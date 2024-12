“Simuladores”, Llama Cristela Trejo al Gobierno de David Monreal y la CNDH

“La Vida de las Mujeres no les Importa, Estamos en la Indefensión”, Truena

Por Nallely de León Montellano

Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera recomendaciones al gobierno municipal capitalino, así como a Arturo Medina Mayoral, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sobre los actos de tortura, represión y encarcelamiento a mujeres feministas y reporteras que cubrían el evento del pasado 8 de marzo, el secretario general de Gobierno Rodrigo Reyes Mugüerza aseveró que el gobierno será respetuoso de dichas recomendaciones.

Dijo que el actual gobierno “es un gobierno garantista”, por lo que, todos los puntos de las recomendaciones que emite la CNDH serán debidamente analizados para atenderlos. Aseguró que hay algunos puntos que ya se han tomado en cuenta, por lo que se mostró convencido de que el documento será atendido.

Respecto a la reparación de daños de las víctimas resaltó que ya se está atendiendo, dado que la fiscalía se ha encargado de atender las denuncias de las víctimas, además, dijo que también el gobierno del estado garantizará que las recomendaciones sean llevadas a la práctica.

Este Gobierno y la CNDH son Simuladores: Cristela Trejo

Cristela Trejo Ortiz, integrante del Movimiento Feminista de Zacatecas, reconoció que las recomendaciones de la CNDH no son vinculantes, sin embargo, las autoridades están obligadas a atenderlas debidamente y caso contrario exponer los motivos con fundamentos. La activista señaló que las recomendaciones obedecen a una dinámica del Estado.

“Esta narrativa del estado sigue siendo sancionadora para las manifestantes, sigue siendo de simulación y que esta comisión que tuvo la oportunidad de generar credibilidad y hacerle justicia a las mujeres de Zacatecas que fueron reprimidas por el gobierno de Zacatecas, lo deja de lado”.

Lamentó que, a pesar de las pruebas gráficas donde se comprueba la generación de una cultura del terror para la protesta del 8M, el contenido del documento es sólo una serie de recomendaciones de buena fe, entre las cuales se le pide a la SSP sensibilizar al personal en materia de perspectiva de género y tipos de violencia lo cual calificó como grave y absurdo.

“La vida de las mujeres no le importa al gobierno del estado, la vida de las mujeres no le importa a la CNDH, nos dicen una vez más que estamos solas y que si queremos vivir con seguridad lo tendremos que generar nosotras, ellos no van a hacer nada por nosotras, muy mal que salieran las recomendaciones en estos términos, van a dar cumplimiento a las mismas y se van a lavar las manos y van a salir como autoridades responsables lo cual nos deja totalmente en indefensión”, concluyó.