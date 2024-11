El Criterio de hoy Para Gobernar, es no Escuchar y no Atender: Carlos Peña

El Diputado local y Presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo señaló que a pesar de estar en el cuarto año de gobierno, Zacatecas tiene todavía muchas asignaturas pendientes y muchos sectores poblacionales agraviados por la desatención y la falta de respuesta.

Como sucede, dijo, con las madres buscadoras, el sector de la construcción que no tiene obra pública; el magisterio que enfrenta permanentemente rezago en sus pagos y prestaciones; los jubilados y pensionados del ISSSTEZAC que aún no resuelven sus problemas económicos, los campesinos y ganaderos que no tienen el respaldo oficial, como los frijoleros que ya recibieron el anuncio de que el kilo de frijol costará 27 pesos, pero que aún no lo pueden entregar a los centros de acopio.

De igual manera, la sociedad entera reciente el descuido de las carreteras estatales y federales, la escases de agua y la falta de empleo. Todos son problemas reales y cotidianos, destacó Carlos Peña, no son inventos de la oposición ni tampoco interés por afectar a las autoridades.

Por lo menos nosotros, los Diputados del PRI, incluso los del PAN y PRD, no somos una oposición radical, somos una oposición que construye, que busca el acuerdo y genera las condiciones a pesar de que solo cuando quieren nos escuchan, indicó.

El Diputado local priista, Carlos Peña Badillo lamentó que al tocar temas que no les gusta en la LXV Legislatura, la oposición abandona las sesiones y con la mayoría que tienen revientan los trabajos legislativos.

En este sentido, subrayó con estas acciones el riesgo es mucho, porque si se manejan a un solo criterio, México tiene un alto riesgo de no poder decidir de manera libre y autónoma, qué país queremos tener y vamos a estar sujetos a la visión de una sola persona.

Sigue siendo el mismo sello de apatía, ese es el criterio con el que hoy se gobierna, no escuchar, no atender y no buscar resolver, basados en la soberbia que les da tener una mayoría y creyendo que la verdad absoluta la tienen ellos, dijo.

Al reconocer que son tiempos complicados para fijar una postura y no estar acompañando al sistema, Carlos Peña Badillo destacó que no se pueden seguir generando problemas cuando no se resuelven los que ya se tienen.

Por ello hizo un llamado la presidenta podrá anunciar varias obras para zacatecas pero si no hay presupuesto qué va pasar el PRI ha sido autocritico y ha aprendido de sus errores