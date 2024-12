Mi Jardín de Flores

La Sonrisa Cínica de Ricardo Monreal Ávila

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘En las leyes, hoy están protegidas las mujeres en México. Quizá somos uno de los países con mayor avance en la legislación de protección y derechos de las mujeres’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Martes 17 de Diciembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Sí, Fueron 6 Asesinatos: 2 el Domingo y 4 Ayer Lunes

‘A VER: quiero hacer una precisión con respecto al encabezado de nuestro Diario Página 24 Zacatecas de hoy martes que dice: ‘Narcosicarios, muy activos, al Menos 6 Asesinatos en un día; y efectivamente fueron 6 asesinatos, pero 2 el domingo y ayer lunes 4.

‘PERO ESTO se debe, más que nada. a la infame costumbre del gobernador David Monreal de ocultar asesinatos, quesque para que no salga tan raspado el tristemente célebre y mítico ‘Año de la Paz 2024 Zacatecas’, decretado por el titular del Poder Ejecutivo.

‘ASÍ ES que los reporteros de Página 24 Zacatecas, que en todas están –hasta en misa–, no se dieron cuenta de los 2 asesinatos el domingo, pero ayer lunes, investigando aquí y allá contabilizaron los 6 asesinatos, que hoy martes publica nuestro Diario’-.

-¿Y USTED, don Roberto, cómo se enteró?-.

-POR MIS dos fuentes confiables: los Informes del Gobierno de México y la filtración que hace mi amigo el comandante.

‘ES ESTE comandante el que me dice que la ‘El Año de la Paz’ que decretó David está muy lejos de ser exitoso pues hay mucho traidor dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado, al igual que en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, entonces si no hay una limpia a fondo, la paz seguirá siendo una farsa: nunca agarran a los narcosicarios infraganti, es más: muchos de los acusados y sentenciados por sicariato, son ‘chivos expiatorios’’, me asegura.

-ES DE creerse, pues las policías siguen infiltradas por los malos organizados, esto todo Zacatecas lo sabe-.

-HACE FALTA una limpia de ministerios públicos, también ahí hay putrefacción, ¿cuántas veces nos hemos enterado que víctimas ya no regresan a ratificar su demanda ante el M.P. porque en cuanto salen de la agencia son amenazados de muerte si persisten en su demanda penal, o atestiguan en tal o cual caso?

-MUCHOS DE los M.P., les dan a los malosos pelos y señales de los denunciantes y testigos y los malditos los amedrentan con amenazas de muerte para él y su familia, urge reformar la Fiscalía y las policías, pues si no lo hacen, la paz y la tranquilidad no regresarán a Zacatecas.

‘MIENTRAS TANTO, las desapariciones de jovencitos tampoco pueden frenarlas; hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con loable labor informativa al servicio de la sociedad, publica la Cédula de Búsqueda de WILLIAM JOVANI CHÁVEZ CAMPA de 15 años, desaparecido forzadamente en Zacatecas, Zacatecas, el 12 de diciembre del presente año’.

-¡POBRE DE nuestra juventud, cuando no es perjudicada por la policía estatal, es víctima de los malos organizados con total impunidad-.

Según sus Intereses

-UNA PREGUNTA, don Roberto: ¿por qué nomás el Ernesto González Romo le hizo fuertes reclamos al Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública Estatal, y el yéneral se paró de pestañas y bajó su rendimiento?-.

-ALGÚN INTERÉS que le tocó el general Medina a Ernesto, no hay otra explicación: es como ahora sucede con Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández, tuvieron un problema de intereses, por lo que Adán Augusto se le fue a la yugular a Ricardo y lo acusó desde la tribuna del Senado de la República, de simular contratos por servicios por más de 150 millones de pesos, sólo en su último año como jerarca de los senadores de la anterior legislatura-.

-PERO PARECE ser que con el jalón de orejas que la Dra. Sheinbaum les dio a ambos, las aguas volvieron a su nivel: la foto publicada en nuestro Diario lo dice todo: don Ricardo sonriendo socarronamente y don Adán Augusto muy serio, mirando a la lente y en medio de ambos la secretaria de Gobernación, doña Rosa Icela Rodríguez-.

-¡HASTA SUERTE tiene ‘El Monris’, en otro país, Guatemala o Perú ya estuviera tras las rejas!-.

-NO ES POSIBLE que a la señora Presidenta le haya calado más la información que se dio en los diarios como Página 24 Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco entre otros más, que a don Ricardo-.

-‘EL MONRIS’ un cinicazo, luego luego enseña la mazorca; pero el Adán Augusto es un hueso muy duro de roer y, apuesto, no se doblegará ni se quedará callado, pera ya la Sheinbaum les dio otro jalón de orejas:

‘TENDRÁN QUE explicar ellos -dijo la Presidenta-, pero, a ver, hacer de esto ahora la noticia de ocho columnas… Digo, la verdad, se va a resolver y si tienen algo que denunciar, pues que se denuncie.

Hay las vías, no necesitan que sea un asunto público y yo sé que los dos son compañeros que saben que lo más importante es el movimiento de transformación’.

-PUES CON todo respeto yo difiero de la Presidenta Sheinbaum: sí es un asunto público, porque ese dinero es del pueblo, los gobernantes lo custodian pero no es de ellos: con esos 150 millones de pesos, nuestros miles de hermanos zacatecanos que nomás comen una sola vez al día, lo podrían hacer tres veces al día por varios meses, leí que la gobernadora doña Maru Campos de Chihuahua, entregó 90 toneladas de maíz y frijol a las familias de la sierra de Guachichi; con esos 150 millones de pesos, se podría hacer lo propio en beneficio de nuestros hermanos los más pobres-.

-¡PINCHES POLÍTICOS ratas! -eleva la voz doña Petra-, nomás piensan en robar y robar, urge que nos organizamos y les amarremos las manos…

‘Herencia Maldita de 800 Millones de Pesos’

‘AHÍ ESTÁ la rata del Manuel Alan Murillo Murillo -continúa doña Petra- expresidente municipal priísta de Sombrerete, que le dejó a su sucesor Santos Ramiro Hinojosa Aguayo de Morena-PVEM, una ‘deuda maldita’ de 800 millones de pesos, que no podrá pagar y que lo van a limitar en su gobierno’.

-¡YA, CARAJO, encierren tras las rejas a tanta rata y quítenles lo robado para devolvérselo al pueblo que tiene hambre y sed de justicia-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.