“Ernesto González Romo, Eres el Rey de la Corrupción”

Padres de Familia le Reviran al Secretario de la Función Pública

Por Nallely de León Montellano

Desde temprana hora de este lunes, madres y padres de familia del Bachillerato General Militarizado (BGM) se manifestaron en las instalaciones de este centro educativo en protesta a la instalación del Museo de la Corrupción encabezada por el secretario de la Función Pública Ernesto González Romo.

Lo anterior, debido a que consideran que sus hijas e hijos corren ciertos riesgos debido a que personas ajenas al plantel pueden ingresar de manera más fácil, además de que dichas acciones políticas no deben llevarse a cabo en las inmediaciones de una institución educativa.

Reclamaron que, debido a la programación del evento, el alumnado perdió un día de clases , aunado a otros días que pudieran agregarse en caso de que el conflicto no llegue a una solución.

En es te contexto, indicaron que González Romo anunció que estaría presente en el BGM para entablar diálogo y acuerdos con madres y padres de familia quienes acudieron con pancartas al plantel para manifestar su inconformidad, sin embargo, dijeron, el funcionario no se presentó.

Mencionaron que fueron notificados por una persona trabajadora de la institución que la inauguración del llamado Museo de la Corrupción ya no se iba a llevar a cabo, sin embargo, aclararon que su preocupación principal no es el evento, sino que se está llevando a cabo en la institución donde estudian sus hijas e hijos que representan a más de 500 familias.

“No somos políticos ni somos oposición, somos padres de familia de esta gran institución” y “Ernesto González eres el rey de la corrupción” fueron algunas de las frases que plasmaron en sus pancartas como forma de exigir una explicación o respuestas contundentes ante la situación ya mencionada.

Para concluir, advirtieron que no cesarán sus actos de protesta hasta en tanto no tengan acercamiento directo con González Romo a quien reiteradamente le exigieron la reinstalación de dicho museo fuera de la escuela para no perjudicar a los estudiantes de la institución.