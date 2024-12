Guillermo Varela Promete Defender la Seguridad Social de los Trabajadores

“No hay un Sindicato que Verdaderamente nos Defienda”

Por Nallely de León Montellano

En conferencia de prensa, Guillermo Varela Moreno, aspirante a la dirigencia sindical de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, planilla azul, informó que su esquema de trabajo estará centrado en cuestiones sindicales, tales como garantizar la defensa de la seguridad social e ISSSTEZAC, ya que señaló que no es posible que las y los maestros tengan que marchar para obtener lo que por derecho les corresponde.

“A pesar de que se acaba de llevar una reforma, esta no deja contenta a la base porque en su momento este equipo de trabajo hizo algunas propuestas ante la legislatura que no fueron consideradas y no fueron tomadas en cuenta. Nunca estuvimos de acuerdo que nuestro cálculo de pensión se hiciera con 15 UMAS, nosotros propusimos que fuera un promedio de 15 salarios mínimos o en su defecto que esto atendiera a 25 UMAS”, comentó.

De igual manera, lamentó que el costo de la UMA está muy por debajo del salario mínimo, razón por la cual algunos maestros se están retirando con una cantidad muy precaria y “no satisface ni las necesidades básicas para subsistir”.

Por ello adelantó que buscará la federalización de la nómina, dado que, señaló, es de importancia para conseguir homologar las prestaciones estatales con el sector federal y de este modo evitar retrasos o desajustes en los pagos. En materia de estabilidad laboral, refirió que existe cantidad importante de carencias que no han sido atendidas en cuanto a regularización salarial para el personal de apoyo con la finalidad que puedan tener un crecimiento.

Asimismo, dijo que los procesos de recategorización para el personal de secundarias, normal y preparatorias estatales han sido abandonados.

“Hay compañeros que se han estado jubilando y en procesos anteriores los recursos que se generaban con esas economías eran utilizados para crear programas de recategorización que solventará las necesidades de cada trabajador. El caso de compañeros jubilados, su situación es todavía más precaria, ustedes los ven en las calles y en las marchas, no hay un sindicato que realmente los defienda”, finalizó.