¿Para qué más Dinero si ‘El Monris’ Está Podrido en Billetes?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Es una responsabilidad que asumimos desde la campaña, cuando señalamos la enorme corrupción que se vivió́ bajo la administración de Jorge Miranda y que dejó a Zacatecas en las penumbras. Mal haríamos en no dar una conclusión tras la entrega-recepción que se hizo. Lo que estamos entregando es un tema legal y documental, no una invención. Él está en su derecho de actuar o generar las acciones que quiera hacer, pero nosotros ya cerramos ese ciclo’: Miguel Varela Pinedo.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Lunes 16 de Diciembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Reapareció don Roberto

-DON ROBERTO, qué alegría volverlo a ver!-.

-GRACIAS, MADRE Teresa, sé de su aprecio-.

-YA NOS hacía falta, nuestros lectores han estado preguntando mucho por usted-.

Dos Asesinatos más a la Cuenta del ‘Año de la Paz’

-PUES YA estamos aquí de regreso y quiero comentarles que este gobierno continúa con la insana y amañada costumbre de ocultar asesinatos; ayer domingo se cometieron dos ejecuciones más y no vi que las publicaran en medio de comunicación alguno; hoy me entero de ellos gracias al Informe Diario de Homicidios Dolosos del Gobierno de México, miren: ZACATECAS 2 asesinatos.

“LA VERDAD yo no me explico por qué David Monreal le dice a sus vasallos que no den a conocer los delitos de alto impacto, si en esta administración federal, la Dra. Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, giró instrucciones para que todos los delitos de alto impacto se dieran a conocer y que los ciudadanos conociéramos la verdadera situación del país, además de que así nos demuestran que están atrapando a gran cantidad de malandros, decomisando drogas, armas y dinero en efectivo.

“LO QUE hace la Presidenta es informar para que los mexicanos nos enteremos de la realidad del país, porque además hay gente de muy mala leche que dice que todo México está incendiado y es mentira.

“HAY LUGARES seguros como Aguascalientes, Yucatán, Hidalgo, Nayarit, entre otros; y estados que anteriormente estaban calientes como Durango, Coahuila, Puebla y Tamaulipas, han bajado muchísimo su criminalidad, y en otros es mínima.

“CHEQUEN LO que les digo: nuestro Diario está publicando la información que envían las autoridades federales, por instrucciones precisas de la Presidenta de la República, consulten la sección nacional”.

¿Para qué Quiere más Dinero si Está Podrido en Billetes?

“DE LAS cosas que se ha perdido, don Roberto, esas sacadas a balcón que el senador Adán. Augusto López Hernández, le dio a ‘El Monris’, están harto interesantes: dice el Adán que ‘El Monris’ simuló contratos por 150 millones de pesos, sólo en su último año como presidente de la Cámara de Senadores, ¿qué le parece?”.

-ESTÁ MUY grueso el asunto, estoy enterado porque todos los días, en cuanto despierto, me fleto completa la edición de nuestro Diario Página 24 Zacatecas: primero leo todos los encabezados y luego me clavo con los más interesantes.

“Y RESPECTO al senador ¿qué se puede esperar de Ricardo Monreal, si su patrón es el dinero y el poder por el poder? Todavía no terminaba su sexenio como gobernador y ya vivía en una súper residencia de lujo en Bernárdez; Ricardo estaba jodido como nosotros, pero bastaron seis años para ser de los zacatecanos más ricos del estado y alrededores.

“Y NO LLENÓ con eso ¿eh? Después se fue con todo y familia a la Ciudad de México y comenzó a comprar propiedades y a agarrar cuantos huesos pudo en la política: PRI, PRD, PT, MC, MORENA.

EN TODOS estos partidos políticos, en donde no fue diputado federal, fue senador: finge ser de izquierda, pero cobra con la derecha, hasta llegó a ser titular de la Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

“RECUERDEN QUE Monreal se enfrentó en dos ocasiones con la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, pero fueron las mismas que perdió: la Jefatura de la Ciudad de México, que le dolió hasta el alma y años después la Presidencia de la República, cuando cagó sangre.

