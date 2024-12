La Inseguridad Sigue Impidiendo que Vengan Empresas a Zacatecas

Necesitamos Salir y Promover el Estado: COMCE

Por Miguel Alvarado Valle

Liborio Alberto Flores Mendoza, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) en Zacatecas, afirmó que la inseguridad ha afectado para que nuevas empresas quieran invertir en la entidad.

“Definitivamente sí, el tema de la inversión si se ha visto frenado para el estado de Zacatecas por el tema de inseguridad. Creo que eso no nos debe de limitar porque si no no podríamos salir, tenemos que perder ese miedo. Necesitamos salir a promover más Zacatecas y mostrar todo lo que tenemos”, expresó.

A pesar de que la inseguridad ha tenido un impacto negativo en la inversión, Flores Mendoza resaltó que este problema no es exclusivo de Zacatecas, sino que afecta a todo el país (sic) Por otro lado, refirió que una de las principales barreras para el crecimiento económico de Zacatecas es la falta de promoción del estado y de sus productos especialmente los regionales, como el chile y el ajo.

Enfatizó que si se mejora la visibilidad de estos productos y se les da un valor agregado, se abrirían nuevas oportunidades para los empresarios locales. En este sentido, destacó que una de las grandes fortalezas del estado es su producción agrícola, y que es necesario aprovechar ese potencial para fortalecer la economía local y atraer inversiones.

Señaló que un claro ejemplo de este potencial es la producción de ajo en Zacatecas, un producto en el que el estado es líder a nivel nacional, con más del 50% de la producción total del país.

Flores Mendoza relató cómo, en una ocasión, se recibió una solicitud de Puerto Rico para exportar ajo en maya, un formato que, en ese momento, no se producía en Zacatecas.

A pesar de que los productores zacatecanos tienen la capacidad de generar grandes volúmenes de ajo, la falta de maquinaria para empacar en maya y otros formatos restringe las posibilidades de crecimiento y expansión en el comercio exterior.

El presidente del COMCE también destacó que, si bien la cantidad de empresas exportadoras en Zacatecas es limitada, el número de afiliados en su cámara está creciendo, con un enfoque particular en los jóvenes empresarios que tienen el potencial de llevar sus productos al extranjero.

Sin embargo, reconoció que la exportación en Zacatecas aún es incipiente, y muchas de las empresas que se consideran exportadoras en realidad lo hacen a través de intermediarios, sin tener un conocimiento profundo del proceso.