada petista Renata Ávila Valadez hizo un llamado a la Coordinación General Jurídica (CGJ) del Poder Ejecutivo para que publique dicha modificación al Código Penal local en el periódico oficial a la brevedad.

En contexto, en el artículo segundo de los transitorios de dicho dictamen se indica comunicar de inmediato este Decreto “al Juzgado Tercero de Distrito en atención al requerimiento contenido en el oficio número 34840/2024 por el cual ordena el cumplimiento de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, dentro del Amparo en Revisión 23/2024”.

Es decir, dicho decreto deberá entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, sin perjuicio de lo previsto en el artículo anteriormente señalado.

Ante ello, la legisladora llamó a que la Coordinación General Jurídica encabezada por Ángel Muñoz Muro “se ponga a trabajar, no es la primera Ley y reforma que se aprueba en este poder y desafortunadamente no se publica en tiempo y forma”.

Por ello, Renata Ávila consideró que el gobernador David Monreal Ávila debe valorar la permanencia del hoy titular de la Coordinación General Jurídica para que asignen “a alguien más eficaz para sacar adelante todo lo que le compete a este poder ejecutivo en lo que es el tema de la reglamentación y la publicación en tiempo y forma”.

“El llamado es a la CGJ y sobre todo que el gobernador valore la permanencia de este señor al frente de esta dependencia porque no está reglamentando en tiempo y forma y por otra parte ver cuantas aprobaciones que aquí se llevaron a cabo no se han publicado; respeto al tema de los poderes y que se ponga a trabajar, si no que se vaya”, finalizó.