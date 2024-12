Mi Jardín de Flores

No Ceden los Asesinatos, ni los Secuestros

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Tenemos que pensar que nosotros no debemos convertirnos en los monstruos que ellos son, porque con el autoritarismo, con el burocratismo, con el alejamiento y con la antidemocracia, pues acabas en lo mismo, casi exactamente lo mismo. ¿Qué sentido tiene eso? Tanto luchar para acabar en el mismo punto: Gerardo Fernández Noroña.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 3 de Diciembre de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde iiel 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

El Narco se Ensaña con Zacatecas

ELLOS traen la droga, las armas y el billete para perjudicar a todo Zacatecas: la droga para envenenarnos, las armas para matarnos y el billete para corromper a las autoridades venales y traidoras a la patria.

CON ESAS tres cosas: drogas, armas y billetes los narcos llevan la agenda en todo el estado, son los que gobiernan en Zacatecas, ellos, incluso, deciden quien debe morir, cuando, dónde, cómo y a que hora con total impunidad, pues nunca los atrapan infraganti, pues les abren cancha cada vez que van a matar a una o varias personas.

AYER lunes cometieron -al menos- otros dos asesinatos. Policías detectaron el taxi marcado con el número 15, estacionado en la calle San Miguel, pero no le dieron importancia sino hasta la tercera ocasión que por ahí pasaron y se fi jaron que en una parte de la carrocería estaban las siglas de un grupo del narcotráfi co (no informaron las autoridades si eran del CDS o del CJNG u otro cártel), además de indicios de desvalijamiento.

FUE ENTONCES que decidieron abrir la cajuela y ahí hallaron el cadáver de un hombre, del cual más tarde se darían cuenta era el del conductor del carro de alquiler.

EL TAXISTA tenía huellas de tortura, era originario de Jerez en donde lo contrataron para un viaje a Tepetongo, pero luego de torturarlo lo asesinaron de varios balazos, metieron su cadáver en la cajuela y abandonaron el taxi sobre la calle San Miguel, en Tepetongo, municipio que colinda con Jerez. Obviamente, no hay detenidos.

POCO después, a plena luz del día, a eo de las 3:00 de la tarde en la capital del estado, varios narcosicarios llegaron a un hogar de la calle Guillermo Marconi, colonia Toma de Zacatecas, echaron la puerta abajo, allanaron la casa y acribillaron al jefe de familia, en presencia de su mujer e hijos, que nada pudieron hacer para evitarlo, pues los matones a sueldo lo amenazaron con sus poderosas armas.

EN cuanto los criminales mataron al hombre y salieron de la casa, los deudos reportaron el cobarde asesinato al 911, por lo que a los pocos minutos llegó una nube de policías, pero ya los narcos les llevaban ventaja. Por supuesto, no hubo detenidos.

Los Narcos Tienen Tarea: Dos Asesinatos Diarios en los Últimos Días

-PUES que gacho que los narcos se sigan pitorreando del Año de la Paz, decretado por el David: en los últimos días no han dejado de asesinar gente a balazos, al menos dos de harina.

EL 28 de noviembre se cometieron 3 asesinatos. No hubo detenidos.

EL 29 de noviembre, fueron 2 asesinato; tampoco hubo detenidos.

EL 30 de noviembre, los narcos despidieron el mes con 2 asesinato; sin detenidos.

EL 1 de diciembre los narcos recibieron el mes con 2 asesinatos; tampoco hubo detenido.

Y AYER lunes 2 de diciembre, el narco cometió oootros 2 asesinatos y tampoco hubo detenidos, o sea: en los últimos cuatro días se han cometido -al menos- 9 asesinatos y ninguno de los asesinos han logrado ser detenidos.

En el Año de la Paz, las Privaciones Ilegales También Continúan

EN CUANTO a secuestros, privaciones ilegales de la libertas, plagios o desapariciones forzadas o como ustedes quieran llamarlo, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica hoy martes las siguientes Cédulas de Búsqueda: EDI MELECIO GONZÁLEZ ESQUIVEL de 15 años, privado ilegalmente de la libertad, en Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, el 2 de diciembre de 2024.

OCTAVIO ADOLFO MUÑOZ FLORES de 26 años, desaparecido forzadamente en Ojocaliente, Zacatecas, el 1 de diciembre del presente año.

JESÚS DONALDO GARCÍA TRUJI LLO de 29 años, privado ilegalmente de la libertad en Pinos, Zacatecas, el 2 de diciembre del presente año: trascendió que Jesús Donaldo es hijo de la exdiputada priísta Isabel Trujillo Meza; que el joven y tres amigos más se encontraban en una cantina en dicha cabecera municipal y que al fi lo de las 2:00 de la mañana llegaron varios criminales armados hasta los dientes y los secuestraron; pero no todo quedó ahí sino que los criminales le prendieron fuego al bar, por lo que se cree que el propietario se resistió a seguir pagando el derecho de piso a los delincuentes y aprovecharon el viaje para incendiar el negocio. De los otros secuestrados las autoridades se reservaron sus nombres, y FERNANDO BAÑOS HERNÁNDEZ de 93 años, desaparecido el 1 de diciembre de 2024, en Guadalupe, Zacatecas.

O SEA: Zacatecas tiene 13 ciudadanos menos por sus calles y centros de trabajo, ¿dónde chingaos está el decretado Año de la Paz, que tanto cacarea David Monreal?

-SÓLO en su mente, pero como obsesión, porque la realidad lo rebasa-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.