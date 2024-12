Mi Jardín de Flores

¿Ahora sí David Monreal se Levantará Temprano?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

El Gabinete no solamente es una presentaci ón del parte policíaco del día anterior, es la estrategia, es la coordinación general de la estrategia. Y para que haya coordinación general de la estrategia, pues tiene que haber una cabeza; y no hay nadie mejor que ustedes que conozca su estado. Y para eso están todas las fuerzas federales, para apoyarles, ayudar y, además, hacer lo propio, pero las y los gobernadores deben asumir esa responsabilidad: Claudia Sheinbaum Pardo

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 11 de Diciembre de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde iiel 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¿Será Capaz el Gobernador David Monreal de Levantarse Temprano?

AHORA sí no habrá pretexto alguno: el que entendió, entendió; si no, allá se lo haya

-¿A QUÉ se refi ere Madre Teresa?-.

-A LO que señaló la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo durante la 50 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, llevada a cabo ayer miércoles en Acapulco, Guerrero, en donde responsabilizó a las y los gobernadores de los estados del país, de todo lo malo que hagan los malos organizados en sus territorios.

LA DRA. Sheinbaum, fue muy clara al señalar que: .

ENTONCES en lo que respecta a mi querido Zacatecas, don David tendrá que levantarse temprano y.

-¡JUARJUARJUAR.!, ¡Pues ya se chingó la Francia!, porque el David primeo se mea en la cama que levantarse temprano; jamás en su vida se ha levantado antes de que salga el sol a trabajar: ese es el pleito casado que tiene El Monris con el David: ¡nunca se levanta temprano!, recuerden las regañadas tipo caguama que El Monris le daba al David en aquella campaña electoral-.

-PERO ahora sí, el compromiso es grande y no creo que ningún góber se meta a vivo e intente minimizar las órdenes de la Jefa Máxima, hoy más que nunca pondrá atenci ón a todo lo que suceda.

AHORA, pasando a los hechos, en dos meses que la Dra. tiene en Palacio Nacional, del 1 de octubre al 1 de diciembre, se han detenido a 5 mil personas, decomisado 58 toneladas de drogas, 415 mil pastillas de fentanilo y 2,471 armas, lo que demuestra su trabajo y preocupación por lograr la paz y la tranquilidad del país, sobre todo por las locas amenazas del esquizofrénico y locuaz Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, quien entrará en funciones el próximo 20 de enero.

-¡AY, NO, ese señor está mal de su cabeza, ahora pide que México y Canadá, pasen a ser estados de la Unión Americana-.

-¡PINCHE VIEJO loco pelos de elote, ta. pendejo!-.

Ya Respondió don Jorge Miranda Castro

-AHORA sí se armó la bronca en serio. A las acusaciones de corrupción que suman 120 millones de pesos, que hace el fl amante alcalde Miguel Varela Pinedo, en contra de su antecesor, Jorge Miranda Castro, éste respondió negando tal versión y prometió ir a tribunales porque lo está calumniando, ¿qué les parece?-.

-EL JORGE hizo lo que tenía qué hacer, ahora el Miguel no tiene otra, más que ofrecer pruebas contundentes tanto a las autoridades como a los medios de comunicación:

SON MUCHOS 120 millones de pesos-.

-EN UN año ¿eh?,y faltarían los dos anteriores-.

-ESTO va a infl uir en las próximas elecciones locales, además si se lleva a cabo la Revocación de Mandato también puede infl uir; por cierto, mañana 12 de diciembre (hoy) vence el término para presentar ante las autoridades electorales las fi rmas de la ciudadanía para realizarlo-.

-PARECE que no lograrán la cantidad de fi rmas requeridas, pues el gobierno del David les puso muchos obstáculos-.

-MAÑANA jueves (hoy) lo sabremos-.

Después de la Libertad, la Calma

–DESPUÉS de la masacre ocurrida en Luis Moya, en donde las autoridades reportaron 7 muertes en enfrentamiento entre los carteles CJNG y CDS -aunque hay rumores que fueron más, sólo que los malandros alcanzaron a llevarse a varios de sus muertos-, ayer las autoridades reportaron saldo blanco en asesinatos, no así en privaciones ilegales de la libertad, secuestros, desapariciones forzadas o como quieran llamarle que, para el caso, es lo mismo: los malditos narcos se están llevando a la gente para engrosar sus fi las en otras entidades, como sucedió en Luis Moya con MARÍA GUADALUPE TORRES SOSA de 32 años, IVÁN ROM ÁN REYES de 17 años y SANTIAGO DÍAZ MENDOZA de 63 años.

ASÍ ES QUE no obstante el saldo blanco en asesinatos, los secuestros siguen todos los malditos días-.

BUENO pues nos vamos…

-DEJE, madre Teresa, darle al David, un jalón de orejas de parte de la Dra. Sheinbaum: .

AQUÍ NO hay división política, no hay politiquería que valga, tenemos que caminar juntos en este proceso: Es un llamado respetuoso a todos: atiendan a diario el gabinete de seguridad… ahí donde el gobernador está al frente se nota; ahí donde no se atiende siempre hay problemas. La coordinación no se puede dar si no está la cabeza; entonces, es un respetuoso consejo de una abuelita. Es un consejo, un llamado a que gobernadores atendamos, de manera personal, el tema de la seguridad. No es algo que se pueda delegar, no se puede delegar, es algo en que hay que estar, hay que asumirlo responsablemente.

COMO diría la Paquita la del Barrio: ¿Me estás oyendo, inútil?…

-YO, LA verdad, no creo -dice don Roberto- que David tenga los tamaños y la decisión de agarrar el toro del narco por los cuernos-.

-BUENO, ahora sí, ya me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.