Seguiré Haciendo mi Mejor Esfuerzo Para que los Jóvenes Estén en las Aulas, no en las Calles: Rubén Ibarra

Teme el Rector Complicaciones con Presupuesto 2025

Por Nallely de León Montellano

Rubén Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) expuso que en lo que refiere al presupuesto para la institución habrá muchas complicaciones; esto en caso de que se apruebe el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Al respecto explicó que en caso de que se susciten dichas complicaciones, reforzará las gestiones para la suficiencia del subsidio ya que, adelantó, “de no obtener mínimo ‘lo equivalente’ a la inflación la universidad se vería muy apretada para el próximo año pero tendríamos que ir a la gestión como lo hemos estado haciendo hasta ahora”.

Celebró que, al mes de noviembre, no existan adeudos referentes a nómina, prima de antigüedad entre otras prestaciones laborales, y mostró confianza en que las universidades públicas no sufran la disminución del presupuesto y por el contrario se registre un aumento del mismo en proporción al aumento de la inflación.

Recordó que durante su gestión se ha mantenido trabajando bajo una ley de austeridad, mediante la cual se han logrado disminuir hasta 80% los gastos de operación utilizando únicamente lo indispensable para cumplir en tiempo y forma con los gastos prioritarios para la universidad.

Agregó que la burocracia no representa problema en materia económica, ya que está muy por debajo del recurso autorizado para ello; “el problema son las plazas que no están reconocidas, el problema está en lo bueno que hace la universidad, recibir más jóvenes porque si nosotros nos ajustáramos a lo que tenemos de subsidio entonces tendríamos que aceptar muchos menos jóvenes y eso no va a suceder, seguiré haciendo mi mayor esfuerzo para que los jóvenes estén en las aulas y no en las calles”.