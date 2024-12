Mi Jardín de Flores

¿Qué Castigo Recibirá ‘El Monris’?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Nosotros no pactamos con delincuentes, lo que nosotros tenemos es la atención a las causas y disminuir la impunidad, la cero impunidad y como ustedes ven ya está dando resultados, no es que vamos a dar resultados en el largo plazo, ya está dando resultados y estamos convencidos de que esta estrategia si le damos seguimiento –porque este es un asunto de todos los días, no se puede dejar, es todos los días–, con mucha supervisión de lo que se está haciendo y si seguimos así pues van a bajar todavía más los índices delictivos”: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Miércoles 18 de Diciembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Según el Municipio es la Pedrada

HAY UN dicho que en Jalisco se mencionaba mucho cuando yo era niña: ‘Según el sapo es la pedrada’, que hoy recuerdo por las quejas de los alcaldes don Santos Ramiro Hinojosa Aguayo de Sombrerete y doña María Guadalupe Ortiz Robles de Valparaíso.

DON SANTOS Ramiro denuncia mediáticamente que su antecesor, don Manuel Alan Murillo Murillo le heredó una ‘deuda maldita’ de 800 millones de pesos, mientras que doña María Guadalupe acusa a su antecesor Eleuterio Ramos Leal de dejarle una deuda de 50 millones de pesos.

LA DIFERENCIA es mucha pero Sombrerete es mucho más rico que Valparaíso y, obviamente, la deuda es superior, cuando no debería de heredar deuda alguna pues Sombrerete tiene más recursos y recauda más impuestos.

-Y POR eso, madre Teresa, como tiene más recursos, se roba más: ¿de esos 800 millones de deuda cuántos le quedarían al Manuel Alan Murillo?-.

-SERÍA PECADO decir una cantidad a la ligera, pero de que hay corrupción, hay corrupción: pocos, muy pocos son los políticos que se conforman con cobrar sus sueldos y prestaciones que son jugosas, pero a la mayoría los vence la avaricia y el demonio los echa a perder-.

-¿QUÉ CASTIGO cree usted que recibirá ‘El Monris’?-.

-¿QUÉ CASTIGO recibió don Ricardo con aquel fraude de los libros de su autoría, cuando falsificó firmas de sus correligionarios?-.

-NINGUNO-.

-ESA ES la respuesta: cada gobierno se dedica a proteger a sus pillos por conveniencia propia-.

-¿DECEPCIONADA, MADRE Teresa?-.

-NO, ESTE caso grande de corrupción todavía no termina, pero me avergüenza y preocupa porque no va de acuerdo a la 4T que inició don Andrés Manuel López Obrador, sobre todo porque aniquila los 3 principios básicos de nuestro movimiento:

NO MENTIR.

NO ROBAR.

NO TRAICIONAR AL PUEBLO.

“POR EL bien de nuestro país, yo espero que doña Claudia Sheinbaum imponga una sanción ejemplar, pero no sólo ella, sino la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján”.

-BUENO, ELLA acaba de declarar que ‘si hay irregularidades detectadas tienen que presentarse las denuncias, ellos o cualquier funcionario público. No hacerlo es un delito, no presentar. ‘Si tú detectas una irregularidad y no presentas la denuncia te vuelves cómplice de ese posible desvío de recursos’-.

-BUENO, CUANDO menos la presidenta nacional de nuestro partido ya se manifestó, ahora falta que actúe, porque don Adán Augusto habló de esos ‘negocitos añejos’ simulados por más de 150 millones de pesos: por resguardar documentación del Senado de la República 60 millones de pesos y por mantenimiento de elevadores del Senado de la República 90 millones de pesos, es hasta un insulto, ¿pues cuántos elevadores son? Ahora con esos 60 millones de pesos hasta una bodega se podría comprar y sobrarían muchos millones-.

-PURA RATA, madre Teresa, los Monreal son como ‘El RaTello’ que siendo gobernador del estado juraba y perjuraba que él cobraba como titular del Ejecutivo no más de 69 mil pesos mensuales y ahora resulta que el muy sinvergüenza hasta tiene una constructora en Querétaro, donde ‘construye casitas para venderlas’: con 69 mil pesos mensuales, imposible tener una constructora, ¿o sí don Roberto? -.

-¡JA!.

MÁS que imposible: una simple excavadora nueva ronda los 120 mil dólares, que vienen siendo algo así como 2 millones 400 mil pesos, ¿pues ‘ladrónde’? -.

-YA LO dijo el propio David, ‘El RaTello’ le robó al pueblo de Zacatecas 2 mil 900 millones de pesos-.

-ÁNDELE, ASÍ sí Alex pudo formar su propia compañía, a la que yo llamaría: ‘Rateros Constructores, S.A. de C. V’-.

-¡DIOS DE mi vida, cuánta corrupción e impunidad, en mi amado Zacatecas, y no se le ve el fin-.

-¡JA, NI siquiera termina el principio, ya lo dijo la Luisa María Alcalde: “Son cómplices”-.

Sin Ganas de Regresar a Zacatecas

-NEGAR QUE en Jalisco la violencia e inseguridad es grave, sería mentir, pero en proporción con la vecina entidad, estamos peor: así quedó demostrado nuevamente cuando ayer, a dos jugadores del equipo de futbol Chivas de Guadalajara, los asaltaron y robaron su flamante vehículo que, afortunadamente, fue recuperado, pero, sospechosamente, no detuvieron a los ladrones-.

-¡JA!, Y el Rodrigo Reyes ‘Sinvergüenza’ lavándose las manos al declarar que el par de jugadores no había pedido apoyo, pinche ‘Gustavito’ tan mamón, de cuando acá dan vigilancia a las personas que la piden-.

-¡CUIDADO, DOÑA Petra!, el joven Rodrigo, sería el delfín de los señores Monreal en caso de que el muchacho Saúl no fuera el candidato de Morena a gobernador-.

-POS TAN malo el pinto como el colorado, la gente está harta del sello Monreal, el David, en tres años, superó todo lo malo que Alex hizo en cinco, ambos están muy quemados, sobre todo el represor ‘Gustavito’, la gente lo detesta-.

-¡POBRE DEL Saúl, lleva sobre sus espaldas el desprestigio de sus hermanos mayores ‘El Holgazán’ y ‘El Monris’, además del ‘Gustavito’ el vicegobernador de Zacatecas-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.