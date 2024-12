Mi Jardín de Flores

Generales, Como Muñequitos de Pastel

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Quiero agradecer a la presidenta Claudia Sheinbaum por su liderazgo y colaboración que hicieron esto posible, y a los numerosos funcionarios militares y de las fuerzas del orden de ambos lados de la frontera que han dedicado sus vidas a combatir el fentanilo, desbaratar a los trafi cantes y salvar a sus conciudadanos. Es importante’: Joe Biden.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 7 de Diciembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde iiel 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¿CUÁNTO nos cuesta tener cientos de elementos del Ejército Mexicano -abre don Roberto la plática-, cientos de efectivos de la Guardia Nacional, generales de tres, dos y una estrella con sus uniformes repletos de relucientes corcholatas y una Secretaría de Seguridad Pública que hace agua y amenaza con hundirse?.

-¡HUY, pues decenas de millones de pesos: buenos sueldos, tres generosas comidas diariamente, prestaciones, bonos, techo, atención medica privilegiada, uniformes, armamento, gasolina, etcétera!, imagínense…-.

-COMO dice la Xóchitl -tercia doña Petra- es un tiradero de dinero a lo pendejo, porque los asesinatos, las extorsiones, las desapariciones forzadas siguen porque eso del Año de la Paz, no fue más que una mamada más del David y zánganos que lo acompañan en su desgobierno-.

-LO MEJOR sería, al menos aquí en Zacatecas, armar al pueblo y olvidarse de que los generales van a salvar al pueblo, cuando los dueños de los relucientes uniformes plagados de corcholatas ni siquiera van al frente de sus tropas y son como muñequitos para decorar pasteles, porque no sirven pa otra cosa: .

YO merengues me apunto para formar Grupos de Autodefensas Comunitarias; en Zacatecas sobra gente patriota dispuesta a entregar su vida en defensa del pueblo-.

-¡ESO LO decía mi Cabecita de Algodón, recuérdenlo: ¡Sólo el pueblo puede salvar al pueblo!, ya basta de hacerle tanto al güey, el pueblo sabe quien es quien y dónde viven los malandros, hay que ir sobre de ellos para meterlos tras las rejas y, de ser posible, darles chicharrón como lo hacen en China, Egipto, Irán, Arabia Saudita, Estados Unidos, Vietnam, Yemen, Corea del Norte, Corea del Sur, Níger, Laos, Comoras, Bahréin, Singapur y otros países, pues no se vale que además de matar a miles de personas inocentes estén envenenando a nuestra niñez y juventud y este méndigo gobierno como si nada, nomás pensando cómo y cuándo meterle la mano al cajón-.

Los Asesinatos, Irrefrenables

AYER sábado por la madrugada, a eso de las 5:00 horas, un individuo fue asesinado a balazos el hombre estaba en pleno centro de la cabecera municipal de Ojocaliente, en un negocio de comida.

SU cadáver no ha sido identifi cado, estuvo tirado en el piso por más de tres horas, sin que Servicios Periciales se apareciera en el lugar del crimen, “por ser fi n de semana”, dijeron.

LOS matones a sueldo después de balear al individuo huyeron del lugar dejando fuerte olor a pólvora.

LUEGO de tres horas llegaron efectivos de Servicios Periciales para iniciar las indagaciones de campo, abrir la carpeta y levantar el cadáver y trasladarlo a la morgue de la capital del estado en donde se halla en calidad de no identifi cado. Obviamente, no hay detenidos, pareciera que los criminales tienen licencia para matar con total impunidad, pues nunca los atrapan infraganti.

En Pinos, la Gente Exige Justicia y Freno a la Violencia e inseguridad .

LO que temían los pinenses, resultó cierto: el cadáver descuartizado que criminales arrojaron, antier, a eso de las 7:00 de la mañana en la glorieta a la entrada de esa cabecera municipal, resultó ser el del joven Jesús Donaldo García Trujillo de 29 años, hijo del desaparecido profesor y político José Antonio García Leyva, exalcalde y diputado local por Pinos, y de Isabel Trujillo Meza, también legisladora local, ambos muy apreciados y respetados en aquella región.

