Mi Jardín de Flores

Taxistas, Víctimas del Narco

Por la Madre Teresa Chalchihuite

Aunque la minería genera ingresos signifi cativos, también ha causado marginación y daños ambiental en comunidades que no han recibido una retribución adecuada: Miguel Alonso Reyes

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 28 de Noviembre de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde iiel 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Taxistas, Otra vez Víctimas del Narco

“FRESNILLO, la Cuna de los Monreal , que debería de ser el municipio más seguro de Zacatecas, por ser el lugar donde nació la dinastía de los Hermanos Monreal Ávila, caciques del terruño, está califi cado como el municipio más peligroso e inseguro de todo el estado.

“POR ESO -continúa don Roberto- no sorprendió que a pleno sol y ante numerosos testigos, delincuentes armados hasta los dientes privaran de su libertad a un taxista que conducía el carro de alquiler del sitio de la comunidad de Plateros, marcado con el número 8.

“LOS cobardes narcosicarios lo sacaron violentamente del taxi y lo arrojaron dentro del vehículo que tripulaban y desaparecieron del lugar en un abrir y cerrar de ojos.

“LOS testigos que llevaban celular de inmediato lo reportaron al 911, pero las fuerzas del orden llegaron cuando los criminales tenían más de 15 minutos de haber desaparecido del lugar de los hechos, ¿qué les parece?.

-NO ES novedad, la policía tarde en reaccionar, vive adormilada y los malos organizados se aprovechan de esa situación y hacen de las suyas con total impunidad, lo que es alarmante-.

-LO QUE es inconcebible -tercia doña Petra-, pues la policía municipal, estatal, elementos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército Mexicano se cuentan por cientos y fácilmente rebasan en cantidad a los narcos: son 10 X 1, y ni así logran imponerse, por esos los Estados Unidos peri ódicamente dan la alerta, recomendando a sus ciudadanos no poner un pie en Zacatecas y menos transitar por sus peligrosas carreteras que tienen gran agravante: cientos de miles de baches que, como el narco, están cobrando muchas vidas humanas-.

-YO CREO que los señores taxistas deben de ganar la calle y exigir la pronta localizaci ón y rescate del trabajador del volante, su familia deben estar angustiada, además de su ausencia por ser el sostén de su hogar: esas privaciones ilegales de la libertad ameritan un buen castigo-.

-¡QUE LOS encierren de por vida! -dice doña Petra- y que los pongan a trabajar dentro del penal para que paguen su alimentaci ón, renta, agua, luz y el personal que se dedica a vigilarlos, ya basta que hasta a esa caterva de delincuentes la estemos sosteniendo con nuestros impuestos: necesitamos en todo México, no nomás en Zacatecas, un fi scal con el proyecto del presidente de El Salvador, Nayib Bukekev que meta a todos los delincuentes a la cárcel, sólo así regresará la paz a Zacatecas, principalmente, porque no es con decretos como ese de El Año de la Paz Zacatecas 2024, que nuestro estado la recuperará, no señores, están equivocados: a grandes males, grandes remedios: Cárcel de por vida y como dijo Diosito: ganarán el pan con el sudor de su frente, que los pongan a trabajar sus ocho horas diarias, mínimo, ya basta que reciban casa, ropa y sustento de gorrita café.

-NO coincido con el señor Bukele, su procedimiento se me hace demasiado cruel-.

-PERDÓN, madre Teresa, pero doña Petra tiene razón: a grandes males, grandes remedios.; y si no pregúntenle a los miles de zacatecanos que han quedado en la orfandad, a las miles de viudas que en un segundo perdieron al sostén de la casa, México ya dijo basta, por eso votó por la Dra. Sheinbaum, porque prometió seguridad y progreso-.

-ESO TAMBIÉN lo prometió el David y ya va para su cuatro años de gobierno y ninguna de sus promesas ha cumplido el ojéis-.

“DAVID está a años luz de parecerse a la Dra. Sheinbaum, quien todavía no cumple dos meses y ya hay algunos avances en seguridad, ahí está la .Operación Enjambre.: detuvieron a la alcaldesa de Amanalco de Becerra, María Elena .N., a su director de Seguridad Pública, Manuel Alejandro N..

“AL DIRECTOR Operativo de la Polic ía de Ixtapaluca, Rodolfo .N. y Roberto .N. policía segundo, además de Omar .N. y Eraclio .N., director de Seguridad de Tejupilco, y casi todos los días mandan información sobre hechos criminales de todo el país, Omar García Harfuch, nieto del general Marcelino García Barragán e hijo de Javier García Paniagua, titular de la Dirección Federal de Seguridad, ambos ya fallecidos, e hijo de la actriz María Harfuch Hidalgo, mejor conocida como María Sorté, es un policía de carrera muy reconocido, que sobrevivió a un cobarde atentado del Cartel Jalisco Nueva Generación..

-DIOS LO bendiga: es nuestra esperanza para salir de esta espiral de violencia y muerte-.

Otra Privación Ilegal de la Libertad

LA PRIVACIÓN ilegal de la libertad, al parecer, no fue sólo la del taxista, sino tambi én la de MARCOS SÁNCHEZ MAGDALENO de 53 años, que fue secuestrado ayer 27 de noviembre en Fresnillo, Zacatecas, y BENITO ARTEAGA ORTÍZ de 38 años, que desapareció forzadamente desde el 4 de noviembre del presente año, en Ciénaga de Jerez, Zacatecas, ¿qué les parece, y eso que seguimos en el Año de la Paz, ¿qué hacemos, lloramos o reímos?.

-NINGUNA de las dos cosas, hay que seguir insistiendo, yo quiero un Zacatecas tranquilo, en el que podamos salir a trabajar todos los días, con la seguridad de que regresaremos con vida a casa; eso se lo pido a mi Padre Dios todos los días en mis oraciones al acostarme y al levantarme-.

Habló El Rorro, y Fuerte

HOY NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas, publica la participación del exgobernador Miguel Alonso Reyes, actualmente diputado federal; en Tribuna solicitó que se restituya a Zacatecas el Fondo Minero, que apoyaba proyectos de infraestructura, salud, educación y empleo en zonas mineras, buscando justicia y desarrollo para las localidades afectadas, ¡qué bueno que El Rorro se haya acordado de Chalchihuites, porque acá también han saqueado nuestras riquezas y no se ve mejoría para el pueblo, pero sí contaminación.

TAMBIÉN el Ulises Mejía Haro utiliz ó la Tribuna para presentar una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, con el objetivo de regular la comercialización y publicidad engañosa de los llamados productos milagro, que anteriormente los explotaban los merolicos y ahora las grandes empresas y una caterva de defraudadores.

SON unos delincuentes impunes, yo le voy más a las yerbitas como el Diente de león, esa sí es buena para todo mal.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.