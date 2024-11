Presidenta Presenta Campaña Permanente: ¡es Tiempo de Mujeres sin Violencia! ¡Súmate y Transforma!

“Frente a cualquier feminicidio, cero impunidad, frente a la violencia sexual contra una mujer, cero impunidad”, manifestó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El llamado es a cambiar nuestras conductas cotidianas, ubicar esas violencias que replicamos sin darnos cuenta, corregirlas y combatirlas: próxima Secretaría de las Mujeres.

“Reconocemos el lanzamiento de una campaña permanente que representa un compromiso continuo para prevenir la violencia de género: ONU Mujeres.

Ciudad de México a 25 de noviembre de 2024.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la campaña nacional permanente ¡Es tiempo de mujeres sin violencia! ¡Súmate y transforma!, como parte de las acciones del Gobierno de México para proteger y garantizar los derechos plenos de las niñas, jóvenes y mujeres.

“Esta campaña de concientización en donde conductas que parecen algo normal, como decirle a una mujer ‘calladita te ves más bonita’, pues son en realidad acciones violentas. O decirle a una mujer ‘tú no puedes –o a una niña– tú no puedes ser ingeniera’, parece una costumbre; pues no, no es costumbre, es una forma de violencia el no permitir que las niñas puedan cumplir sus sueños”, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Informó que también se enviaron al Senado de la República iniciativas de leyes secundarias para impulsar acciones a favor de los derechos de las mujeres, en particular para establecer la obligatoriedad de que las Fiscalías cuenten con Fiscalías especializadas para atender la violencia contra las mujeres, en particular el feminicidio.

“Las Abogadas de las Mujeres, atendiendo en las Fiscalías; y otras acciones y legislaciones que buscan la igualdad, proteger y fortalecer los derechos de las mujeres, y al mismo tiempo los dos grandes ejes para erradicar la violencia: uno, es la prevención y la otra, es la cero impunidad. Frente a cualquier feminicidio, cero impunidad; frente a la violencia sexual contra una mujer, cero impunidad”, manifestó.

Destacó que tener una mujer presidenta es un símbolo de la transformación cultural que vive actualmente en el país, por lo cual aseveró que como la primera mexicana en ser Jefa del Ejecutivo Federal tiene la responsabilidad de hacer políticas que impulsen a las mujeres, niñas y jóvenes.

“Nosotros tenemos que enaltecer, empoderar a las mujeres, esa es mi responsabilidad como mujer presidenta, no solo que sea un símbolo que esté la mujer, sino que además, entre todos y todas transformemos la realidad de las mujeres en nuestro país”, destacó.

Por ello, anunció acciones como la integración de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) a la nueva Secretaría de las Mujeres; la construcción del nuevo Sistema Nacional de Cuidados, que iniciará apoyando a las mujeres de la maquila en Ciudad Juárez, Chihuahua; así como la distribución de una Cartilla de Derechos en la que además se visualizará todos aquellos prejuicios de la sociedad que impactan en la igualdad.

La titular de la próxima Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, aseguró que la campaña ¡Es tiempo de mujeres sin violencia! ¡Súmate y transforma!, tiene como objetivo identificar y prevenir aquellas conductas cotidianas que pueden ser detonadoras de violencia.

“Este es un llamado, una convocatoria a toda la sociedad en su conjunto justamente para cambiar nuestras conductas cotidianas, para ubicar esas violencias que a veces replicamos, incluso sin darnos cuenta, quizá, hombres y mujeres en nuestra cotidianeidad; ubicarlas, mencionarlas, combatirlas, corregirnos entre nosotras y nosotros”, puntualizó.

Anunció que la campaña permanente del Gobierno de México establece 10 compromisos por las mujeres y niñas, los cuales además se plantean a las y los gobernadores:

Coordinación permanente entre Federación, estados y municipios. Capacitaciones para las personas servidoras públicas. Garantizar que las mujeres en situación de violencia reciban atención adecuada. Acompañar con presupuesto estatal el esfuerzo de la Federación en materia de atención y prevención a la violencia hacia las mujeres. Realizar de manera permanente campañas y estrategias de comunicación. Cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres en cualquier ámbito. Llevar a cabo acciones integrales para que las mujeres y niñas vivan una vida libre de violencias. Fortalecer los modelos de prevención de la violencia feminicida en cada entidad. Prevenir la violencia desde espacios educativos. Creación de Fiscalías Especializadas y Abogadas de las mujeres.

Informó que como parte de la campaña permanente se han colocado cárteles en las dependencias del Gobierno de México. Además, de que se implementará un boleto de lotería especial de la Lotería Nacional y un timbre postal.

“Hacemos un llamado, súmate y transforma, porque es un compromiso del Gobierno de México; un llamado a los demás órdenes de gobierno y Poderes de la Federación; pero también un llamado, insisto, a toda la sociedad a ubicar esas violencias, a empezar a convivir de manera distinta”.

Recordó que con la reforma a favor de la igualdad sustantiva que envió la Presidenta de México y que fue aprobada, en la Constitución Política se estableció en su artículo 4 que las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre violencia; en los artículos 21 y 73, la obligatoriedad de que las instituciones públicas actúen con perspectiva de género; y en el artículo 116 se estipuló la perspectiva de género para las personas juzgadoras y que las entidades federativas deberán tener Fiscalías especializadas en delitos relacionados con violencia hacia las mujeres.

El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México, Peter Grohmann, destacó el esfuerzo del Gobierno de México al crear la nueva Secretaría de las Mujeres.

La representante de la Oficina de ONU Mujeres en México, Moni Pizani Orsini, reconoció el liderazgo de la presidenta de México y de la próxima secretaria de las Mujeres, para impulsar cambios que atiendan y prevengan la violencia, así como para garantizar que las mujeres tengan acceso a todos sus derechos.

“Reconocemos el lanzamiento de una campaña permanente que representa un compromiso continuo para prevenir la violencia de género”, destacó.

La subsecretaria de Acciones y Programas para una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracíbar, invitó a los medios de comunicación, a las organizaciones y a todos los órganos de gobierno a sumarse a la campaña ¡Es tiempo de mujeres sin violencia! ¡Súmate y transforma!

Durante la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, se presentó la sección Vida saludable, en la que se proyectó una cápsula con recomendaciones para comenzar a realizar actividades físicas y mejorar el estilo de vida a través del ejercicio.