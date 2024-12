Mi Jardín de Flores

El de David es Gobierno de Simulación

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘El propósito es proteger a los paisanos que regresan a México para celebrar las fiestas con sus familias, muchos de ellos trayendo regalos, bienes y recursos económicos destinados a mejorar la calidad de vida de sus seres queridos. Es inaceptable que quienes vienen con la ilusión de reencontrarse con sus familias sean víctimas de robo, extorsión o violencia en las carreteras de nuestro país. Protegerlos no solo es una cuestión de seguridad, sino también de dignidad y respeto hacia quienes contribuyen al desarrollo de México’: Fuensanta Guerrero Esquivel y Miguel Alonso Reyes.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Jueves 19 de Diciembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

David Monreal, Dictador de Rancho

-¡QUÉ AUGUSTO Pinochet ni que la chi… charra, pa’dictadores de rancho, aquí tenemos al David Monreal Ávila que, furioso porque los capitalinos votaron por el Miguel Varela Pinedo del PAN, ahora le niega adelanto de las participaciones federales, a sabiendas de que el anterior alcalde dejó casi en la quiebra al municipio de Zacatecas, ¡qué ojete y perverso es el David, la verdad!-.

-EN EFECTO, don David hace muy mal con ese revanchismo trasnochado, porque la realidad es que a don Miguel, no le lanzó una pedrada, sino un bumerán que, de inmediato, se le regresó y lo golpeó a él: tan necesitado que está de credibilidad y la sigue perdiendo, yo creí que el gobernador Monreal era más inteligente-.

-CHASCOS QUE se lleva uno, yo también lo pensé y la realidad nos dice que salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor: no hay un zacatecano probo que diga que David está gobernando bien, no, como en Fuente ovejuna, todos en una: “David está gobernando con el hígado”, a ver: ¿qué gana con no darle a Miguel un anticipo de las participaciones federales?-.

-A NO SER que esté jineteando el presupuesto, lo meta al banco y éste le pague intereses y se quede con ellos, tal y como lo hacía ‘El Monris’ cuando gobernador-.

-PUES ESO está peor porque está lucrando con el dinero del pueblo; ahora don Miguel deberá conseguir créditos y pagar intereses para poder salir el año con la última quincena de diciembre y el aguinaldo que hoy 20 de diciembre se vence; si esto que ahora le hace al alcalde, se lo hicieran a don David, él ya hubiera pegado el grito en el cielo, provocando gran escándalo-.

-LA CAJETEÓ gacho el David, con esa puñalada que le dio va a ser víctima a Miguel y lo va a catapultar a la gubernatura de Zacatecas en el 2027, con muchas posibilidades de ganar las elecciones y convertirse en su sucesor-.

-HAY SE lo haya, ya me imagino a don Miguel ordenando auditorías a la administración de don David: el que obra mal, mal le va. Al tiempo.

Miles de Zacatecanos y Cientos de Turistas los Apoyaron a su Paso

DECENAS DE manifestantes volvieron a ganar las calles del Centro Histórico de la capital del estado y se ganaron el apoyo y la simpatía de miles de Zacatecanos que se pararon en las calles para presenciar el clásico desfile navideño que se lleva a cabo año con año, en las calles del Centro Histórico.

EL GENTÍO esperaba el susodicho desfile, pero de repente hicieron su aparición decenas de personas entre niños, mujeres y hombres que gritaban consignas por la paz y la tranquilidad de Zacatecas:

“¡REYES MUGÜERZA, DAS UN CHINGO DE VERGÜENZA!”.

“¡FUERA MILITARES DE NUESTRAS CALLES!”.

“VAN A VOLVER LAS BALAS QUE DISPARASTE, LA SANGRE QUE DERRAMASTE LA PAGARÁN!”.

“¡SEÑOR, SEÑORA, NO SEAS INDIFERENTE, SE MATAN A LOS JÓVENES EN LA CARA DE LA GENTE!”.

“ESCRIBEN EN nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que la gente se les entregó a los manifestantes: les gritaban ofreciéndoles su apoyo y les aplaudían sus consignas: el aplausómetro movió la aguja hasta arriba, cuando en su mera cara, lo manifestantes gritaron a una sola voz: “¡REYES MUGÜERZA, das un chingo de vergüenza!”, frase que aplaudieron los presentes a rabiar, mientras el Rodrigo tragaba el disgusto”.

-POBRE JOVEN Rodrigo, tan quisquilloso que es…

-ESO LE pasa por ojete; me recuerda la película ‘La Cucaracha’, con María Félix, a quien le dicen: -JEFA, YA no hay parque…

-¡ÉCHALES MENTADAS de madre que también les duelen!-.

“ASÍ LOS manifestantes, antes no se la rayaron a ‘Gustavito’ el represor de mujeres, niñas y reporteras-.

Son Pura Simulación...

-NO ME cabe la menor duda de que tanto la comisión nacional y estatal de los derechos humanos y el gobierno de David Monreal son la mar de simuladores, pues no hacen otra cosa que hacer recomendaciones laxas y ya con eso dicen haber cumplido con la ley, cuando podrían brindar asesoría y demandar penalmente a los delincuentes agresores, ¿pero cómo castigarse a sí mismos, si las órdenes represoras las da David a su secretario Reyes Mjugüerza, y este las replica y vigila perrunamente que se cumplan?, así están las cosas: pura simulación-.

-ES CORRECTO, madre Teresa, el de David es un gobierno simulador: quesque este año es el ‘Año de la Paz’, pero los asesinatos y desapariciones forzadas no cesan, ayer 18 de diciembre se cometió el enésimo asesinato y no lo dieron a conocer a los medios de comunicación, pero hoy lo reporta el Gobierno de México.

“EN CUANTO a desapariciones, hoy nuestro Diario Página 24, continuando con su loable labor de informar a la sociedad, publica la Cédula de Búsqueda del jovencito MARCOS ALFONSO DEL VILLAR TAPIA de 17 años, desaparecido forzadamente desde el 18 de noviembre de 2015 y siguen sin encontrarlo, ¡bola de ineptos!”.

-POBRES PADRES, hermanos, familiares y amigo lo que han de sufrir desde entonces.

-BUENO, YO ME voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.