Exigen al Fiscal Cristian la Pronta Localización de Iván, Sano y Salvo

“Ya me Mataron a un Hijo, no Quiero Perder Otro”, Dice Doña Maribel Bañada en Llanto

Por Nallely de León Montellano

Desde temprana hora de este jueves, familiares y amigos del joven Iván Román Reyes, de 17 años de edad, originario de Luis Moya, Zacatecas, se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para exigir al titular, Cristian Paul Camacho Osnaya, su pronta localización con vida.

El joven fue privado ilegalmente de su libertad desde el pasado 9 de diciembre en el municipio de Luis Moya, por criminales armados sin que, hasta el momento, haya noticias de su paradero, por lo que sus seres queridos, desesperados acudieron a dicha instancia jurisdiccional a exigir respuesta.

Entre lágrimas, Maribel Reyes Acosta, madre de Iván, quien portaba una pancarta con la leyenda “me haces falta hijo”, relató que sus dos hijos fueron secuestrados de su domicilio, por lo que reiteró la exigencia a las autoridades de dar con el paradero de Iván.

“Desafortunadamente su hermano ya no está con nosotros, él falleció, pero nos falta Iván y lo queremos de regreso, lo queremos con nosotros y queremos que vuelva y que regrese sano y salvo”.

La madre de Iván mencionó que desconoce los motivos por los cuales sus hijos fueron privados de la libertad desde dentro de su domicilio. Comentó que “él es un niño pacífico, trabajaba y más no sé, no tengo el por qué se los llevaron casi semidesnudos de su casa, lo levantaron de su cama y no sabemos más”.

Además, relató que las personas que irrumpieron en su hogar ordenaron a toda la familia tirarse al piso bajo la amenaza de llevárselos a todos, sin embargo, dijo, “ya no sabemos más, desafortunadamente Eduardo que era mi hijo el mayor, a él si me lo entregaron de una forma que no lo merecía, pero nos falta Iván”.

Dijo que previo a los hechos, tenía planes familiares con sus dos hijos, quienes se dedicaban a trabajar la mayor parte del día, sin embargo, reconoció que los habitantes de Luis Moya viven con miedo constante, por la situación de inseguridad del municipio.

Luego de unos minutos de permanecer a las afueras de la fiscalía, el vicefiscal Juan Carlos Valdivia, acudió a atender a una parte de manifestantes para informar sobre los procedimientos de búsqueda de su hijo, sin embargo, familiares y amigos exigieron la presencia directa del fiscal general Cristian Paul Camacho Osnaya, quien, a decir del vicefiscal, se presentaría minutos más tarde en la reunión. Ante ello, las y los manifestantes aceptaron entablar el diálogo.