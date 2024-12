“México Tiene 11.2 Millones de Migrantes en el Mundo”

Son Mujeres, 48.1%: María Dolores Trejo

Por Nallely de León Montellano

En el marco de los 16 Días de Activismo en contra de la Violencia hacia las Mujeres, este miércoles, en el vestíbulo del Congreso del Estado se inauguró el ciclo de foros binacionales denominado Zacatecanas Migrantes Transformando mismo que fue impulsado por la LXV Legislatura a través de la Comisión de Atención a Migrantes.

En la actualidad, las mujeres representan 48.1% del flujo migratorio internacional, mientras que el promedio de edades está entre los 30 años de edad. En México como país de origen migratorio, retorno y tránsito la población migrante total es de 11.2 millones de mujeres y hombres migrantes en el mundo.

En este sentido, María Dolores Trejo Calzada, diputada migrante y presidenta de la comisión mencionada, resaltó que la intención de estos foros es llevar programas sociales y políticas públicas de los gobiernos estatal y federal a los Estados Unidos de América, a efecto de que las mujeres migrantes cuenten con información precisa acerca de los mismos y del mismo modo puedan ser beneficiarias.

Dijo que el ciclo de foros comienza en Zacatecas, pero al mismo tiempo tienen la finalidad de que se desarrollen en diferentes ciudades de Estados Unidos “a fin de darle un enfoque de dimensión nacional e internacional, para que todos los trabajos puedan derivar en gestiones a favor de las mujeres zacatecanas que radican en el exterior y se beneficien”.

Asimismo, informó sobre la realización de mesas de trabajo en los diferentes municipios del estado, una vez concluidas las actividades en Estados Unidos. Esto para mantener vigente la atención a migrantes en la entidad.

Por su parte, Susana Vanessa Otero González coordinadora Para la Articulación de Acciones para la Erradicación de Violencia Feminicida afirmó que dicho foro será de gran utilidad para detectar y evaluar los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres migrantes, las cuales han ido en aumento.

Recordó que “existe la violencia hacia las mujeres, pero también es necesario eliminarla y erradicarla”.

En ese sentido, destacó que el fenómeno de violencia contra las mujeres atraviesa en todas las esferas sociales, lo que hace que tenga que haber respuesta desde todos los ámbitos del gobierno para que haya claridad sobre lo que está ocurriendo y por qué.

Mencionó que el tema de las violencias contra las mujeres tiene que ver con las desigualdades históricas las cuales requieren una transformación profunda encontrando las causas que las motivan.

Habló de la importancia de no olvidar al sector poblacional de niñas, niños, las adolescencias y las juventudes quienes comúnmente son invisibilizados y “generalmente no tienen voz en procesos de acceso a la justicia, quienes no tienen voz en esquemas de identidad”.