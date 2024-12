Presentan Programa de Trabajo en Materia de Seguridad

Por Nallely de León Montellano

Este viernes se llevó a cabo la presentación del Programa de Trabajo en materia de Seguridad 2024-2025 a cargo de la comisión de Seguridad Pública y Prevención del Delito de la LXV Legislatura, encabezada por Isadora Santivañez Ríos, derivado del cual pretenden crear la Ley General del Sistema de Seguridad Pública Estatal en coordinación con representantes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), direcciones de seguridad pública municipales y la Fiscalía General del estado.

Lo anterior con el objetivo de impulsar la aprobación y modificación de leyes para continuar con la disminución de los índices de inseguridad y revisar el marco jurídico de la delincuencia, así como la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación social ciudadana.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como máximo tribunal ha emitido diversos criterios donde se refiere a la facultad que tienen los poderes legislativos estatales para emitir la política criminal en el estado; es decir, corresponde al legislador establecer los tipos penales y participar de forma fundamental en el diseño de políticas de seguridad pública”.

En este sentido, la diputada priista Isadora Santivañez explicó que el principal interés de la comisión que preside, es promover la vinculación que derivan de las modificaciones en materia de seguridad a nivel nacional, para lo cual será necesario el trabajo conjunto entre integrantes del congreso local y especialistas en seguridad pública para que, el producto legislativo sea el adecuado para la entidad.

Resaltó que están frente a una oportunidad histórica para mejorar las condiciones en materia de seguridad en el estado, por lo que llamó a no desaprovecharla.

También mencionó que desde dicha comisión se impulsó una iniciativa de seguridad para las carreteras con la finalidad de regular el uso de poncha llantas para tipificarlo como delito.

Los presentes consideraron que debe haber marcos jurídicos que articulen el quehacer de las policías y la Guardia Nacional, así como lograr que niñas, niños y jóvenes no sean víctimas de la delincuencia.

En este contexto, mencionaron que la niñez está experimentando cuestiones delictivas complejas, razón por la cual, el marco jurídico debe hacer énfasis en las juventudes, tomando en cuenta que, el grueso está en personas de entre 15 y 29 años, por lo que también hace falta reforzar la política de salud en la cuestión de adicciones.

A partir del 2018 son cada vez más mujeres que se han acercado a diferentes centros de salud integral con la finalidad de recibir atención respecto a adicciones.

En Zacatecas, actualmente el mayor reto es la violencia de género y familiar, así como la cuestión de robos, donde entra la política de salud pública y económica, por ello, las autoridades presentes consideraron pertinente orientar al Ejecutivo del estado para que haya mayor atención respecto a empleos y adicciones.

Destacaron la importancia de identificar el nivel que tienen las corporaciones policiales, principalmente las municipales con la finalidad de realizar una aplicación exacta de la Ley, de lo contrario, advirtieron que existe el riesgo de incurrir en errores una vez que se modifique y ejecute.

Santivañez Ríos resaltó que la coordinación entre el Poder Legislativo y las instituciones de seguridad, será clave para generar leyes como instrumentos de prevención del delito y de reinserción social, y además, los protocolos necesariamente tendrán que actualizarse y adecuarse al día a día de lo que acontece en el estado de Zacatecas.

“Estamos en un momento histórico en materia de seguridad en el país, si nosotros cometemos el error de no trabajar de manera conjunta y no sentarnos en mesas de trabajo con los especialistas, entonces no estaremos aprovechando la oportunidad histórica que tenemos en nuestras manos en este momento”, agregó la legisladora.

En Sesión, Aprueban Diputados Lista de Aspirantes a Magistrados en el TJAEZ (cabecita) Con tres horas de retraso, integrantes de la LXV Legislatura desarrollaron la sesión en la que aprobaron de manera unánime el punto de acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), mediante el cual se integra la lista de 8 aspirantes de 16 considerados elegibles para integrarse como magistradas y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, misma que será remitida al Poder Ejecutivo del estado.

La lista quedó integrada por: Aída Araceli Barbosa Galaviz, Érica del Carmen Velázquez Vacio, Carolina de la Luz González Luna, Angélica Carina de la Cruz de la Portilla, Elizabeth Jiménez Castro, Elsa Cristina Apolinar Contreras, Hilda Lorena Anaya Álvarez y Yadira Torres Muhech.

Tras la aprobación de la lista mencionada, no se registraron participaciones para discutir el punto de acuerdo, por lo que, una vez aprobado como único punto del orden del día, la presidenta de la mesa directiva Susana Barragán citó a las y los diputados para el próximo martes 03 de diciembre a las 12 horas.