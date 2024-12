Mi Jardín de Flores

El tal Ginés Jaime Ruiz García, Tiene Antecedentes

Por la Madre Teresa Chalchihuites

Soy una mujer capaz, fuerte y preparada, y en los próximos seis años me verán trabajar para ser su gobernadora. Aunque soy la primera, espero que no sea la única. Después de mí, que lleguen más mujeres que compensen esta deuda histórica, y que sigamos preparándonos. No les fallare: Rocío Nahla García, gobernadora de Veracruz.

CHALCHIHUITES, ZAC.-Domingo 30 de Diciembre de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde iiel 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

PUES ES oficial: el Óscar Alberto Aparicio Avendaño, subsecretario de operación policial de la Secretaria de Seguridad Pú- blica del Estado, renunció al cargo y se va a su tierra como mandamás de la policía estatal de Chiapas, pues el David no le cumplió y por eso se va.

HOY LO ofi cializa el Rodrigo Reyes Mugüerza Gustavito, secretario general de Gobierno y revela que un tal Ginés Jaime Ruiz García, viene a ocupar la vacante”.

-¿CUÁLES SON los merecimientos y capacidades de don Ginés Jaime Ruiz, para ocupar tan importante cargo?-.

-HOY EN la mañana, en cuanto leí la entrevista a Gustavito, me puse a investigar al tal Ginés Jaime Ruiz, y lo primero que me saltó fue una nota de El Diario mx, de Chihuahua, fi rmada por el periodista Francisco Cisneros, cuyo encabezado reza: ; CON TODO y antecedentes nombran primer comandante de la zona sur a Ginés Jaime Ruiz García FUE DETENIDO en el 2008 cuando era agente de la PGR: .

FUE DURANTE el transcurso de la mañana de ayer (martes 18 de noviembre de 2020) , cuando la Fiscalía General del Estado hizo el nombramiento de Ginés Jaime Ruiz García como coordinador regional en la zona sur del estado, sin embargo, dicho elemento cuenta con antecedentes.

EL HOY primer comandante de la Agencia Estatal de Investigación en la zona sur, fue detenido en el 2008 cuando fungía como agente de la extinta Procuraduría General de la Republica (PGR), por transportar dos camionetas blindadas en forma ilegal.

DURANTE dicho hecho, se precisó que Ginés Jaime y su hermano Francisco Javier, fueron sorprendidos con las unidades, siendo una de la marca Ford, línea Lobo y una Jeep, Grand Cherokee de procedencia extranjera.

LOS citados vehículos, se encontraban ocultos en un tráiler que provenía de Quintana Roo, por lo que, fueron consignados ante la agencia número 50 del Ministerio Público y posteriormente ingresado al Reclusorio Preventivo Oriente, para ser procesados.

AÚN y cuando Ruiz García participó en dichos eventos, fue asignado como primer comandante de la AEI en la zona sur del estado en sustitución de Efraín Ordoñez, quien perdió la vida a consecuencia del virus SARS-CoV-2 el pasado 21 de octubre.

JUNTO A ello, la Fiscalía General del Estado, nombró como segundo comandante a Luis Raúl Tarango Ávila, saliendo de su cargo Oscar Chavira, mismo que fue nombrado como comandante primero de la Agencia Estatal en pasados días, sin embargo, fue únicamente interino.

ES DE mencionar que, durante este mismo día se presentó la ejecución de dos personas en Valle de Allende, quienes, hasta el momento de esta publicación, no fueron identifi cados y se desconocen las señas particulares de los mismos.

PUES si a Ginés le gusta hacer negocios con vehículos robados que recuperan las autoridades, en Zacatecas se va a dar vuelo, el decomiso de vehículos a criminales es, prácticamente cotidiano.

De 58 Municipios Zacatecanos, 40 Tienen Broncas Financieras

-ES ALARMANTE lo que informó el secretario de Finanzas, Ricardo ‘Oli-Bares Sánchez, en este año, al menos 40 de ellos tienen problemas fi nancieros: O son muy brutos para administrar los dineros del pueblo, o son muy ratas, la verdad, pues les bastan tres años en las alcaldías, para salir millonario.

Y SI no pregúntenle al David que llegó a Palacio Municipal con una mano adelante y otra atrás y salió forrado.

Y SI no me creen, échenle un ojito al Cachorro de los Monreal, que no tenía en qué caerse muerto, y salió multimillonario de la alcaldía de Fresnillo, a la que saqueó en dos trienios, por algo es el que mejor viste y calza de toda la ‘monrealada’”.

-OJALÁ Y que con la Dra. Sheinbaum en Palacio Nacional, se termine con la impunidad, es escandaloso cómo nuestros gobernantes se enriquecen y cómo los diputados se agachan, para no ver la realidad-.

-PUES SÍ, porque México no es pobre, lo cierto es que nos sobran rateros: vean a las empresas mineras, saquean cotidianamente nuestras riquezas que se llevan al extranjero y lo único que nos dejan es pobrezas y contaminación, yo creo que ya basta-.

Presupuesto Histórico: más de 40 mil Millones de pesos

-DIRÁN misa, pero con el gobierno de don Andrés Manuel López Obrador y ahora con la Dra Claudia Sheinbaum Pardo, Zacatecas es de los estados más benefi ciados en su presupuesto de egresos, para este año será de 40 mil 122 millones de pesos cifra récord, si consideramos que nuestro estado apenas llega al 10% del PIB (producto interno bruto), por lo que me gustaría que al gobierno de don David le hiciera una auditoría rigurosa y a fondo-.

-¡ÁNDELE!, considerando de que el David tiene herencia maldita, pues su secretario de Finanzas, el tal Oli-Bares, es el mismo que tuvo El RaTello en su quinquenio, cuando, según el David, hubo un fraude por 2 mil 900 millones de pesos, pinches ratas y no lo digo yo, sino el propio David Monreal-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.