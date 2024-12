Que la Presidenta nos Mande a Batman

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

El 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción. Esta fecha está destinada para sensibilizar al mundo entero que la corrupción no es un problema menor en las sociedades actuales; por el contrario, contribuye a la desigualdad, a la pobreza y deslegitima las instituciones democráticas. Como siempre lo he expresado, la corrupción no solo tiene que ver con pesos y centavos, también con actuaciones deshonestas como no asistir a tu responsabilidad, o tener un cargo sin el perfi l y la preparación, eso también es corrupción: Julieta del Río Venegas.