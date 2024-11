Mi Jardín de Flores

… y que se Queda Callado

Por la Madre Teresa Chalchihuites

Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel, vendrá otro en respuesta y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México infl ación y pérdidas de empleo”: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 27 de Noviembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde iiel 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Siguen Desapareciendo Forzadamente, Menores de Edad

¡JESÚS MIL veces! ¡Ay, Dios de mi vida!, no se vale lo que está sucediendo en nuestro amado Zacatecas: continúan las desapariciones de menores de edad, casi unos niños y las autoridades siguen durmiendo, ¿qué va a suceder con esas criaturas?

-NADA -contesta doña Petra a bote pronto-, si el pueblo sigue indiferente; sólo hay respuesta cuando los empresarios de élite sufren algún secuestro, entonces sí obtienen respuesta inmediata por parte de las autoridades, pero para el ciudadano común, la justicia no existe.

¡AH, pero no fuera un integrante de la familia Monreal porque entonces sí arde Troya, como sucedió cuando en los primeros días de marzo de 2016, secuestraron al Juan Pérez Martínez, suegro de El Monris, quien por cierto hizo un gran escándalo y movio todas sus infl uencias y palancas exigiendo su inmediato rescate por parte de las autoridades, pues en ese entonces era el titular de la Delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México-.

-SÍ, RICARDO Monreal armó un gran pedo, pues don Juan Pérez, en ese entonces de 86 años, fue secuestrado en su rancho de El Pardillo, afortunadamente días después sus plagiarios lo dejaron en libertad, pues los delincuentes sintieron ñáñaras, cuando vieron que hasta elementos de la Marina se movilizaron y estaban barriendo todo el estado en busca del papá de Marychuy Pérez de Monreal.

PERO HOY, a pesar de que todos los días hay desaparecidos, sobre todo menores de edad, niños, Ricardo ni siquiera se da por enterada: esta es la clase de servidores públicos que, desgraciadamente, padecemos en Zacatecas.

HOY nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social, publica las siguientes Cédulas de Búsqueda:

1- ARLETH PASILLAS CISNEROS de 14 años -una niña- desaparecida forzadamente en Zacatecas, Zacatecas, el 25 de noviembre de 2024.

2.– ÁNGEL VALENZUELA MÉNDEZ de 17 años , desaparecido forzadamente en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, ayer 26 de noviembre del presente año.

3.– JESÚS ALONSO MARTÍNEZ BARRIENTOS de 19 años, desaparecido Forzadas en Calera de Victor Rosales, el 20 de noviembre del presente año, y

4.– PEDRO FLORES ÁVILA de 37 años, desaparecido forzadamente en Villanueva, Zacatecas, el 24 de noviembre de 2024.

COMO lo podrán apreciar, los niños y los jóvenes predominan entre los secuestrados, los narcos se dieron cuenta que les conviene más obligarlos a engrosar sus fi las que asesinarlos a tiros para aterrorizar a la población.

-Y ESTE maldito desgobierno del David que nada hace por evitar privaciones ilegales de la libertad, desapariciones forzadas, plagios, secuestros o como quieran llamarlos que para el caso es lo mismo-.

-PERO SI no hace nada para impedir las privaciones ilegales de la libertad, tampoco hace nada por encontrarlos y rescatarlos, esos son los graves y grandes problemas que tenemos en Zacatecas con esta nueva gobernanza-.

Los Ositos Negros.. .

INVESTIGADORES están alarmados porque osos negros de Nuevo León y Coahuila, han llegado a los municipios de Mazapil, Concha del Oro y El Salvador. pero los ositos tienen el derecho de buscar comida, ellos no deben tener frontera.

-COINCIDO con usted, madre Teresa, pobres animalitos ellos también tienen derecho a la vida, en lugar de alarmarse, los investigadores deberían de hacer algo para ayudarlos, son ‘científi cos’; que los ositos se comieron unas chivitas, unas gallinitas es su naturaleza; hay coyotes que comen gallinas y hasta puerquitos y nadie dice nada-.

-NOSOTROS somos los responsables porque estamos destruyendo su hábitat, en Rumania hay muchos osos y está prohibido maltratarlos, esos animalitos son muy nobles, hay quien los domestica y hasta los hace bailar porque son muy receptivos, el Oso Medina anda como chino libre en el Centro Histórico, se bebe todo el café del Acrópolis y nadie le dice nada, jajaja.

-BUEN chascarrillo, pero yo creo que esos investigadores deben tomar conciencia porque casi, casi hicieron un llamado para causarles daño y no se vale, les debería de preocupar la invasión de los narcos, no de los ositos que, además, también son zacatecanos y su habitat es extenso: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Nayarit, la Sierra Madre Oriental y, por supuesto, Zacatecas.

EN LUGAR de alarmar a la gente deber ían de hacer algo para darles alimento, ellos comen: bayas, fl ores, hierbas, tubérculos, raíces, frutos secos y les fascina el pescado; deberían de entrevistar a El Oso Medina a ver qué opina; no al gobernador, porque si no apoya al género humano y hay zacatecanos que comen una sola vez al día, menos protegería a los osos, el David no le daría agua ni al Gallo de la Pasión, practica la llamada ley del azadón…

Ahora sí se le Apareció Sheinbaum al Loco del Trump

EL DONALD Trump se alocó y amenaz ó a México con imponer aranceles de 25% a toda la mercancía que exporte nuestro país, a los Estados Unidos; pero la PresidentA le contestó que no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno de las drogas en Estados Unidos; y que El Pelos de Elote se queda callado .

Y ES que el viejo ese está pero si bien pendejo, la PresidentA Sheinbaum no es El Copetón Peña que luego luego se puso de tapete, no, la Claudia tiene agallas y no es dejada, no señor, pinchó en hueso -como dicen los taurinos- el Trump.

-COINCIDO con usted, doña Petra, mi sagrado padre siempre decía: Cuida tu casa, y deja la ajena, don Trump quiere que nosotros le hagamos su trabajo, pero el hombre no combate el tráfi co de armas: 80% de ellas son Made In EU, entonces si ese señor impone aranceles, México también lo puede hacer y ambos países saldrán perjudicados, mejor que se sienten a negociar y a ver la manera de frenar la migración, las drogas, pero también las armas, porque ya basta que en esa guerra nosotros pongamos los muertos-.

-AHORITA en estos momentos, España y otros países de Europa están aplaudiendo la posición de la Dra. Sheinbaum… ¡Hay PresidentA, señores!-.

-DESGRACIADO pelos de elote, antes nos debería de regresar el territorio que nos robaron: ¡medio país!, por eso me caen gordos los gringos; tengo familiares allá que me dicen, vete para acá, Petra, hay muchas oportunidades. Naaa… que les voy a andar oliendo sus pedos a los gringos, yo sigo aquí en mi querido Chalchihuites, pobre pero contenta, como decía mi Cabecita de Algodón: Feliz, feliz, feliz-.

-ESO sí, como Chalchihuites, ninguno-.

-¡SANTO Dios, ya es muy tarde y nosotros peleando contra el señor Trump.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.