“RICARDO ANDUVO como trompo chillador despotricando por no ‘haber piso’ parejo’ y amenazando con salirse de Morena, ¿no hasta cantó ‘diciembre me gustó pa’que te vayas’?

“¿NO ANDUVO Coqueteando con el PRIANRD para que lo hicieran su candidato a la Presidencia de México, prometiendo que él sí ‘pacificaría el país’?-.

-¿ASÍ LO dijo?-.

-ASÍ LO dijo, hay pruebas testimoniales, videos, grabaciones; por eso y otras cositas más el ‘Preciso’ López Obrador le retiró no sólo las invitaciones a desayunar tamales de chipilín en Palacio Nacional, sino hasta el habla: le aplicó la ley del hielo cuando se dio cuenta cuando de que en las elecciones de la Ciudad de México, Ricardo había operado para que Morena, o mejor dicho, Claudia Sheinbaum, perdiera la capital; no lo lograron, pero ‘gracias’ a la traición de Ricardo perdieron la Delegación Cuauhtémoc y casi todas las más importantes.

“LUEGO VIENE el cambio de gobierno federal y con su clásica actitud de bravucón de barrio, amenazó:

‘HE DICHO que voy a estar en las boletas presidenciales, esa es la aspiración natural, que no es una ambición vulgar. Estamos en la reflexión. Nuestros límites, como lo dije yo para estar en las boletas y seguir en Morena, es la dignidad, el trato político, la cortesía política y el piso parejo, que hasta ahora no ha existido’.

-¿ASÍ LO dijo?-.

-ASÍ LO dijo-.

-POBRE HOMBRE, pero en la elección interna, el electorado lo puso en último lugar entre los candidatos morenistas, bueno, hasta el petista, don Gerardo Fernández Noroña logró más votos que don Ricardo-.

-‘EL MONRIS’ es muy hábil y era buena onda, hay que reconocerlo, pero su descarada ambición lo echó a perder; una vez que ganó la gubernatura de Zacatecas gracias a mi ‘cabecita de algodón’, su ambición fue desmedida y se vio en la Presidencia de la República.

“ESO, CREO yo, lo echó a perder porque ya no tuvo amigos, sino intereses: me toco ver que dos cercanos a él tuvieron serias diferencias y él se inclinó por el que estaba más encumbrado, no por el que tenía evidentemente la razón; y como ese caso hubo otros más, entonces el karma se la ha cobrado.

“AHÍ ESTÁ la Dra. Claudia, ¿creen que la Presidenta realmente confíe en ‘El Monris’ si el desgraciado le ha metido zancadilla, al menos en dos ocasiones?”.

“AHORA OTRA cosa, el Adán Augusto es muy cercano a mi ‘cabecita de algodón’, quien le dice ‘mi hermano’, entonces ‘El Monris’, por donde se le vea, no está mejor parado que el de Tabasco, ¿por quién creen ustedes que, en un momento dado, la Presidenta se inclinaría?-.

-PUES ASÍ como lo platica usted, por don Adán Augusto-.

-YO TAMBIÉN creo que por Adán Augusto, además de que es más cerebral que Ricardo, más ortodoxo; Ricardo es muy truculento y en cuestión de amores es como la ranita: ‘rápidamente pierde la cabeza por una nalguita, recuerden a Verónica y a Sandra’, jajaja!-.

-Y LUEGO se las endosa al David y éste la mete… en la nómina de Gobierno del Estado, jajaja-.

-ESTO, QUE ustedes comentan, en otro país sería mereced de cárcel, es mucho el descaro: Pedro la hace y Juan Pueblo la paga-.

-Y NO SON pocos los miles de pesos que cobra esa mujer quincenalmente producto de nuestros impuestos-.

-NO, PUES no hay seriedad: ya veremos en que terminan las acusaciones de don Adán Augusto, contra don Ricardo Monreal-.

-ME GUSTARÍA saber qué opina el Benjamín Medrano Quezada sobre la acusación del Adán a ‘El Monris’, de simular contratos por más de 150 millones de pesos.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.