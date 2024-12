La Fiscalía Especializada Para la Atención de Desaparición Forzada de Personas Realiza Pega de Cédulas y Búsqueda en el Municipio de Luis Moya

En seguimiento a las acciones de búsqueda e investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Desaparición Forzada de Personas, en colaboración con la Guardia Nacional, Policía de Investigación y Pol icía Estatal , real izaron acciones de búsqueda individualizadas de personas desaparecidas o no localizadas, realizaron la pega de cédulas en las comunidades de San Pedro piedra Gorda del municipio de Cuauhtémoc, La Concepción, comunidad de Luis Moya, y en la cabecera municipal de Ojo Caliente, Zacatecas.

De la misma forma se realizó una prospeccción en la comunidad Felipe Berriozábal y predio de la Majada ubicado en Colonia Hidalgo, municipio de Luis Moya, Zacatecas, sin hallazgos positivos.

Se hace un atento llamado a la ciudadanía en general, en caso de estar en una situación de un familiar desaparecido o no localizado, denunciar el hecho ante la Fiscalía General de Just icia del Estado o di rectamente en la Fiscalía Especializada para la Atención de Desapar ición Forzada de Personas, así como de cualquier autoridad más cercana y en los números de emergencia como los son 911 o 089, proporcionando los datos más precisos de la personas no localizada.

La Fiscalía General reitera el compromiso con las acciones de búsqueda y ejecución de actos de investigación que nos ayuden a que todos regresen a casa.