PINOS está tremendo, allá no sólo la polcía teme ir sino también elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, todavía el gobierno recuerda cuando un narco mató a balazos al valiente general José Silvestre Urzúa, coordinador de la Guardia Nacional en el estado, de eso ya se cumplieron dos años y las fuerzas del orden todavía tienen cierto temor porque el narco de Pinos está cañón.

-PUES sí, ya lo volvieron a demostrar con total deshumanización, al destazar el cuerpo del joven Jesús Donaldo y arrojarlo en la calle como si fuera el de algún animal.

EN LA capital estuvo a punto de consumarse otro asesinato, cuando un individuo fue herido s balazos en la esquina de la calle Doroteo Arango esquina con Brigada Servin , colonia Toma de Zacatecas; informan que el hombre se encuentra grave, muy grave.

Las Desapariciones que no Ceden .

EL narco anda muy activo, privando ilegalmente de la la libertad y desapareciendo y reclutando zacatecanos al por mayor: hoy domingo, nuestro Diario Página 24 Zacatecas da a conocer las siguiente Cédulas de Búsqueda: ALFREDO OMAR CANTERO OVIEDO de 40 años, desaparecido desde el 16 de noviembre de 2024, en Zacatecas, Zacatecas.

MALAGÜI NAYADETH GÓMEZ RENTERÍA de 23 años, privada ilegalmente de la libertad en Jerez de García Salinas, Zacatecas, el 6 de diciembre del presente año.

JOSÉ MANUEL RAMOS GALVAN de 23 años, privado ilegalmente de la libertad en Fresnillo Zacatecas, el 7 de diciembre del presente año.

LUIS ALBERT0 ESPINOZA ACUÑA de 28 años, privado ilegalmente de su libertar en Jerez de García Salinas, Zacatecas, el 7 de diciembre de 2024.

LUIS ALBERTO RÍOS MURO de 28 años, desaparecido forzadamente en Jerez de García Salinas, Zacatecas, el 5 de diciembre de 2024, y JOSÉ DE JESÚS CARRERA PALACIOS de 18 años, desaparecido forzadamente en Jerez de García Salinas, Zacatecas, el 5 de diciembre de 2024, ¿Qué les parecen estas seis privaciones ilegales de la libertad? -ES escandaloso, ¿pero cuántas personas más no denuncian?-.

-O ENGANCHAN de común acuerdo.

ESTÁ cañón vivir en Fresnillo (cabecita)

-CADA vez se pone más cañón vivir en Fresnillo; hay chamba y mucha, pero aceptarla es arriesgar la vida: ayer, nuevamente me llamaron para ofrecerme unos contratos pero no lo pensé dos veces y mi respuesta fue un ¡NO! rotundo: mientras las condiciones no mejoren, ¿pa que buscarle ruido al chicharrón?-.

-PUES no que usted muy valiente que quiere formar autodefensa.

-ESO ES diferente, porque se forman grupos y andan armados, pero ir a la guerra sin fusil y ni siquiera una resortera, pues no-.

Viene un 2025 muy Difícil

TODO mundo se queja, don Raúl Guerrero Román, presidente estatal de la Liga de Trabsporte de Zacatecas, A. C., se queja de que el señor gobernador no apoya al transporte pública, a pesar de que ellos sí están apoyando, cobrando $9.50 de tarifa, pero quieren aumentarla a 12 pesos a partir del próximo año.

DOÑA Cecilia Tapia González, propietaria de la cafetería restaurante La Pilarica, de plano dijo que se vio obligada a subir los precios porque estaba perdiendo, pues o pagamos sueldos, IMSS, INFONAVIT o la Renta; así es que a duras penas muchos restaurante cómo el de ella, la están pasando muy mal y ahí viene la cuesta de enero; los únicos que no se quejan son el gobernador y su pandilla, perdón, su gabinete.

MAL HARÍAN los desgraciados huevones, si casi se llevan 200 mil pesos mensuales con sueldo y bonos que ni siquiera la Dra. Sheinbaum, tiene y eso que es la Presidenta de México.

-¿PARA QUÉ se queja uno, total hay que amarrarnos la tripa; ya vendrán tiempos mejores-.

-ESO SÍ, pobres pero contentos y sin deudas pendientes por pagar que no sean el agua y el predial-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.