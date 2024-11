Llama Tere Jiménez a las Mujeres a Mantenerse Unidas y Seguir Siendo la Fuerza que Mueve a Aguascalientes

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, se reunió con cerca de mil mujeres, a quienes llamó a mantenerse unidas y levantar la voz ante cualquier situación fuera de lugar que se genere en su entorno laboral, familiar y social, ello dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Somos tan valiosas, únicas e irrepetibles, que tenemos siempre que dar lo mejor de nosotras para nosotras; no esperemos el reconocimiento de otros; tenemos que ser muy valientes, prepararnos y ser mejores todos los días para que nadie nos haga sentir mal; no puedo concebir cuando dicen que por ser mujeres somos débiles, porque no lo somos”, les dijo la gobernadora a las ahí presentes.

Tere Jiménez destacó que su administración continuará impulsando programas que garanticen la seguridad y tranquilidad de las mujeres, como las Casas Rosas, la Policía Rosa, las agentes rosas y la alerta rosa, y otros que promuevan la igualdad de circunstancias o mejores oportunidades para ellas, como Estancias Infantiles, “Poder Mujer”, vivienda social, lactarios, “Mujer Rural”, entre muchos otros.

“Ustedes me tienen que ayudar a gobernar Aguascalientes y ayudar a muchas mujeres a salir adelante; tenemos un gran compromiso para que a todas nos vaya bien el día de mañana; tenemos que ser hermanas y apoyarnos, porque las mujeres movemos el mundo”, indicó Tere Jiménez durante el encuentro que se realizó en el vestíbulo de la Isla San Marcos.