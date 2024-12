Mi Jardín de Flores

…Dios Ayuda a los Malos Cuando son más que los Buenos”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

... Hay deudas cuyo origen se desconoce por 6.2 millones de pesos. Se otorgaron préstamos sin documentación por casi 1 millón de pesos. Pagos por servicios de mantenimiento no identifi cados de 3.6 millones de pesos. En el 2023 los gastos de representación eran de 2 millones de pesos, en tanto en 2024 se incrementaron a 9 millones de pesos. Las despensas para población vulnerable en 2023 signifi caron un costo de 8.9 millones, en 2024 se elevaron a 16 millones de pesos: Miguel Varela Pinedo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 13 de Diciembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde iiel 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

...Dios Ayuda a los Malos Cuando son más que los Buenos.

YA ES tarde y no llega don Roberto, raro en él pues siempre ha sido muy puntual.

-ME PLATICARON que anoche, festejando a las Lupitas se le pasaron las copas y armó un San Quintín, tremendo… ¡mírelo ahí viene!-.

¡VINIERON los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos!.

-NO diga eso, don Roberto, es una blasfemia-.

-PERDÓN, madre Teresa, pero así es la vida: somos más los buenos, pero como la mayoría somos indolentes y no actuamos, pues ese es el resultado: usted siempre ha dicho que no se mueve la hoja de un árbol, si no es por su voluntad, entonces los sarracenos nos seguirán moliendo a palos.

NO ES posible que sigan matando a nuestra gente y nosotros nos quedemos callados, ante un gobierno inepto, indolente, corrupto, represor e impune que ni siquiera da la cara ante situaciones como esta.

¡QUE no mame este pinche gobierno, Luis Alberto era un joven brillante, profesional, trabajador, que todas las mañanas madrugaba para ir a la capital del estado a trabajar, no le hacía mal a nadie.

USTED misma dijo que a este gobierno no le gustaban las manifestaciones de protesta, cuando yo ayer comenté que en ese momento me estaban informando que familiares y amigos de Luis Alberto cerraron una carretera en Zacatecas, porque exigen la pronta aparición sana y salva de Luis Alberto, pues temen por su vida.

¡SANTO Dios! -exclamó usted-, a ver si el espíritu del genocida Gustavo Díaz Ordaz no se le mete al cuerpo del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza y comete una barbaridad como la del pasado 8 de marzo, cuando ordenó golpear y encarcelar mujeres que se manifestaban en Plaza de Armas, pues a este gobierno monrealista no le gustan las manifestaciones de protesta.

-SÍ, don Roberto, lo dije y lo sostengo porque es cierto: y ahí están las pruebas en videos y en los hechos-.

-PUES sí, a la manifestación siguió la localización de Luis Alberto ¡muerto!, lo torturaron, hoy viernes nuestro Diario Página 24 Zacatecas lo informa, no habla de balazos, a lo mejor lo mataron a golpes.

¿Y QUÉ pasó? ¡Nada!, nos quedamos callados, por eso recordé lo de los sarracenos porque los malos, que son menos, están organizados y nosotros no, ni siquiera somos conscientes, somos un pueblo de agachones, por eso Dios está con los malos.

PERDÓN, pero me siento mal, hoy no voy a poder comentar las noticias, me voy.

Y DON Roberto se retira con los ojos llorosos y la voz quebrada… somos un pueblo de agachones, por eso tenemos el gobierno que tenemos, susurra

Le Pegó Duro ese Asesinato

-LE PEGÓ duro ese asesinato a don Roberto-.

-MÁS BIEN, doña Petra, fue la gota que derramó el vaso, además de que sus dos hijos rondan la edad del joven universitario: 28,30 años y siempre ha valorado la cultura del esfuerzo; ojalá y mañana se reintegre al equipo, lo necesitamos.

¿CÓMO está su familia, doña Petra?.

BIEN, bendito sea mi Padre Dios, toda trabajando en lo que le gusta, eso es una ventaja muy grande, porque estar trabajando en algo que no le gusta a uno debe ser horrible y mis hijas en su trabajo son muy dedicadas, porque les gusta mucho su trabajo, jamás faltan-.

-EN USTED tienen un buen ejemplo, siempre que platico con ellas, comentan como mi mamá-.

-¡SON adorables!-.

¿QUÉ IRÁ A Pasar con esa Denuncia por 120 Millones de Pesos? (Cabecita)

-PUES LA denuncia por presuntas corruptelas que alcanzan los 120 millones de pesos, denunciadas mediáticamente por el Miguel Varela Pinedo, alcalde de Zacatecas, en contra del Jorge Miranda Castro, su antecesor, ya trascendió a nivel nacional, porque el Miguel no quita el dedo del renglón y exige a las autoridades locales y federales, incluida la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a abrir una carpeta de investigación.

-LO QUE yo no sabía era que don Jorge Miranda es propietario de una gasolinera llamada La Villita, y que ahí compraba combustible para la alcaldía de Zacatecas, esto por sí solo, ya es un delito, no me explico yo por qué tanta ambición, avaricia-.

-PUES yo le voy a decir una cosa, madre Teresa, si el Miguel comprueba que el Jorge le metió la mano al cajón, en la siguiente elección Morena pierde irremediablemente la gubernatura-.

-ES UNA navaja de dos fi los, porque si don Miguel no demuestra su acusación, el perjudicado será él y el PAN; ahora otra cosa, don Jorge es un profesional con mucha capacidad: .

ES MAESTRO en Finanzas por el Instituto de Especialización de Ejecutivos de Guadalajara y licenciando en Contaduría y Administración por la Universidad Autó- noma de Zacatecas. Posee una especialidad en Federalismo y Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y el Centro de Estudios de Administraci ón Aplicada. Cuenta con diplomados en Administración Financiera (ITAM) y Administración Pública e Informática Aplicada (ITESM).

ADEMÁS FUE asesor patrimonial, fi nanciero y fi scal de empresas zacatecanas, de la Ciudad de México y Jalisco. Se desempeñó como director y subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas y, posteriormente, como titular de la misma dependencia. Entre otros cargos, también fue jefe de Sección Aduanera y de Sala en el Aeropuerto Internacional de Zacatecas, de la Administración General de Aduanas de la SHCP.

ENTONCES, esa denuncia mediática puede ser un buscapiés, porque con tanta experiencia y capacidad, difícilmente don Jorge dejaría huellas.

-¡MMM... madre Teresa, al mejor cazador se le va la liebre!, ahí está el RaTello, quien también era contador y se le fueron varias-.

-PERO, ¿qué le han hecho? ¡Nada, sólo el destierro al igual que a don Benjamín Medrano y a otros: Zacatecas es tierra de impunidad-.

-ESO SÍ, sólo a los pobres se les aplica la ley-.

-BUENO, yo me voy. Se queda con Dios y María Santísima de Guadalupe-.