Gracias a la reforma a la ley, a los trabajadores en activo se les graba el aguinaldo, 30 días de su aguinaldo están cooperando como cualquier fondo solidario para pagarle a los pensionados. El aguinaldo no tenía simetría en la ley, nada más estaba la obligación pero no estaba la fuente del fi nanciamiento y afortunadamente hoy estamos en mejores condiciones: Ignacio Sánchez González.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 12 de Diciembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

ES UN MAR de gente, todo Chalchihuites festejando a Nuestra Santa Madre María de Guadalupe y a las Lupitas; en San Antonio de Guadalupe también están de fiesta.

-ASÍ ES, madre Teresa, jodidos pero contentos-.

-SOMOS como Los Super Machos de Rius, no rajamos con todo y el cacicazgo de los Monreal-.

-¡UYYY, que mello, con esos represores!-.

-QUE bonito día tan soleado, hoy los pajaritos amanecieron más cantadores que nunca, trinan muy bonito, saludando a Nuestra Madre-.

-LO MALO es que con este desgobierno del David, no hay felicidad completa, madre Teresa, ahí están los pobres músicos de la Banda Sinfónica del Estado que están en peligro de perder su trabajo de tantos años, por una arbitrariedad de El Holgazán-.

-TIENE QUE dar marcha atrás, los músicos cuentan con mucha simpatía de la sociedad-.

Necesitan Organizarse y Crear su Propia Marca de Frijol

-LOS productores de frijol ya comenzaron a pasar las de Caín: campesinos de Zacatecas denunciaron el cierre de los 40 centros de acopio de frijol en el estado y desde ya están a merced de los méndigos coyotes que les están comprando su producto a 17.00 pesos el kilo, cuando el precio de garantía es de 27.00 pesos el kilogramos, es un robo en despoblado.

EL Fernando Galván Martínez, líder de los frijoleros, dice que los productores, en promedio, sólo pudieron entregar 60% de su cosecha, por lo que ahora están en garras del coyotaje que les paga a 10:00 pesos menos el kilo de frijol: es un verdadero atraco.

-DON Fernando, que es muy listo y buen líder, debería de organizar a los productores para formar una cooperativa que le dé valor agregado al frijol, entre todos pueden gestionar créditos, comprar maquinaria, embolsar frijol por kilo y distribuirlo en todo el país-.

-ESA es buena idea, ya lo hemos comentado y no es nada descabellada, a lo mejor no todos le entran pero con los que sí estén de acuerdo deberán subirse a ese barco: el frijol es tan indispensable en la dieta del mexicano casi tanto como el maíz; ojalá y Fernando haga algo al respecto y forma una cooperativa: nomás imagínense frijol de primera calidad, cosecha 2024, limpiecito y embolsado por kilo, calidad Zacatecas… rápido se van para arriba-.

-HE leído algo de eso y hay máquinas que hacen todo y no son tan caras, es la era de la tecnología e insisto: deben de or-ga-ni-zar-se-.

-O SER gobernadores, al David le compararon ya toda su cosecha de frijol, por eso anda a risa y risa: gana millones y le entran por todos lados-.

Hayan un Cráneo Pero no hay Problema, Dicen

-A LA entrada de, Parque Eólico, de la capital del estado, ayer miércoles a las 3:20 de la tarde, ciudadanos reportaron a la Policía un cráneo; contestó que no hay toxs y que no hagan caso de las redes alarmistas porque el susodicho cráneo data de tiempo atrás, que van a investigar qué purrúm, pero que no hay por qué alarmarse, porque nomás es uno y viejo-.

-¡HIJOS DE… ¿qué tienen que ser muchos para poderse alarmar? Uno que sea debe ser motivo de preocupación, es de un ser humano, no de un animal-.

Siguen Desapareciendo Mujeres en Zacatecas

LO DICHO, no hay paz ni tranquilidad en la nueva gobernanza, a la aparición de restos humanos viejos, se le suma la desaparición forzada de EVANGELINA REYES HERNÁNDEZ de 34 años, acontecida en Félix U Gómez, General Enrique Estrada, Zacatecas, el 8 de diciembre de 2024.

No Para la Presidenta Sheinbaum

LEO EN nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que la Dra. doña Claudia Sheinbaum, como lo publica hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, tuvo eventos en la Ciudad de México y en la capital de Puebla: no para de trabajar esa mujer-.

-ES DE la Escuela de mi cabecita de algodón, así debería de ser el David, pero el hombre se la pasa cultivando la hueva-.

Se Armó la Bronca...

-ME están informando en estos momentos -dice don Roberto con celular en mano-, que familiares y amigos del joven químico Farmacobiólogo Luis Alberto Espinoza Acuña de 28 años, secuestrado el pasado sábado en la madrugada en la carretera Jerez de García Salinas-Zacatecas, cuando se dirigía a la capital del estado a trabajar en un laboratorio, que cerraron una carretera en Zacatecas, porque exigen la pronta aparición sana y salva de Luis Alberto, pues temen por su vida-.

-¡SANTO DIOS!, a ver si el espíritu del genocida Gustavo Díaz Ordaz no se le mete al cuerpo del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza y comete una barbaridad, como la del pasado 8 de marzo, cuando ordenó golpear y encarcelar mujeres que se manifestaban en Plaza de Armas, pues a este gobierno monrealista no le gustan las manifestaciones de protesta-.

-PUES ojalá y El Gustavito no haya amanecido tan mamón y que él espíritu de su abuelo no se le meta en su cuerpo, porque…-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.